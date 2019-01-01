認識 Asa Mohammed
Asa Mohammed 在成長過程中一直難以找到表達自我的方式，怒氣和怨氣均無處發洩，直到她認識了舞蹈，情緒才有出口。
她從小就開始上舞蹈課，學習芭蕾和嘻哈街舞等各種舞風。位在倫敦 Peckham 區的 The Movement Factory 舞蹈教室則是她的舞技啟蒙之地，她也在此發現，自己能幫助他人找到表達自我的全新方式。
Asa 說：「我過去的經驗足以讓我瞭解，我能藉由舞蹈動作幫助他人。」
The Movement Factory 的創辦人 Leanne Pero 注意到 Asa 的天賦並鼓勵她嘗試教學。「(Asa) 她非常優秀，而且一直很冷靜沉著，這就是她的本質、她的個人特色；當機會來臨時，根本無需遲疑。」Leanne 如是說道。
Asa 成功成為一名舞蹈老師，在每個課堂中持續培養自信。她說：「當你愛你所做，就能水到渠成。」
一開始這只是由 Asa 帶領的自由參加課程，是她與朋友的固定練習時間，現在則成為人數爆滿的課堂。學生表示他們都很喜歡上她的課，因為在這裡能獲得的不只是學習新的舞蹈動作和練習舞步，他們還能在教室裡紓解在學校的壓力、獲得關於家庭生活的建議或是培養對發聲的自信。
」
舞蹈對我來說就是一個抒發情緒的管道，表達我曾經歷過的事情。
Asa Mohammed，
舞蹈老師
「你永遠不知道他們需要什麼，」Asa 說道，「他們可能只是想找人聊聊，而我會一直在這裡陪伴他們；或許他們只是需要透過跳舞紓解情緒。」
對 Asa 來說，The Movement Factory 不能只用舞蹈教室或舞蹈課表定義，這是一個隔絕外界負面能量的安全堡壘，也是一個無比包容的社群，鼓勵年輕孩子勇敢做自己。
「在這個紛擾嘈雜的世界，或許我們可以透過自身的行動，成為指引人生道路的那盞明燈。」