Koşu Kaynaklı Sakatlık Risklerini Azaltın

NSRL'deki bilim insanlarının işin sırrını çözmesi birkaç yılı aldı. Bu sır, pek çok faktörü içinde barındırıyor. En önemli faktörün rahatlık olduğunu söyleyen gerçek koşuculardan toplanan analizlerden yola çıkarak çalışma yapan NSRL ekibi, ayakkabının ön ve orta kısmına yastıklama koymaya karar verdi. Yastıklamanın, sakatlıkları azaltmaya yardımcı olacağını düşündüler. Ancak ekstra köpük, ayakkabıyı hantallaştırabiliyordu. Bu yüzden NSRL, topuktan buruna yumuşak geçiş sağlayan, benzersiz kavisli şekle sahip bir tasarım geliştirdi. Son olarak ise daha fazla destek sunmak için burun ve topuk kısmına daha geniş bir taban yerleştirildi. Ancak tek başına ayakkabı, sağlığını korumak için yeterli değil. NSRL ekibi, koşu rutinini çeşitlendirmenin, sakatlıklardan uzak kalmak için önemli olduğunu söylüyor.