Yıldızlar Buluşması: Mio Asakawa ve Masami Hosono

Sporda ilerlemek istiyorsan sürekli pratik yapman gerektiğini herkes bilir. Aynısı saha dışındaki uğraşılar için de söylenebilir. Yani bu kural iki dünyada da geçerlidir. New York'un East Village semtinde tüm cinsiyetlere hizmet veren kuaför salonu Vacancy Project'in sahibi Masami Hosono (32), salonunun dışından aldığı ilhamın salonda yaptığı işlere güç kazandırdığını biliyor. "Her gün müşterilerin saçını aynı şekilde yapsam bile her defasında yeni şeyler keşfediyorum. Mesela bir noktayı biraz farklı yaparsam daha iyi olacağını görüyorum." diyen Masami, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bunu beynimin içinde, farkında olmadan yapıyorum."

Tokyo'da yaşayan teknik hesap yöneticisi ve kaykay tutkunu Mio Asakawa (28) için ise pratik yapmak, kendisine güvenmesi ve kaykay numaralarını kolayca yapması açısından büyük önem taşıyor. İkili Masami New York'a taşınmadan önce Tokyo'nun Nakameguro semtindeki küçük bir suşi restoranında, yemekte tanışmıştı. Meslekleri apayrı olmasına rağmen hem Masami hem Mio, saatlerce pratik yapmanın yeteneklerini ve kabiliyetlerini ileriye taşıdığını ve cinsiyetle ilgili önyargıları yıkmalarına yardımcı olduğunu anlıyor.