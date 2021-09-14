Koç Gjert Ingebrigtsen'e Göre Zorbalarla Nasıl Başa Çıkılır?

Bunlar tabii ki geçici önlemler. Bir zorba, davranışlarından sorumlu tutulmadığı takdirde nadiren değişir. Hareketleri ile daha az dakika alması (veya maç kaybetmesi) arasındaki ilişkiyi görmesine birisi yardımcı olmazsa adrenalin patlaması yaşarken kendisini kontrol etmeyi öğrenmez.



Bu yüzden mutlaka koçuna olan biteni anlatmalısın. Öne çıkmanın kolay bir iş olmadığını biliyorum ama takım arkadaşınla konuşması gereken kişi koçun; sen değilsin.



Bunun birinci nedeni şu: Takım arkadaşınla senin yüzleşmen, onun senden intikam alması riskini doğurabilir. İkinci olarak, koçunun yapması gereken iki şey var: Devam eden zorbalığı durdurması ve henüz yaşanmamış zorbalığı önlemesi gerekiyor.



Koçunun bu vesileyle durumu hem senin hem de tüm takım için iyileştireceğini umuyorum. Sadece bir zorbayı önlemiş olmakla kalmayacak, aynı zamanda takım üyelerinin birbirini nasıl destekleyeceğini ve bir sorun olduğunda konuşabileceği bildiği bir kültür inşa etme şansı yakalayacaktır.



Sen de bu kültürü oluşturmaya katkın olduğu için gurur duyabilirsin. Belki de daha fazla gol atmaya başlayabilirsin ve takımın daha çok kazanmaya başlayabilir. Takımın zorbası bir gün sizi engellediğini anlayabilir. Peki ya anlamazsa? Başkalarına saygılı davranmanın önemini kavramazsa? O zaman muhtemelen takımda uzun süre kalmayacak demektir.





Koç Ingebrigtsen