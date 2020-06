Daha Çok Koşmak Dışında Koşu Performansını Nasıl İyileştirebilirsin?

Koşmadan da performansını artırabilir ve koşu sevgini güçlendirebilirsin.

Koşu performansını artırmak için koşmak dışında yapabileceğin çok fazla şey var. Nike Running global baş koşu koçu Chris Bennett, koşmadığın zaman bile daha iyi bir koşucu olmanı sağlayacak ipuçlarını bu yazıda paylaşıyor.



Ekstra bir adım atmadan daha iyi koşucu olabilirsin. Sadece kuvvet antrenmanlarından ve hareket kabiliyeti ile esneklik üzerinde çalışmaktan bahsetmiyoruz. Bazı alışkanlıklar normal koşu rutinini tamamlayabilir ve koşamadığın ya da koşmak istemediğin zamanları aşmana yardımcı olabilir.



Durumun ne olursa olsun, bu beş ipucu daha güçlü ve daha mutlu bir şekilde koşmana yardımcı olabilir.



01. Bir Koşucunun Taraftarı Ol

Koşan arkadaşlarına şu soruyu sorsan çok azının verecek gerçek bir cevabı olur: "Favori koşucun kim?" Oysa basketbol severler bu sezon LeBron James'in mi Giannis Antetokounmpo'nun mu daha iyi olduğunu saatlerce tartışabilir. Bir sporu sevmek, doğal olarak o sporu yapma isteğini artırır. Ancak Nike Running global baş koşu koçu Chris Bennett, "Koşucular, koşma aktivitesine katılmak ile koşu sporunu sevmek arasında köprü kuramayabiliyor." diyor.



Bu çok üzücü çünkü koşu, bağ kurması en kolay sporlardan biri. Bennett şöyle diyor: "Potaya smaç basmanın nasıl bir his olduğunu bilmeyebilirim ama son düzlükte koşarken Shalane Flanagan gibi 'Evet!' diye bağırmanın nasıl bir his olduğunu iyi biliyorum." Flanagan'ın New York City Maratonundaki son anlarını, bir koşu belgeselini veya Olimpiyatlardaki final yarışlarını izlemek, seni kendi en iyi koşu anlarını yeniden yaşamaya teşvik edebilir ve onları tekrarlamaya motive edebilir.