Plantar Fasiit Nasıl Önlenir?

Önce kısa bir biyoloji dersi verelim: Ayağının orta kısmında uzanan ve ayak kemerini destekleyen plantar fascia adında kuvvetli bir doku bandı vardır. Ohio Üniversitesi egzersiz fizyolojisi, cross training ve sakatlık önleme uzmanı Ian Klein, fascia'nın yürürken ve koşarken her gün binlerce kez gerildiğini ve bir noktaya kadar çok dayanıklı olduğunu söylüyor. Burada "bir noktaya kadar" sözü çok önemli. NYU Langone Health Sports Performance Center fizyoterapisti ve ortopedi klinik uzmanı Kate VanDamme, dokuya aşırı yük binmesinin (çok fazla antrenman yapıyorsan, koşu mesafesini aniden artırdıysan veya güç toplama günlerini atlıyorsan) dokuyu güvenli sınırın ötesinde gerebileceğini söylüyor. Klein ise bu noktada inflamasyon oluşabileceğini ve dokunun yırtılabileceğini ekliyor.

Bu sorun her zaman acemilerde görülmez. Klein, plantar fasiitin kendini fazla zorlayan deneyimli koşucularda da görülebileceğini söylüyor. VanDamme ise plantar fasiitte biyomekanik sorunların da (esnetilmeyen baldır kaslarının kısalması veya çok koşunca ayak başparmağının gerilmesi gibi) rol oynayabileceğini söylüyor ve düztabanların, ayak kemeri yüksek olanların, gün boyu ayakta çalışanların ve/veya sık sık yüksek topuklu ayakkabı giyenlerin daha fazla risk altında olduğunu ekliyor.