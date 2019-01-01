Dulce Orihuela 十幾歲時，父母鼓勵她找個活動在空閒時間做。從游泳到 Zumba 舞蹈，她試過各種活動，但直到戴上父親的拳擊手套，才對運動燃起熱情。

身為一名現任職業拳擊手，她挺身參與的最大搏鬥發生在拳擊場外，就在墨西哥城的塔庫巴亞街區。TRASO 健身房每週提供搭配團體治療與教育工作坊的拳擊課程，她在這裡擔任教練，為對抗社區暴力、資源匱乏與邊緣化而戰。