Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

Nike ZoomX Vaporfly NEXT%, bugüne kadar hiç görmediğin veya hissetmediğin kadar hızlı. En yenilikçi iki teknolojimiz Nike ZoomX köpük ve VaporWeave malzemesini birleştirerek en hızlı ayakkabımızı ürettik. Yarış ayakkabılarının geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sayfayı aşağıya kaydır.

İNCELE

Gizli Yardımcın

Tabandaki tam boy karbon fiber plaka, sağladığı itiş gücüyle temponu artırmana yardımcı oluyor.

Yepyeni Nike Vaporweave Malzeme

Yeni VaporWeave malzememiz olağanüstü güçlü ve hafiftir. Aynı zamanda suya dayanıklı olan bu malzeme, baştan ayağa ıslansan bile ayaklarını sudan korur.

Hız İçin Üretilen Orta Taban

Ayak tarağına eklenen Nike ZoomX köpük, olağanüstü enerji kazanımı sunuyor.

Mo Farah

4 Altın Madalya Sahibi 2018 Chicago Maratonu Şampiyonu

Mo Farah

4 Altın Madalya Sahibi 2018 Chicago Maratonu Şampiyonu

Dünya Şampiyonu Koşuculardan İlham Aldı

Mo Farah ve Shalane Flanagan gibi elit koşucuların görüşlerini alan Nike tasarımcıları, tüm Vaporfly sistemini tepeden tırnağa yenileyerek gelmiş geçmiş en hızlı yarış ayakkabımızı ortaya çıkardı.

Zoom'unu Bul

Hedeflerine ulaşmana yardımcı olacak ayakkabılara merhaba de. Nike Zoom Serisi, hafta içi antrenman koşularından hafta sonu yarışlarına kadar her koşuda seni maksimum hıza çıkaracak en yenilikçi Nike teknolojileriyle donatıldı. Senin ayakkabın hangisi?

Günlük Koşular İçin

Nike Air Zoom Pegasus 36

Nike Air Zoom Pegasus 36

Orta taban: Zoom Air Üst kısım: Flymesh, Flywire İdeal kullanım alanları: Günlük koşular, uzun koşular

Kadın Ürünlerini İnceleErkek Ürünlerini İncele
Nike Zoom Pegasus Turbo 2

Nike Zoom Pegasus Turbo 2

Orta taban: Nike ZoomX Köpük Üst kısım: Flymesh, Flywire İdeal kullanım alanları: Günlük koşular, tempolu koşular, intervaller, uzun koşular

Kadın Ürünlerini İnceleErkek Ürünlerini İncele

Yarış Günleri İçin

Nike Zoom Fly 3

Nike Zoom Fly 3

Orta taban: Nike React Köpük, Karbon fiber plaka Üst kısım: VaporWeave İdeal kullanım alanları: 5K - maratonlar, tempolu koşular, uzun koşular

Kadın Ürünlerini İnceleErkek Ürünlerini İncele
Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

Orta taban: Nike ZoomX Köpük, Karbon fiber plaka Üst kısım: VaporWeave İdeal kullanım alanları: 5K - maratonlar

Alışverişe Başla