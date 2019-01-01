Nike ZoomX Vaporfly NEXT%
Nike ZoomX Vaporfly NEXT%, bugüne kadar hiç görmediğin veya hissetmediğin kadar hızlı. En yenilikçi iki teknolojimiz Nike ZoomX köpük ve VaporWeave malzemesini birleştirerek en hızlı ayakkabımızı ürettik. Yarış ayakkabılarının geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sayfayı aşağıya kaydır.
Gizli Yardımcın
Tabandaki tam boy karbon fiber plaka, sağladığı itiş gücüyle temponu artırmana yardımcı oluyor.
Yepyeni Nike Vaporweave Malzeme
Yeni VaporWeave malzememiz olağanüstü güçlü ve hafiftir. Aynı zamanda suya dayanıklı olan bu malzeme, baştan ayağa ıslansan bile ayaklarını sudan korur.
Hız İçin Üretilen Orta Taban
Ayak tarağına eklenen Nike ZoomX köpük, olağanüstü enerji kazanımı sunuyor.
Dünya Şampiyonu Koşuculardan İlham Aldı
Mo Farah ve Shalane Flanagan gibi elit koşucuların görüşlerini alan Nike tasarımcıları, tüm Vaporfly sistemini tepeden tırnağa yenileyerek gelmiş geçmiş en hızlı yarış ayakkabımızı ortaya çıkardı.
Zoom'unu Bul
Hedeflerine ulaşmana yardımcı olacak ayakkabılara merhaba de. Nike Zoom Serisi, hafta içi antrenman koşularından hafta sonu yarışlarına kadar her koşuda seni maksimum hıza çıkaracak en yenilikçi Nike teknolojileriyle donatıldı. Senin ayakkabın hangisi?