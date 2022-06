Ocho ejercicios para fortalecer el tronco de los corredores

Cuando piensas en los músculos para correr, probablemente vienen a tu mente todos los grandulones de la parte inferior del cuerpo: glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, pantorrillas. Pero el tronco, que dicho sea de paso es mucho más que un abdomen marcado, es de hecho uno de los grupos musculares más importante para los corredores.

"Piensa en el tronco como todos los músculos que estabilizan tu torso y cadera", dice Janet Hamilton, entrenadora certificada en fuerza y acondicionamiento y dueña de la compañía de entrenamiento de Atlanta, Running Strong. Además del músculo recto anterior del abdomen, también conocido como "six-pack" (que sí, todos lo tenemos aunque no lo veamos), el tronco incluye los oblicuos internos y externos, que permiten la rotación lateral; el transverso del abdomen, el músculo profundo que envuelve el abdomen como un corsé y lleva el ombligo hacia atrás; el músculo erector de la columna, que recorre tu columna; el músculo multífido, los músculos profundos en la zona lumbar; los glúteos y el suelo pélvico.

Fortalecer todos estos músculos puede mejorar la postura y estabilidad, la forma y ayudarte a correr más rápido, de manera más eficiente y con mejor condición física. De hecho, en un estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research se demostró que un entrenamiento consistente de fuerza del tronco aumenta la velocidad. Otro estudio publicado en PLOS One encontró que también puede mejorar la resistencia y la economía del running (con cuánta eficiencia corres con la energía que tienes).