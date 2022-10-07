尋找合適的釘鞋

探索指南，根據場地與球風，找尋適合比賽的理想釘鞋。

足球鞋款指南

選擇場地

不同場地會影響抓地力和控球力，所以找到適合比賽場地的鞋底墊片十分重要。為符合不同場地需要，我們設計了不同的鞋底墊片，可幫助你展現巔峰表現。

匹配個人球風

無論是標準規格賽事，還是 5 人制足球賽，每個球員都有自己的風格，所以 Mercurial、Phantom 和 Tiempo silos 便應運而生，經過精心設計，可幫助足球員精進專業表現。你，是哪一種風格？

足球鞋款指南

速度

足球鞋款指南

技巧

速度、加速度和爆發力。Mercurial 釘鞋適合備受矚目的球員，能讓你在鎂光燈下加速狂飆。

Cristiano Ronaldo、Tobin Heath、Megan Rapinoe、Eden Hazard 穿著款式

選購 Mercurial

從街頭到球場，Phantoms 都適合難以捉摸、創意十足、直覺敏銳且步法高超的球員。

Kevin De Bruyne、Alex Morgan、Ada Hegerberg、Lautaro Martinez 穿著款式

選購 Phantom
足球鞋款指南

速度

速度、加速度和爆發力。Mercurial 釘鞋適合備受矚目的球員，能讓你在鎂光燈下加速狂飆。

Cristiano Ronaldo、Tobin Heath、Megan Rapinoe、Eden Hazard 穿著款式

選購 Mercurial
足球鞋款指南

技巧

從街頭到球場，Phantoms 都適合難以捉摸、創意十足、直覺敏銳且步法高超的球員。

Kevin De Bruyne、Alex Morgan、Ada Hegerberg、Lautaro Martinez 穿著款式

選購 Phantom
足球鞋款指南

觸球感

締造出色觸球感，唯有 Tiempo 能實現。採用經典皮革材質，讓球員優雅征服球場。

Virgil Van Dijk、Julie Ertz、Sergio Ramos、Lucy Bronze 穿著款式

選購 Tiempo
足球鞋款指南

5 人制足球

5 人制足球產品採用高摩擦力外底，實現多向抓地力機能，助你縱橫球場、駕馭街頭。

Ricardinho、Ferrão 穿著款式

選購 5 人制足球產品
足球鞋款指南

觸球感

足球鞋款指南

5 人制足球

締造出色觸球感，唯有 Tiempo 能實現。採用經典皮革材質，讓球員優雅征服球場。

Virgil Van Dijk、Julie Ertz、Sergio Ramos、Lucy Bronze 穿著款式

選購 Tiempo

5 人制足球產品採用高摩擦力外底，實現多向抓地力機能，助你縱橫球場、駕馭街頭。

Ricardinho、Ferrão 穿著款式

選購 5 人制足球產品

盡顯自我風格

踢球時，也不忘展現個性。創意客製化設計、雋永黑色或是經典皮革款式任你挑選，尋得風格與你匹配的理想釘鞋。

鞋筒偏好

你喜歡高筒版型俐落穩固的貼合度，還是熟悉的低筒腳感？無論偏好為何，都能享有前所未有的舒適感。

Triple Black

低調樸實、設計精湛。Triple Black 經典韻味無出其右。

Nike By You

把腦中的創意穿上腳，利用 Nike By You 設計夢幻釘鞋。

選擇合適程度

不管你是每天踢球從不缺席，還是剛開始接觸足球的初學者，有助提升表現的釘鞋都是關鍵要素。趕緊根據自己目前的程度或未來想實現的目標，尋找合適的釘鞋吧。

足球鞋款指南

Elite

為完美主義者打造

此釘鞋適合希望締造卓越表現的人。Elite 系列是世界頂尖球星御用款式，品質超群，讓球員勝券在握。

足球鞋款指南

Pro

為認真投入者打造

Pro 系列將 Nike 的優質創新設計帶入球場，讓球員全心投入賽事，適合追尋出色表現和實惠價格的人。

足球鞋款指南

Academy

為明日之星打造

熱愛比賽之人的夢幻鞋款。我們的 Academy 系列可讓球員以實惠價格提升比賽表現。

足球鞋款指南

Club

適合初學者

Club 系列是入門款釘鞋，兼具優良品質和實惠價格，適合熱愛比賽的初學者。

效仿心儀球員風範

探索心儀運動員所穿的釘鞋。

「我一穿上新版 Phantom 足球鞋就體驗到截然不同的感受。貼合度和腳感超棒，超越以往穿過的每一雙鞋款。」

Kai Havertz

選購所有釘鞋款式