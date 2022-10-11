Nike Yüzme Paletleri

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Beden/Numara Çizelgesi
Alfa NumaraXXSXSSMLXL
US - Erkek3 - 55 - 77 - 99 - 10.510.5 - 1212 - 14
US - Kadın5 - 6.56.5 - 8.58.5 - 10.510.5 - 1212 - 14
UK - Erkek2 - 44.5 - 66 - 88 - 9.59.5 - 1111 - 13
UK - Kadın2.5 - 44 - 66 - 88 - 9.59.5 - 11
EU - Erkek35 - 37.537.5 - 4040 - 42.542.5 - 44.544.5 - 4646 - 48.5
EU - Kadın35 - 3737 - 3939 - 4343 - 4444 - 46.5
Palet Kanadı Uzunluğu (inç)22.252.252.52.52.75