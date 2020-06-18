Daha Çok Koşmak Dışında Koşu Performansını Nasıl İyileştirebilirsin?

02. Koşularının Kaydını Tut

Bahsettiğimiz şey, koşularını uygulamada takip etmek değil, bir günlük tutmak. Bennett şöyle diyor: "Koşu günlüğü, oturup bir koşuda neler olduğunu ve hangi dersleri çıkardığını yazman için sana fırsat sunar. Önemli olan şey sayılar değil, koşu hikayeni kayıt altına almaktır."



Şöyle düşün: 8 kilometrelik bir koşuya çıktın ve kendini halsiz hissettin. Sonra günlüğünü açıp birkaç hafta öncesine baktın ve o zaman en fazla 4 kilometre koşabildiğini gördün. Zor geçen bir günde bile bunun iki katını (hatta daha iyi bir tutumla belki de biraz daha fazlasını) koşabildiğini fark etmen, seni motive edecektir. Duygulara hitap eden bu analizleri fitness takip aracının verilerinde gezinerek bulamazsın.



03. Zihniyetini Değiştir

Bazen hayat koşu hedeflerini ikinci plana atmana neden olur. Ama koşmadığın ya da koşamadığın için kendini suçlamanın hedeflerine ulaşmana hiçbir faydası olmaz. Bennett, onun yerine böyle şeylerin yaşanabileceğini kabul etmeni ve kendinle bir takım arkadaşın ya da sevdiğin biriyle konuşurmuş gibi konuşmanı söylüyor.



Bennett şöyle diyor: "Bir koşuya başladığında birinci dakika dolmadan kendine ne kadar harika olduğunu söyle. İyi günde de kötü günde de koşmaya başlamak kolay değildir." Kendine pozitif şeyler söylemek, öğrenilen bir beceridir ve bu beceriyi koşmadığın zamanlarda bile çalışabilirsin. Bu güçlü zihniyet, hem şimdi hem de gelecekteki hiçbir koşuda seni yalnız bırakmayacaktır.