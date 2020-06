Mükemmel Koşu Formunu Yakala

Samuel, aşırı öne basıp basmadığını anlamak için koşu bandında koşarken yandan videonu çekmeni öneriyor: "Bu, görsel açıdan çok faydalı oluyor. Videolarını sporcularıma gösterdiğim zaman beyinlerinde bir ampul yanıyor. Bacaklarının yere dikey olmadığını görüyorlar."



03. Yokuş Çıkarken "Dans Et"



Eğimli bir yolda koşarken adımlarının verimli olması için kısa ve hızlı adımlar at. Bennett, "Koşuculara yokuşları dans eder gibi, hafif ve hızlı adımlarla çıkmalarını söylüyorum." Kendini sıkma, öne eğil, kollarını sallayarak ivme kazan ve kontrollü bir şekilde nefes alıp vermeye çalış. Yokuş aşağı koşarken hıza karşı koyma. NRC San Fransisco koşu koçu Jason Rexing, "Üst vücudunu sıkmamaya, kollarını gevşek bırakmaya, sırtını düz tutmaya ve ayak parmaklarının kökünün ortasının yere basmasına odaklan." diyor.



04. Kendini Sıkma



Koşarken vücudunun herhangi bir yerini sıkıp sıkmadığını anlamak için kendini tepeden tırnağa kontrol et. Omuzlarını kasıyor musun? Ellerini yumruk mu yaptın? Yüzünü buruşturuyor musun? Kasılmış kaslarını gevşetmek için derin bir nefes al ve yavaşça nefes ver. Ayrıca kollarını ve ellerini sallayabilir ve hatta başını iki yana çevirebilirsin. Bennett, vücudun ne kadar gevşek olursa koşu için o kadar çok enerjin olacağını söylüyor.



05. Kollarını Doğru Şekilde Salla



Her sporcu kollarını farklı şekilde sallar. Ancak kol sallamanı olabildiğince verimli hale getirmek istiyorsan dirseklerini doğrudan geriye çek ve tırnakların kalçana hafifçe temas edecek şekilde ellerini gevşek tut. Bennett, gövdeni dik tutmanı ve kollarını vücudunun önüne getirmemeni söylüyor. Aksi takdirde, "Kalçan sağa sola sallanmaya başlar ve bu da enerji israfı demektir."