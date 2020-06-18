Koşucular VO2 Maks. Değerine Neden Önem Vermeli?

Bunu başarmak için kendini rahat hissederek yavaş tempoda uzun mesafeleri koşabilmeli ve daha hızlı, zorlu antrenmanları yapabilmelisin. İyi bir fitness temeli oluşturduktan sonra yüksek yoğunluklu interval antrenmanlarına odaklanabilirsin. Varını yoğunu ortaya koyduğun egzersizler ile güç toplama aralarını dönüşümlü olarak yaptıran bu antrenmanlar, Coutts'a göre VO2 maks. değerini ve laktat eşiğini artırmanın en etkili yollarından biridir: "Evet, rahatını bozmanın zamanı geldi. Kimse maksimum değerini artırmanın kolay olacağını söylemedi; ama bunu yaptığında daha iyi olacaksın."



Peki daha iyi olmak ile neyi kast ediyoruz? Klein, kısa intervaller şeklinde yüksek yoğunluklu egzersizler yaptığın zaman anaerobik sistemini laktat eşiğine yaklaştırdığını ve zaman içinde bu yoğunluktaki hareketleri daha uzun süre yapmakta daha iyi hale geldiğini söylüyor. Hedeflemen gereken yoğunluğun 800 metre depar ile varını yoğunu ortaya koyduğun 3 km temposu arasında bir noktada olduğunu söylüyor. Klein'a göre harcayacağın bu efor, "vücudunun uyum sağlaması, güç kazanması ve VO2 maks. değerinin artması için gereken metabolik ve fizyolojik yükü sağlıyor."



Bunu bilim de doğruluyor. Medicine & Science in Sports & Exercise dergisinde yayınlanan bir araştırma, yüksek yoğunluklu interval antrenmanının VO2 maks. değerini iyileştirmeye yardımcı olduğunu kanıtlıyor. Çeşitli çalışmaların gözden geçirildiği bir inceleme ise yüksek yoğunluklu interval antrenmanının dayanıklılık antrenmanına kıyasla daha yüksek VO2 maks. kazanımları sağladığını gösteriyor.



Bu bilgiler, bir sonraki interval antrenmanında elinden geleni yapman için seni motive etsin.



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