Koşu Kaynaklı Sakatlık Risklerini Azaltın

Nike olarak daima insanların her şeyi başaracak potansiyele sahip olduğunu düşünürüz. Ancak her yıl pek çok koşucu, sakatlıktan dolayı koşuya ara veriyor ve hedeflerinin peşinde koşmayı bırakmak zorunda kalıyor. Biz de bazı sorular sormaya başladık: Ya her dinlenme günü bir karar olsaydı? Ya MVP'lerimiz hiç sporu bırakmak zorunda kalmasaydı? Rekor üstüne rekor kırılsaydı nasıl olurdu? Ya koşuya başlayan kimse koşuyu bırakmak zorunda kalmasaydı?



Project: Run Fearless'a hoş geldin. Misyonumuz, sağlıklı kalmalarına yardımcı olacak araçları koşuculara sunarak koşmaya devam etmelerini sağlamak.