Ocho consejos para corredores para comer de forma saludable

01. No pienses demasiado en lo que comes



Llevar una buena nutrición no tiene que ser complicado. Para correr mayores distancias y más rápido, no necesitas seguir una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, o viceversa. No necesitas obsesionarte con los macronutrientes ni renunciar al azúcar. Para obtener combustible de manera más inteligente, simplemente equilibra la comida en tu plato.



Ryan Maciel, RD, Head Coach de rendimiento y nutrición en Precision Nutrition, sugiere pensar en una o dos porciones de proteína del tamaño de la palma de la mano, puede ser ave y pescado, o frijoles y tofu si eres vegetariano; una o dos porciones de verduras del tamaño de un puño, de preferencia de una amplia variedad de colores; uno o dos puñados de carbohidratos, como frutas y granos enteros; y una o dos porciones del tamaño de un pulgar de grasas saludables, como aguacate, nueces y aceite de oliva. Sigue este combo en tus comidas y le darás a tu cuerpo lo necesario para desempeñarse y recuperarse de la mejor forma, dice Maciel.