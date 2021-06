Yıldızlar Buluşması: Mio Asakawa ve Masami Hosono

Mio: Yaratıcı saç stilleri oluşturmanın pratiğini nasıl yapıyorsun?



Masami: Müşterilerime uygun saç stilleri yapabilmek için yeni kültürlere açık olmaya ve bilgi dağarcığımı genişletmeye çalışıyorum. Benim işim, müşterinin bana getirdiği fotoğraftaki saçın birebir kopyasını yapmak değil. Müşterinin tüm özelliklerine bakarak benzersiz bir stil oluşturuyorum. Bunu başarmak için sürekli olarak pratik yapmalıyım. Müşteri nasıl bir saç stili istediğinden emin değilse hangi müzikleri dinlediğini veya ne iş yaptığını düşünüyorum. Sanat ve müzik hakkında bildiklerim olmasaydı, müşteri bana ne istediğini söylese bile ona uygun bir stil oluşturamazdım. Sadece rock müziğin bile sayısız çeşidi var. Müşteri 1970'lerin Londralı New Wave Punk gruplarını seviyorsa işimi yapabilmek için bu tür hakkında bilgi sahibi olmalıyım. Her zaman yeni sanat ve kültür biçimleri hakkında bilgi topluyorum. Müşterilerimle iş birliği yaparken onları anladığımı hissetmelerini istiyorum.



Mio: New York City LGBTQ topluluğunda yaşananları, Japonya'daki Instagram takipçilerinle aktif olarak paylaşıyorsun. Bunun yaptığın yaratıcı işin parçası olduğunu düşünüyor musun?



Masami: Evet. New York'a taşınıp şehirdeki çeşitliliği gördüğüm zaman büyük bir rahatlama yaşamıştım. Kendimi kurtulmuş gibi hissetmiştim. Japonya muhafazakar bir ülke ve orada yaşayan LGBTQ kişiler sorunlar yaşayabiliyor. Çoğu kimliklerini gizliyor ve bazı insanlar gündelik ayrımcı söylemlerle bilinçsiz önyargılarını gösteriyor. New York'taki olumlu deneyimlerimi paylaşarak LGBTQ olmakta hiçbir sorun olmadığını göstermek istiyorum.



Peki, seni kaykaya başlatan şey neydi? Genellikle kaykay erkek sporu olarak görülür.



Mio: Kaykaya uzun zamandır ilgi duyuyordum ama kadınların kaymadığını zannediyordum. Sonra Instagram'da kaykay videolarını paylaşan birkaç kadın gördüm. Onlara DM gönderdim ve beni kaykay parkına götürdüler. Artık kaykaya cinsiyet penceresinden bakmıyorum ama toplumun kadınların da kaykayla kayabileceğini görmesini istiyorum. Bu yüzden Instagram'da hem kendimin hem de birlikte kaydığım kadınların kaykay videolarını paylaşıyorum. Bu sayede toplum, kaykayla kayan pek çok kadın olduğunu görebilir. Kaykaya başlayalı neredeyse bir buçuk sene oldu. Kadın kaykaycılar arasında güçlü bir bağ var. Herkes arkadaşının arkadaşıymış gibi geliyor.