Plantar Fasiit Nasıl Önlenir?

Klein, sürekli ağrın varsa veya ağrı 48 saat içinde (özellikle de ayakta uzun zaman geçirdikten sonra) şiddetlenirse ayağına ağırlık bindirmemeni öneriyor: "İnflamasyon ve ağrı azalana veya tamamen yok olana kadar bunu yap." Azar azar ayağına ağırlık bindirmeye başlamak için yüzme veya kondisyon bisikleti gibi ağırlıksız cross-training çalışmaları yapmayı dene.



Alarm aşamasını geçtikten sonraki adım, ayağını veya ayak bileğini kuvvetlendiren ya da hareket kabiliyetini ve esnekliği artıran egzersizler yapmaktır. Ayak parmaklarını kaldırabilir, ayağını esnetebilir veya havluyla gerebilirsin. VanDamme, "Ayrıca iki baldır kası gastrocnemius ve soleus'u esnetmeyi de öneririz.” diyor. Gastrocnemius'u esnetmek için avuç içlerini bir duvara daya, bir ayağını geriye at ve öndeki dizini büküp arka bacağını düz tutarak lunge'a benzer bir pozisyona geç. Soleus'u esnetmek için öndeki dizini bükülü tutarken arkadaki dizini hafifçe bük.



VanDamme, eklemi hareket ettirmek ve esnekliği artırmak için fizyoterapistlerin ayak bileğine ve ayağın orta kısmına elle terapi yapabileceğini söylüyor. Ayağının altında lakros topu veya donmuş su şişesi yuvarlayarak bu yumuşak doku masajını tek başına da yapabileceğini ekliyor.



Düztaban olan veya aşırı içe basan (yani koşarken ayakları içe doğru çöken) bazı koşucular, ayağın iç tarafındaki kemiği kaldırarak plantar fasiiti önlemek için ayaklarına bant sarar. Ancak VanDamme, bunun çözüm değil geçici bir önlem olduğu uyarısını yapıyor: "Ayağı kuvvetlendirerek bandın yaptığı işi yapmasını sağlamak daha iyi bir çözüm olabilir."



Fakat ileri durumlarda gece atel kullanmak etkili bir tedavi olabilir. Klein, "Uyurken ayağın kıvrılır ve dokular doğal olarak kısalır." diyor (bu yüzden en şiddetli plantar fasiit ağrıları sabah yataktan kalktığında olur) ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Atel, ayağı gerili pozisyonda tutar. Uyandığında dokular kısalmamış olur ve ayağına daha kolay ağırlık verebilirsin."