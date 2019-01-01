認識 Dulce Orihuela
Dulce Orihuela 十幾歲時，父母鼓勵她找個活動在空閒時間做。從游泳到 Zumba 舞蹈，她試過各種活動，但直到戴上父親的拳擊手套，才對運動燃起熱情。
身為一名現任職業拳擊手，她挺身參與的最大搏鬥發生在拳擊場外，就在墨西哥城的塔庫巴亞街區。TRASO 健身房每週提供搭配團體治療與教育工作坊的拳擊課程，她在這裡擔任教練，為對抗社區暴力、資源匱乏與邊緣化而戰。
Dulce 表示：「孩子們情緒不好或覺得沮喪時，重擊沙包或對打可以讓他們擺脫壞心情。」
Dulce 必須說服父親讓她打拳擊，報名參加培訓不到一星期，她就站上擂台。戰鬥一開始，對手就試圖壓倒、恫嚇她。
她回憶道：「那個女孩挑釁、推撞我，她一出手，我完全不堪一擊。」
這一擊讓 Dulce 跌得很慘，但她站了起來，重新來過，努力奮戰直到鐘聲響起。回到自己的角落時，她的訓練員告訴她，她會贏得這場比賽。這個信心喊話相當奏效，她擊倒對手，拿下比賽。從這一刻起，她贏得了健身房裡最強悍鬥士之一的聲譽。她的職業操守與敬業倫理深具感染力，並引起人們的注意。
」
「(孩子們) 並沒有發現他們練習的同時，也樂在其中。他們汗如雨下，但是非常開心，我喜歡看著他們挑戰自我。
拳擊訓練員 Dulce Orihuela
Dulce 表示：「每個人都問我，想不想成為一名訓練員。仔細考慮後，我的回答是：『我想給自己一個機會，試試看。』結果發現我真的很喜歡。」
Dulce 並不是要將 TRASO 的孩子訓練成具有冠軍實力的拳擊手，而是為他們提供工具，培養自信，讓他們做自己的人生冠軍。
Dulce 認為，拳擊的原則與本質，能為品格、毅力和決斷力的養成建立基礎，尤其是對年輕女孩言。
「不是只有男性才能有強健的體魄，(女孩) 也能從事同樣艱鉅的任務和工作。我們已經走出舊時代。」