Yıldızlar Buluşması: Mio Asakawa ve Masami Hosono

Saç Kesmede ve Kaykayda Pratik Yapmanın Önemini Bu Arkadaşlardan Dinle
Kültür
Kaykaycı Mio Asakawa ile kuaför Masami Hosono, birbirlerinin yaratıcılığından yararlanıyor ve hem spor hem de yaratıcılıkta tekrarın becerileri geliştirmeye yardımcı olduğu gerçeğinden konuşuyor.
"Yıldızlar Buluşması", spor ve yaratıcılık dünyasından isimlerin bir araya gelip saha ve saha dışında nasıl başarılı olduklarını anlattıkları bir seri.
Sporda ilerlemek istiyorsan sürekli pratik yapman gerektiğini herkes bilir. Aynısı saha dışındaki uğraşılar için de söylenebilir. Yani bu kural iki dünyada da geçerlidir. New York'un East Village semtinde tüm cinsiyetlere hizmet veren kuaför salonu Vacancy Project'in sahibi Masami Hosono (32), salonunun dışından aldığı ilhamın salonda yaptığı işlere güç kazandırdığını biliyor. "Her gün müşterilerin saçını aynı şekilde yapsam bile her defasında yeni şeyler keşfediyorum. Mesela bir noktayı biraz farklı yaparsam daha iyi olacağını görüyorum." diyen Masami, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bunu beynimin içinde, farkında olmadan yapıyorum."
Tokyo'da yaşayan teknik hesap yöneticisi ve kaykay tutkunu Mio Asakawa (28) için ise pratik yapmak, kendisine güvenmesi ve kaykay numaralarını kolayca yapması açısından büyük önem taşıyor. İkili Masami New York'a taşınmadan önce Tokyo'nun Nakameguro semtindeki küçük bir suşi restoranında, yemekte tanışmıştı. Meslekleri apayrı olmasına rağmen hem Masami hem Mio, saatlerce pratik yapmanın yeteneklerini ve kabiliyetlerini ileriye taşıdığını ve cinsiyetle ilgili önyargıları yıkmalarına yardımcı olduğunu anlıyor.
Bu Yıldızlar Buluşması röportajı için bir araya gelen Masami ve Mio, pratik yapmanın önemini ve kişinin kendisini ve perspektifini iyileştirmesinin hem kendisi hem de toplum açısından değerini nasıl öğrendikleri üzerine konuştu.
Mio: Güzellik sektöründe çalışmaya daha Japonya'dayken başlamıştın. Saç senin için ne anlama geliyor?
Masami: Saç benim için bir iletişim aracı. New York'a taşınmam bunu değiştirmedi. Özellikle başlarda, İngilizceyi iyi konuşamıyorken çok işime yaradı. Saçlarını kestiğim kişilerle arkadaş oldum. Onların fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarımda paylaştım.
Mio: Vacancy Project'i neden açtın?
Masami: 14 yıl boyunca hem Tokyo'da hem New York'ta kuaförlerde çalıştıktan sonra ne yapmak istediğimi net bir şekilde anladım. Kendi kuaför salonu konseptimi düşünmeye başladım. İsteğim; çeşitliliğin olacağı, herkesin kabul göreceği, eğlenceli bir oyun alanı/kuaför açmaktı. Bunların önemini Japonya'dan New York'a taşınınca öğrendim. Tüm cinsiyetlere açık kuaför salonlarının sayısı azdı. Bu yüzden müşterilerime cinsiyete dayalı saç stilleri yapmamaya karar verdim. Müşterilerin saçını, onların istediği gibi kesmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca ayda bir kez, kuaförün gelirinin bir kısmını LGBTQ Center'a bağışlıyorum.
"Benim işim, müşterinin bana getirdiği fotoğraftaki saçın birebir kopyasını yapmak değil. Müşterinin tüm özelliklerine bakarak benzersiz bir stil oluşturuyorum. Bunu başarmak için sürekli olarak pratik yapmalıyım."
Masami
Mio: Yaratıcı saç stilleri oluşturmanın pratiğini nasıl yapıyorsun?
Masami: Müşterilerime uygun saç stilleri yapabilmek için yeni kültürlere açık olmaya ve bilgi dağarcığımı genişletmeye çalışıyorum. Benim işim, müşterinin bana getirdiği fotoğraftaki saçın birebir kopyasını yapmak değil. Müşterinin tüm özelliklerine bakarak benzersiz bir stil oluşturuyorum. Bunu başarmak için sürekli olarak pratik yapmalıyım. Müşteri nasıl bir saç stili istediğinden emin değilse hangi müzikleri dinlediğini veya ne iş yaptığını düşünüyorum. Sanat ve müzik hakkında bildiklerim olmasaydı, müşteri bana ne istediğini söylese bile ona uygun bir stil oluşturamazdım. Sadece rock müziğin bile sayısız çeşidi var. Müşteri 1970'lerin Londralı New Wave Punk gruplarını seviyorsa işimi yapabilmek için bu tür hakkında bilgi sahibi olmalıyım. Her zaman yeni sanat ve kültür biçimleri hakkında bilgi topluyorum. Müşterilerimle iş birliği yaparken onları anladığımı hissetmelerini istiyorum.
Mio: New York City LGBTQ topluluğunda yaşananları, Japonya'daki Instagram takipçilerinle aktif olarak paylaşıyorsun. Bunun yaptığın yaratıcı işin parçası olduğunu düşünüyor musun?
Masami: Evet. New York'a taşınıp şehirdeki çeşitliliği gördüğüm zaman büyük bir rahatlama yaşamıştım. Kendimi kurtulmuş gibi hissetmiştim. Japonya muhafazakar bir ülke ve orada yaşayan LGBTQ kişiler sorunlar yaşayabiliyor. Çoğu kimliklerini gizliyor ve bazı insanlar gündelik ayrımcı söylemlerle bilinçsiz önyargılarını gösteriyor. New York'taki olumlu deneyimlerimi paylaşarak LGBTQ olmakta hiçbir sorun olmadığını göstermek istiyorum.
Peki, seni kaykaya başlatan şey neydi? Genellikle kaykay erkek sporu olarak görülür.
Mio: Kaykaya uzun zamandır ilgi duyuyordum ama kadınların kaymadığını zannediyordum. Sonra Instagram'da kaykay videolarını paylaşan birkaç kadın gördüm. Onlara DM gönderdim ve beni kaykay parkına götürdüler. Artık kaykaya cinsiyet penceresinden bakmıyorum ama toplumun kadınların da kaykayla kayabileceğini görmesini istiyorum. Bu yüzden Instagram'da hem kendimin hem de birlikte kaydığım kadınların kaykay videolarını paylaşıyorum. Bu sayede toplum, kaykayla kayan pek çok kadın olduğunu görebilir. Kaykaya başlayalı neredeyse bir buçuk sene oldu. Kadın kaykaycılar arasında güçlü bir bağ var. Herkes arkadaşının arkadaşıymış gibi geliyor.
"Arkadaşlarımla birlikte pratik yapmak ve zaman harcamak, ilişkimizi güçlendiriyor. Bu da bana, 'Haydi, çıkıp pratik yapalım, kayalım.' deme motivasyonunu veriyor."
Mio
Masami: Pratik yapmanın değerini ne zaman hissediyorsun?
Mio: Kaykayda pratik yapmak çok önemlidir. Yakın zaman önce kickflip yapmayı öğrendim. Hareketi başarana kadar bir milyon kez tekrarlamışımdır. Kaykay zor bir spor olduğu için başarıya ulaşmak seni çok mutlu ediyor! Benim için en değerli şey, topluluğum. Arkadaşlarımla birlikte pratik yapmak ve zaman harcamak, ilişkimizi güçlendiriyor. Bu da bana, "Haydi, çıkıp pratik yapalım, kayalım." deme motivasyonunu veriyor. Bazen tek başıma kayıyorum ama genelde arkadaşlarımla birlikte çıkarım.
Masami: Tokyo Komazawa Parkı'nda çok kaykaycı olduğunu duydum. Sen de orada kayıyor musun?
Mio: Evet. Bütün kadın kaykaycılar birbirini tanıyor. Bu yüzden orada tanıdığın birini görme ihtimalin yüksek. Orada kayarken asla yalnız kalmıyor ve kendini güvende hissediyorsun.
Masami: Japonya'da yaşayan biri olarak Japon toplumunun kaykaya bakış açısının değiştiğini düşünüyor musun?
Mio: Kaykay artık Olimpik spor olduğu için "kaykay kötüdür" imajının yavaş yavaş bittiğini düşünüyorum. Aori Nishimura adında çok iyi bir kaykaycı var. Olimpik sporcu ve aynı zamanda kadın olduğu için kaykayın genel imajını değiştirmeye yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte sanırım Komazawa, Tokyo'da giriş ücreti olmayan tek park. Böyle bir kaykay parkı kurmak hiç de kolay olmadı. Bu yüzden parkı bize kuranlara minnettarım. Öte yandan, sokaklarda kaymaya kalkışırsan polisler yanında bitiveriyor; yani kaykay açısından Tokyo'nun New York gibi olmasına daha çok var.
Yazan: Momoko Ikeda
Video: Travis Wood
Yazılma tarihi: Kasım 2020