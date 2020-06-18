Daha Çok Koşmak Dışında Koşu Performansını Nasıl İyileştirebilirsin?

Hazırlayan: Nike Running
Koşmadan da performansını artırabilir ve koşu sevgini güçlendirebilirsin.
Koşu performansını artırmak için koşmak dışında yapabileceğin çok fazla şey var. Nike Running global baş koşu koçu Chris Bennett, koşmadığın zaman bile daha iyi bir koşucu olmanı sağlayacak ipuçlarını bu yazıda paylaşıyor.
Ekstra bir adım atmadan daha iyi koşucu olabilirsin. Sadece kuvvet antrenmanlarından ve hareket kabiliyeti ile esneklik üzerinde çalışmaktan bahsetmiyoruz. Bazı alışkanlıklar normal koşu rutinini tamamlayabilir ve koşamadığın ya da koşmak istemediğin zamanları aşmana yardımcı olabilir.
Durumun ne olursa olsun, bu beş ipucu daha güçlü ve daha mutlu bir şekilde koşmana yardımcı olabilir.
01. Bir Koşucunun Taraftarı Ol
Koşan arkadaşlarına şu soruyu sorsan çok azının verecek gerçek bir cevabı olur: "Favori koşucun kim?" Oysa basketbol severler bu sezon LeBron James'in mi Giannis Antetokounmpo'nun mu daha iyi olduğunu saatlerce tartışabilir. Bir sporu sevmek, doğal olarak o sporu yapma isteğini artırır. Ancak Nike Running global baş koşu koçu Chris Bennett, "Koşucular, koşma aktivitesine katılmak ile koşu sporunu sevmek arasında köprü kuramayabiliyor." diyor.
Bu çok üzücü çünkü koşu, bağ kurması en kolay sporlardan biri. Bennett şöyle diyor: "Potaya smaç basmanın nasıl bir his olduğunu bilmeyebilirim ama son düzlükte koşarken Shalane Flanagan gibi 'Evet!' diye bağırmanın nasıl bir his olduğunu iyi biliyorum." Flanagan'ın New York City Maratonundaki son anlarını, bir koşu belgeselini veya Olimpiyatlardaki final yarışlarını izlemek, seni kendi en iyi koşu anlarını yeniden yaşamaya teşvik edebilir ve onları tekrarlamaya motive edebilir.
Bir sporu sevmek, doğal olarak o sporu yapma isteğini artırır.
02. Koşularının Kaydını Tut
Bahsettiğimiz şey, koşularını uygulamada takip etmek değil, bir günlük tutmak. Bennett şöyle diyor: "Koşu günlüğü, oturup bir koşuda neler olduğunu ve hangi dersleri çıkardığını yazman için sana fırsat sunar. Önemli olan şey sayılar değil, koşu hikayeni kayıt altına almaktır."
Şöyle düşün: 8 kilometrelik bir koşuya çıktın ve kendini halsiz hissettin. Sonra günlüğünü açıp birkaç hafta öncesine baktın ve o zaman en fazla 4 kilometre koşabildiğini gördün. Zor geçen bir günde bile bunun iki katını (hatta daha iyi bir tutumla belki de biraz daha fazlasını) koşabildiğini fark etmen, seni motive edecektir. Duygulara hitap eden bu analizleri fitness takip aracının verilerinde gezinerek bulamazsın.
03. Zihniyetini Değiştir
Bazen hayat koşu hedeflerini ikinci plana atmana neden olur. Ama koşmadığın ya da koşamadığın için kendini suçlamanın hedeflerine ulaşmana hiçbir faydası olmaz. Bennett, onun yerine böyle şeylerin yaşanabileceğini kabul etmeni ve kendinle bir takım arkadaşın ya da sevdiğin biriyle konuşurmuş gibi konuşmanı söylüyor.
Bennett şöyle diyor: "Bir koşuya başladığında birinci dakika dolmadan kendine ne kadar harika olduğunu söyle. İyi günde de kötü günde de koşmaya başlamak kolay değildir." Kendine pozitif şeyler söylemek, öğrenilen bir beceridir ve bu beceriyi koşmadığın zamanlarda bile çalışabilirsin. Bu güçlü zihniyet, hem şimdi hem de gelecekteki hiçbir koşuda seni yalnız bırakmayacaktır.
"Kendinle bir takım arkadaşın ya da sevdiğin biri ile konuşurmuş gibi konuş"
Nike Running Global Baş Koşu Koçu Chris Bennett
04. Güç Toplamaya Önem Ver
Koşamamak, hangi nedenle olursa olsun çok moral bozucu bir durumdur. Ama aynı zamanda kendini kısa vadede daha iyi hissetmene yardımcı olacak ve koşmaya geri döndüğünde seni daha iyi bir koşucu yapacak iki konuya odaklanmak için fırsattır: Uyku ve beslenme.
Bennett, uyku sırasında vücudunun her türlü zihinsel ve fiziksel stres etmeninden en iyi şekilde kurtulduğunu söylüyor. Sadece sağlıklı bir uyku alışkanlığı edinerek (örneğin, her gün aynı saatte yatıp kalkarak) kolayca daha çok ve daha iyi uyuyabilirsin.
İyi beslenmek ise diyetini tepeden tırnağa değiştirmen ya da makro besin hedeflerine ulaşma stresi yaşaman gerektiği anlamına gelmez. Başta küçük bir değişiklik yap; örneğin bir öğününe sebze ekle ya da meşrubat içmek yerine su iç. Bu tip küçük adımlar atmak, çok geçmeden vazgeçeceğin değişiklikler yapmaktan hem daha kolaydır hem de vücudunu koşuya uygun kondisyon seviyesinde tutmakta daha etkilidir.
05. Hareket Etmek İçin Başka Yollar Bul
"Koşucu kafası" bağımlılık yaratabilir ve antrenmanını bitirir bitirmez bir sonraki antrenman için sabırsızlanmanı sağlayabilir. Ancak Bennett, koşunun faydalarını görmek için koşmak zorunda olmadığını söylüyor.
Örneğin, güzel bir çalma listesi açıp 30 dakika dans edebilir, gülebilir ve zıplayabilirsin. Bennett şöyle diyor: "Kardiyovasküler sistemini çalıştırırsın ve vücudun endorfinle dolar. Bir adım bile koşmadan aynı fiziksel ve duygusal faydalara sahip olursun."