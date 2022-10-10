Koşu Kaynaklı Sakatlık Risklerini Azaltın

Project: Run Fearless
Project: Run Fearless
Nike olarak daima insanların her şeyi başaracak potansiyele sahip olduğunu düşünürüz. Ancak her yıl pek çok koşucu, sakatlıktan dolayı koşuya ara veriyor ve hedeflerinin peşinde koşmayı bırakmak zorunda kalıyor. Biz de bazı sorular sormaya başladık: Ya her dinlenme günü bir karar olsaydı? Ya MVP'lerimiz hiç sporu bırakmak zorunda kalmasaydı? Rekor üstüne rekor kırılsaydı nasıl olurdu? Ya koşuya başlayan kimse koşuyu bırakmak zorunda kalmasaydı?
Project: Run Fearless'a hoş geldin. Misyonumuz, sağlıklı kalmalarına yardımcı olacak araçları koşuculara sunarak koşmaya devam etmelerini sağlamak.
Koşu Ayakkabılarını İncele
Hedefimiz
Nike Spor Araştırma Laboratuvarı ekibi, sakatlıkları azaltmaya yardımcı olan bir koşu ayakkabısı tasarlamak üzere bir plan başlattı. Yıllar boyunca endüstride; ayağın her adımda içe doğru dönen doğal hareketini, yani içe basma sorununu düzelten, hareketi kontrol eden ayakkabıların sakatlıkları azaltmaya yardımcı olduğu düşünüldü. Ancak hareket kontrolü sakatlığı azaltmadı ve sakatlık yaşayan koşucuların oranı yıllarca aynı kaldı. Hiçbir koşucunun koşuyla ilgili sakatlık yaşamadığı bir gelecek hayal etmek için daha farklı düşünmemiz gerekiyordu.
"En büyük hedefimiz, sakatlık riskini azaltma çalışmalarımıza devam etmek."
—Matt Nurse, Nike Spor Araştırma Laboratuvarı Başkan Yardımcısı
Nike Run Fearless Sistemi
NSRL'deki bilim insanlarının işin sırrını çözmesi birkaç yılı aldı. Bu sır, pek çok faktörü içinde barındırıyor. En önemli faktörün rahatlık olduğunu söyleyen gerçek koşuculardan toplanan analizlerden yola çıkarak çalışma yapan NSRL ekibi, ayakkabının ön ve orta kısmına yastıklama koymaya karar verdi. Yastıklamanın, sakatlıkları azaltmaya yardımcı olacağını düşündüler. Ancak ekstra köpük, ayakkabıyı hantallaştırabiliyordu. Bu yüzden NSRL, topuktan buruna yumuşak geçiş sağlayan, benzersiz kavisli şekle sahip bir tasarım geliştirdi. Son olarak ise daha fazla destek sunmak için burun ve topuk kısmına daha geniş bir taban yerleştirildi. Ancak tek başına ayakkabı, sağlığını korumak için yeterli değil. NSRL ekibi, koşu rutinini çeşitlendirmenin, sakatlıklardan uzak kalmak için önemli olduğunu söylüyor.
Bilim Doğruladı, Koşucular Onayladı
Bir ayakkabıyı laboratuvarda koşucularla test etmekle, kontrollü bir bilimsel çalışmada yüzlerce koşucuyla farklı tempolarda testler yapmak aynı şey değil. Project: Run Fearless'a özel bir ayakkabı satışa sunduğumuzda ayakkabının gerçekten sakatlıkları önlemeye yardımcı olup olmadığını görmek için bağımsız bir araştırma düzenliyoruz. En yeni araştırmamızın sonuçları, doğru yolda olduğumuzu söylüyor: Testler, Nike ZoomX Invincible Run ve Nike React Infinity Run 2 modellerinin, sakatlıkları Nike React Infinity Run ile benzer oranda azaltmaya yardımcı olduğu gösteriyor*. Başka bir araştırma ise hareketi kontrol eden geleneksel ayakkabımız olan Nike Air Zoom Structure 22'ye kıyasla Nike React Infinity Run'ın sakatlıkları %52 oranında azaltmaya yardımcı olduğunu gösterdi.
*2019'da gerçekleştirilen, 226 erkek ve kadının katıldığı 12 haftalık değişken antrenman programından oluşan bağımsız bir çalışmada, Nike React Infinity Run'ın koşu sakatlıklarını Nike Air Zoom Structure 22'ye kıyasla %52 azalttığı görüldü (sakatlıkla kastımız = koşu kaynaklı ağrılar nedeniyle arka arkaya en az 3 koşu kaçırmak). Katılımcılar, ilerleme durumlarını ve sakatlıklarını çevrimiçi anket formlarıyla raporladı. Çalışmamız, Nike Air Zoom Structure 22 ile koşanların %30,3'ünün sakatlık yaşadığını, Nike React Infinity Run ile koşanların ise sadece %14,5'inin sakatlık yaşadığını buldu. 2020 yılında aynı protokol kullanılarak gerçekleştirilen ikinci çalışmada, yaşanan sakatlıklar açısından Nike ZoomX Invincible Run ve Nike React Infinity Run 2 ile geçen yılın Nike React Infinity Run modeli arasında istatistiksel açıdan ciddi bir fark olmadığı görüldü.
Koşucuların Koşmaya Devam Etmesini Sağlayan Hikayeler
Akıllıca Koş
Sağlıklı kalmanı sağlayan önemli faktörlerden biri de akıllıca koşmaktır. Çalışmalarımıza; hız ve pist antrenmanı, intervaller, yavaş tempoda uzun mesafe koşmak ve güç toplama koşuları dahil çeşitli rutinler içeren antrenman programlarını takip eden yüzlerce koşucu katılıyor. Rutinini çeşitlendirmek için ihtiyaç duyduğun motivasyonu ve ilhamı sunan Rehberli Koşular için Nike Run Club Uygulamamızı kullan.