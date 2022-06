Cómo comenzar a correr después de los 40

Si no has hecho ejercicio durante un tiempo, si tienes una afección médica o si nunca antes has hecho ejercicio, te recomendamos hablar con tu proveedor de atención médica antes de iniciar un programa de running. Tu médico puede brindarte pautas personalizadas para que estés saludable y no corras riesgos. Por ejemplo, si estás tomando medicamentos, tu médico puede decirte si estos pueden afectar tu frecuencia cardíaca durante el ejercicio. En algunos casos, el médico puede sugerir una prueba de esfuerzo con ejercicio para asegurarse de que tu corazón esté sano para realizar una actividad de esfuerzo.