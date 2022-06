Koç Courtney Banghart'a Göre Takıma Alınmamakla Nasıl Başa Çıkılır?

Ben de aynı durumu yaşadım. Bir takıma alınmadım ama orada olmayı hak ettiğimi biliyordum. Bizim gibi birçok insan da bu durumla karşı karşıya kalmıştır. Peki bu durum senin, benim gibi insanları neden daha çok üzüyor?



Büyürken spor benim her şeyimdi. İlk kelimem "anne" ya da "baba" değil "top" oldu. Şaka yapmıyorum. New Hampshire'ın küçük bir kasabasındanım. Orada herkes tüm sporları denemiştir. Çünkü aksi takdirde takımlar boş kalıyordu. Ben futbol antrenmanından gelip tekmeliklerini çıkarmadan basketbol oynamaya başlayan bir çocuktum. Biraz da kaykay, buz hokeyi ve artistik patinaj ile ilgilendim.



Fakat futbol benim ilk tutkum ve ilk hayal kırıklığımdı.



9 yaşındayken U12 futbol takımı için denemelere katıldım. Okul takımım eyaletin en iyisi olduğu için kazanmaya alışıktım. U12'ye gireceğime adım gibi emindim ama bunu başaramadım. İlk başta buna inanamadım. Daha önce hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Elimden geleni yapsam da bu yeterli gelmemişti. Takımda bana ihtiyaçları yoktu. Koç aileme başarı vadettiğimi fakat henüz çok küçük olduğumu söyledi. Ailem beni teselli etmeye çalıştı ama hiçbiri yardımcı olmadı. Çok incinmiştim.



Peki bunun üstesinden gelmeyi nasıl başardım? Belki de bu durumu hiç aşamadım. Baksana, hala sana anlatıyorum. Ama oynamaya devam ettim çünkü başka şansım yoktu. Söyleyeceklerim dramatik gelecek ama beni dünyaya bağlayan her zaman spor oldu. Spor benim her şeyimdi. O yüzden bırakma gibi bir şansım yoktu. 100 kelimelik e-postana bakarak seni değerlendirecek olursam sen de benimle aynı düşünceler içindesin.