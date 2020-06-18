Mükemmel Koşu Formunu Yakala

Bu kötü bir şey değil. Nike Running global baş koşu koçu Chris Bennett, "Koşarken nasıl göründüğünün bir nedeni var. Topallaman, başının sallanması, dizini kaldırırken hafifçe öne veya arkaya doğru eğilmen hep sana özeldir. Antrenman yapmanın nedeni neyse duruşun üzerinde çalışmanın amacı da odur: Kendini geliştirerek daha iyi ve elit bir sporcu olmak." diyor.



Amacına ulaşmana yardımcı olmak için duruşunu düzeltecek ve hem daha verimli hem de daha zarif koşmana yardımcı olacak tavsiyeleri derledik.



01. İlk Olarak, Daha Çok Adım At



İyi koşu duruşunun en önemli yönlerinden biri, ayağın yere nasıl bastığıdır. L.A.li Nike Run Club koşu koçu Blue Benadum, "Ayağın çok önüne inmemelidir. Buna aşırı öne basmak diyoruz." diyor.



Lisanslı fizyoterapist ve Nike Performance Council üyesi Derek Samuel, bu yanlışın amatör koşucularda çok görüldüğünü söylüyor. "Elit sporculara baktığında, topuklarının ağırlık merkezlerinin tam altına indiğini ve bacaklarının yere dikey durduğunu görürsün." diyor. Bu da profesyonellerin (ve diğer koşucuların) hızlı ve verimli bir şekilde hareket etmesini sağlıyor.



Samuel, bu etkiyi oluşturmak ve aşırı öne basmayı önlemek için sporcularına dakikada attıkları adım sayısını artırmalarını söylüyor. "Yani daha çok çalışmam gerekiyor." dediysen Samuel'a kulak ver: "Daha fazla adım attığın zaman daha çok enerji harcamış olmazsın." Aslında, daha rahat koşarsın ve daha az enerji harcarsın. Çünkü aşırı öne bastığın zaman topuğun önünde yere çarpar ve fren işlevi görür. Samuel, "Yer, bacağın alt kısmına doğru bir kuvvet gönderir ve bu da seni yavaşlatır. Bu önemli bir sorundur, çünkü pek çok farklı sakatlığa neden olabilir." diyor.