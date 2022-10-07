Paul George Yükselmeye Devam Ediyor

Paul George

Paul George, ligin en dirençli oyuncularından biri. Azimli ve kararlı biri olan Paul, karşılaştığı onca engele rağmen hedeflerine doğru ilerlemeye devam etti ve sonunda basketbolun zirvesinde oynama hayalini gerçekleştirdi.

Nike, PG'nin yolculuğunu onurlandırmak ve zirveye farklı yollardan gidilebileceğini yeni nesle hatırlatmak amacıyla Paul'un "Yükselmeye Devam Et" zihniyetini yansıtan özel bir afiş hazırladı.

PG'nin hikayesinden ilham alan iki genç oyuncunun ünlü basketbolcuya sunduğu bu afiş, Kaliforniya'nın Santa Monica kentinde bulunan St. Monica Katolik Lisesi'nde asılı duracak ve yeni nesil basketbolculara ilham verecek.

Afişin açılış töreninde Paul ile bir araya gelip "Yükselmeye Devam Et" zihniyetinin anlamı üzerine konuştuk ve zirveye çıkmak isteyenlere vereceği tavsiyeleri sorduk.