Asa Mohammed 在成長過程中一直難以找到表達自我的方式，怒氣和怨氣均無處發洩，直到她認識了舞蹈，情緒才有出口。

她從小就開始上舞蹈課，學習芭蕾和嘻哈街舞等各種舞風。位在倫敦 Peckham 區的 The Movement Factory 舞蹈教室則是她的舞技啟蒙之地，她也在此發現，自己能幫助他人找到表達自我的全新方式。