認識Sally Nnamani

布魯克林區 PeacePlayers

Sally Nnamani 安靜內向，但打起籃球，她有最棒的架勢。「就是上場，享受一場精彩好球賽。別人在你走出健身房時說了些什麼，一點都不重要。」

籃球讓她自由發揮，建立自信，但走出場外，她花了些時間才讓自己找到同樣的精神。

她的哥哥在他們從奈及利亞搬到紐約時，將她帶進籃球比賽的世界。新環境多少會對孩子帶來一些挑戰，但籃球為她提供安全的空間，讓她可以自在做自己。