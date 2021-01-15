Mükemmel Koşu Formunu Yakala

Ohio Üniversitesi egzersiz fizyolojisi, cross-training ve sakatlık önleme uzmanı Ian Klein, düzgün koşu duruşunu korumak için kuvvet antrenmanı ve hareket kabiliyeti çalışması yapmanın çok önemli olduğunu söylüyor. Vücudun kuvvetli ve rahat olduğu zaman iyi koşarsın. Ne kadar zayıf, gergin olursan ve ne kadar kolay yorulursan duruşunu bozman ve sakatlık riskini artırman o kadar kolaylaşır. Çünkü yanlış kasların çalışmaya başlayabilir.



Klein, bunun özellikle koşu sakatlıklarının yüzde 50'sinin görüldüğü dizler için doğru olduğunu söylüyor: "Dizini bir köprünün orta kısmı gibi düşün; ayağın köprünün bir tarafı, kalçan ise diğer tarafı olsun. Dizin en zayıf bölgedir ve iki taraftaki sorunlardan da etkilenebilir." Duruşun kötüyse (örneğin, ayağını içe basıyorsan veya aşırı öne basıyorsan) bunun cefasını dizlerin çeker.



Atlanta merkezli koşu koçluğu şirketi Running Strong'un sahibi olan kuvvet ve kondisyon koçu Janet Hamilton, dizin aşağısında ve yukarısında yer alan kasları (ayak kaslarından kalça kaslarına kadar) kuvvetlendirirsen koşunun etkilerini daha iyi karşılayabileceğini ve kötü duruşun doğurduğu yorgunluğu önleyebileceğini söylüyor. Ona göre, ağır ağırlıkları tekrar tekrar kaldırabiliyorsan vücut ağırlığını birkaç kilometre taşıman çok daha kolay olacaktır.



Ayrıca tüm vücudu çalıştıran kuvvet antrenmanı, seni koşarken yapman gereken dengeni bulma eylemine hazırlayacaktır. Hamilton, "Ayağını yere her bastığında tüm vücudunun dengesini bulması gerekir. Duruşun dik olmalıdır ve vücudun bir yana doğru dönmemeli ya da eğilmemelidir." diyor.



Klein, bu amaçla kuvvet antrenmanı yapmak için kaslarını çalıştırırken, koşarken maruz kaldıklarına benzer bir şekilde yükleme yapman gerektiğini söylüyor. Lunge, step ve tek bacakla deadlift gibi tek bacağı çalıştıran egzersizlere odaklan.



Hareket kabiliyetine gelince haftanın en az birkaç günü antrenmanlardan önce veya sonra silindir köpük kullan, esne veya yoga yap. Rahatlamak için bir antrenmanı tamamen hareket kabiliyetini iyileştirmeye de adayabilirsin.