認識Sally Nnamani

認識籃球教練 Sally Nnamani
布魯克林區 PeacePlayers
Sally Nnamani 安靜內向，但打起籃球，她有最棒的架勢。「就是上場，享受一場精彩好球賽。別人在你走出健身房時說了些什麼，一點都不重要。」
籃球讓她自由發揮，建立自信，但走出場外，她花了些時間才讓自己找到同樣的精神。
她的哥哥在他們從奈及利亞搬到紐約時，將她帶進籃球比賽的世界。新環境多少會對孩子帶來一些挑戰，但籃球為她提供安全的空間，讓她可以自在做自己。
只是，出了比賽，她發現自己很難與同儕建立關係。「我關上心門，不與人相處。我的教練很好，他讓我一起練球，但是他不知道該如何讓我融入團隊。」
籃球打得越久，Sally 越瞭解到溝通和在場上拿下 30 分一樣重要。「想要贏得比賽、勝券在握，在場上就要和隊友溝通。這裡存在著某種的同袍之誼。」
大學時，她發現在場上與隊友互動合作的能力，讓她也開始能在生活的其他面向與人溝通。「透過運動，我開始能真正自在地嘗試各種不同的事物，也讓我走上教練之路。」
「我原本是個內向文靜的八年級生，但開始打球，並打得越來越順手後，大家都說：『她以後可能會想從事和籃球有關的工作。』」
籃球教練 Sally Nnamani
Sally 現在在布魯克林 Peace Players 擔任總監，這個非營利組織透過籃球運動培育新一代領袖。Sally 以自己的經驗幫助兒童在場上和場外建立自信。她認為籃球是教導兒童團隊合作與責任心、踏實可靠的基礎，但最重要的是孩子們擁有的自我價值。
她表示：「我們想提供孩子機會，讓他們看見更廣闊的世界。這世界非常大，但只要是 Peace Players 的孩子，就永遠屬於這裡，不論他們來自哪裡或住在哪裡，都是這裡的一份子。」