Paul George Yükselmeye Devam Ediyor

Paul George
Yükselmeye Devam Et
Paul George, ligin en dirençli oyuncularından biri. Azimli ve kararlı biri olan Paul, karşılaştığı onca engele rağmen hedeflerine doğru ilerlemeye devam etti ve sonunda basketbolun zirvesinde oynama hayalini gerçekleştirdi.
Nike, PG'nin yolculuğunu onurlandırmak ve zirveye farklı yollardan gidilebileceğini yeni nesle hatırlatmak amacıyla Paul'un "Yükselmeye Devam Et" zihniyetini yansıtan özel bir afiş hazırladı.
PG'nin hikayesinden ilham alan iki genç oyuncunun ünlü basketbolcuya sunduğu bu afiş, Kaliforniya'nın Santa Monica kentinde bulunan St. Monica Katolik Lisesi'nde asılı duracak ve yeni nesil basketbolculara ilham verecek.
Afişin açılış töreninde Paul ile bir araya gelip "Yükselmeye Devam Et" zihniyetinin anlamı üzerine konuştuk ve zirveye çıkmak isteyenlere vereceği tavsiyeleri sorduk.
Paul George
Yükselmeye Devam Et
Paul George, ligin en dirençli oyuncularından biri. Azimli ve kararlı biri olan Paul, karşılaştığı onca engele rağmen hedeflerine doğru ilerlemeye devam etti ve sonunda basketbolun zirvesinde oynama hayalini gerçekleştirdi.
Nike, PG'nin yolculuğunu onurlandırmak ve zirveye farklı yollardan gidilebileceğini yeni nesle hatırlatmak amacıyla Paul'un "Yükselmeye Devam Et" zihniyetini yansıtan özel bir afiş hazırladı.
PG'nin hikayesinden ilham alan iki genç oyuncunun ünlü basketbolcuya sunduğu bu afiş, Kaliforniya'nın Santa Monica kentinde bulunan St. Monica Katolik Lisesi'nde asılı duracak ve yeni nesil basketbolculara ilham verecek.
Afişin açılış töreninde Paul ile bir araya gelip "Yükselmeye Devam Et" zihniyetinin anlamı üzerine konuştuk ve zirveye çıkmak isteyenlere vereceği tavsiyeleri sorduk.
PG, "Yükselmeye Devam Et" senin için ne anlama geliyor?
"Yükselmeye Devam Et", benim için geldiğim noktayla yetinmemek, rahata alışmamak ve her zaman daha iyi olabileceğim alanlara odaklanmak anlamına geliyor.
PG, "Yükselmeye Devam Et" senin için ne anlama geliyor?
"Yükselmeye Devam Et", benim için geldiğim noktayla yetinmemek, rahata alışmamak ve her zaman daha iyi olabileceğim alanlara odaklanmak anlamına geliyor.
Kariyerinde engellerle karşılaştın. Hedeflerine doğru yükselmeye devam etmek için bu engelleri nasıl aştın?
Kariyerim boyunca zor anlar yaşadığım oldu. Ama inanç benim için çok önemli bir duygu. Ayrıca kendime inancım tam. Bu iki faktör bir araya gelince her türlü engeli aşabileceğine inanıyorum.
Kariyerinde engellerle karşılaştın. Hedeflerine doğru yükselmeye devam etmek için bu engelleri nasıl aştın?
Kariyerim boyunca zor anlar yaşadığım oldu. Ama inanç benim için çok önemli bir duygu. Ayrıca kendime inancım tam. Bu iki faktör bir araya gelince her türlü engeli aşabileceğine inanıyorum.
Palmdale gibi küçük bir şehirde büyümek, bu zihniyetin şekillenmesini nasıl etkiledi?
Zihniyetimin şekillenmesinde Palmdale'in şöyle bir etkisi oldu: Küçük bir şehirden olduğumu biliyordum. Gözlerin bende olmadığının farkındaydım. İnsanlar kim olduğumu bilmiyordu ve bu hep bana dert oldu. Sadece kendim için değil, Palmdale'de benden sonra gelecekler için de başarılı olmak istedim. Sahaya her çıktığımda bunu hatırladım.
Palmdale gibi küçük bir şehirde büyümek, bu zihniyetin şekillenmesini nasıl etkiledi?
Zihniyetimin şekillenmesinde Palmdale'in şöyle bir etkisi oldu: Küçük bir şehirden olduğumu biliyordum. Gözlerin bende olmadığının farkındaydım. İnsanlar kim olduğumu bilmiyordu ve bu hep bana dert oldu. Sadece kendim için değil, Palmdale'de benden sonra gelecekler için de başarılı olmak istedim. Sahaya her çıktığımda bunu hatırladım.
Geçmişe dönebilecek olsan genç PG'ye hangi tavsiyeyi verirdin?
Genç PG'ye anın tadını çıkarmasını, deneyimler ve fırsatlar için yaşamasını tavsiye ederdim.
Geçmişe dönebilecek olsan genç PG'ye hangi tavsiyeyi verirdin?
Genç PG'ye anın tadını çıkarmasını, deneyimler ve fırsatlar için yaşamasını tavsiye ederdim.
Son olarak, bu afişe bakan çocukların ne düşünmesini istersin?
Bu afişe bakan çocukların; bu benim yolum, bu benim anım, demelerini istiyorum. İzleyecekleri yol, başkalarının yoluna benzemek zorunda değil. Başarı farklı şekillerde tanımlanabilir. Çocukların başarılı olmak için bir şeyin veya bir kişinin peşinden koşmak zorunda olduklarını düşünmelerini istemiyorum.
PG'nin adını taşıyan en yeni silüeti PG 6'yı, basketbol ayakkabıları bölümünde incele.
Son olarak, bu afişe bakan çocukların ne düşünmesini istersin?
Bu afişe bakan çocukların; bu benim yolum, bu benim anım, demelerini istiyorum. İzleyecekleri yol, başkalarının yoluna benzemek zorunda değil. Başarı farklı şekillerde tanımlanabilir. Çocukların başarılı olmak için bir şeyin veya bir kişinin peşinden koşmak zorunda olduklarını düşünmelerini istemiyorum.
PG'nin adını taşıyan en yeni silüeti PG 6'yı, basketbol ayakkabıları bölümünde incele.