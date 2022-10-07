尋找合適的釘鞋
探索指南，根據場地與球風，找尋適合比賽的理想釘鞋。
選擇場地
不同場地會影響抓地力和控球力，所以找到適合比賽場地的鞋底墊片十分重要。為符合不同場地需要，我們設計了不同的鞋底墊片，可幫助你展現巔峰表現。
匹配個人球風
無論是標準規格賽事，還是 5 人制足球賽，每個球員都有自己的風格，所以 Mercurial、Phantom 和 Tiempo silos 便應運而生，經過精心設計，可幫助足球員精進專業表現。你，是哪一種風格？
速度、加速度和爆發力。Mercurial 釘鞋適合備受矚目的球員，能讓你在鎂光燈下加速狂飆。
Cristiano Ronaldo、Tobin Heath、Megan Rapinoe、Eden Hazard 穿著款式
從街頭到球場，Phantoms 都適合難以捉摸、創意十足、直覺敏銳且步法高超的球員。
Kevin De Bruyne、Alex Morgan、Ada Hegerberg、Lautaro Martinez 穿著款式
速度、加速度和爆發力。Mercurial 釘鞋適合備受矚目的球員，能讓你在鎂光燈下加速狂飆。
Cristiano Ronaldo、Tobin Heath、Megan Rapinoe、Eden Hazard 穿著款式
從街頭到球場，Phantoms 都適合難以捉摸、創意十足、直覺敏銳且步法高超的球員。
Kevin De Bruyne、Alex Morgan、Ada Hegerberg、Lautaro Martinez 穿著款式
締造出色觸球感，唯有 Tiempo 能實現。採用經典皮革材質，讓球員優雅征服球場。
Virgil Van Dijk、Julie Ertz、Sergio Ramos、Lucy Bronze 穿著款式
締造出色觸球感，唯有 Tiempo 能實現。採用經典皮革材質，讓球員優雅征服球場。
Virgil Van Dijk、Julie Ertz、Sergio Ramos、Lucy Bronze 穿著款式
盡顯自我風格
踢球時，也不忘展現個性。創意客製化設計、雋永黑色或是經典皮革款式任你挑選，尋得風格與你匹配的理想釘鞋。
鞋筒偏好
你喜歡高筒版型俐落穩固的貼合度，還是熟悉的低筒腳感？無論偏好為何，都能享有前所未有的舒適感。
Triple Black
低調樸實、設計精湛。Triple Black 經典韻味無出其右。
Nike By You
把腦中的創意穿上腳，利用 Nike By You 設計夢幻釘鞋。
選擇合適程度
不管你是每天踢球從不缺席，還是剛開始接觸足球的初學者，有助提升表現的釘鞋都是關鍵要素。趕緊根據自己目前的程度或未來想實現的目標，尋找合適的釘鞋吧。
效仿心儀球員風範
探索心儀運動員所穿的釘鞋。