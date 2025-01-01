  1. 籃球
    2. /
  2. 鞋款

紫色 籃球 鞋款(16)

Book 1 EP
Book 1 EP 籃球鞋
Book 1 EP
籃球鞋
$4,400
KD17 EP
KD17 EP 籃球鞋
KD17 EP
籃球鞋
$4,950
Luka 3 PF
Luka 3 PF 籃球鞋
永續材質
Luka 3 PF
籃球鞋
$4,000
Giannis Immortality 4 EP
Giannis Immortality 4 EP 籃球鞋
Giannis Immortality 4 EP
籃球鞋
$2,700
Giannis Freak 6
Giannis Freak 6 大童籃球鞋
Giannis Freak 6
大童籃球鞋
$3,500
Luka 3
Luka 3 大童籃球鞋
永續材質
Luka 3
大童籃球鞋
$3,500
Giannis Immortality 4
Giannis Immortality 4 小童鞋款
Giannis Immortality 4
小童鞋款
$1,900
Giannis Immortality 4
Giannis Immortality 4 大童籃球鞋
Giannis Immortality 4
大童籃球鞋
$2,400
LeBron NXXT Genisus EP
LeBron NXXT Genisus EP 籃球鞋
LeBron NXXT Genisus EP
籃球鞋
$4,800
Nike G.T. Jump Academy EP
Nike G.T. Jump Academy EP 籃球鞋
永續材質
Nike G.T. Jump Academy EP
籃球鞋
$2,900
Book 1 EP "Sunset"
Book 1 EP "Sunset" 籃球鞋
Book 1 EP "Sunset"
籃球鞋
$4,400
LeBron NXXT Genisus QS EP
LeBron NXXT Genisus QS EP 籃球鞋
LeBron NXXT Genisus QS EP
籃球鞋
$4,800
Nike G.T. Jump 2 EP
Nike G.T. Jump 2 EP 男款籃球鞋
Nike G.T. Jump 2 EP
男款籃球鞋
10% 折扣

使用代碼 LEVELUP，額外享 8 折優惠。

Ja 2 "Purple Sky" EP
Ja 2 "Purple Sky" EP 籃球鞋
售罄
Ja 2 "Purple Sky" EP
籃球鞋
10% 折扣

使用代碼 LEVELUP，額外享 8 折優惠。

Giannis Freak 6 EP
Giannis Freak 6 EP 籃球鞋
Giannis Freak 6 EP
籃球鞋
10% 折扣

使用代碼 LEVELUP，額外享 8 折優惠。

LeBron NXXT Gen EP
LeBron NXXT Gen EP 籃球鞋
LeBron NXXT Gen EP
籃球鞋
15% 折扣

使用代碼 LEVELUP，額外享 8 折優惠。