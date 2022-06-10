Billie Eilish ile Global Düşün, Yerelde Harekete Geç
Talking Trash: İklim Değişikliği Konulu Bir Sohbet
Dr. Ayana Elizabeth Johnson ve Billie Eilish, iklim değişikliği ve global düşünüp yerelde harekete geçme konularını tartışıyor. Sesini duyurmak için neler yapabileceğini öğren.
Gezegenimizi Kurtarmak İçin Neler Yapabiliriz?
Dr. Ayana Elizabeth Johnson
Billie Eilish ile bir araya geldiğimizde iklim değişikliğine çözüm getirme konusundaki ortak sorumluluğumuzu tartıştık. Yenilenebilir enerjiden elektrikli ulaşım araçlarına, rejeneratif tarıma ve ekosistemleri yenilemeye kadar elimizin altında olan birçok çözüm var. Kapsamlı konuşmamızda birkaç önemli konuyu ele aldık:
- Herkes kendine has, güçlü yöntemlerle bu mücadeleye katkıda bulunabilir.Bilim insanları, sanatçılar, aktivistler, öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler, çiftçiler, avukatlar, trendleri belirleyenler, web tasarımcıları ve daha nicesi bu süreçte bir rol oynayabilir.
- Kültüre yön vermeye ihtiyacımız var. Gençler de bu konuda bize öncü oluyor. Sesimizi yükseltmeli, çevresel değerlerimize göre yaşamalı, buna göre oy vermeli ve iklim adaleti, sürdürülebilir moda ve iklim politikası konularındaki statükoyu değiştirmeliyiz.
- Öncelikle bu konularda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Ancak bununla kalmayıp eyleme de geçmeliyiz.
Peki Sen Bu Konuda Neler Yapabilirsin?
Ben neler yapabilirim sorusuyla sıklıkla karşılaşıyorum. Birçok insanın bunu merak etmesi beni mutlu ediyor.
Yıllar boyunca buna "Bilmem, hangi konuda iyisin?" cevabını verdim. Çünkü iklim hareketi deyince aklımıza genellikle herkesin yürüyüşe katılması, oy vermesi, bağış yapması ve mesajımızı duyurması gibi aynı şeyler geliyor. Tabii ki bunları da yapmamız gerekiyor ancak göz ardı edilen, bize has güçlerimizi de kullanmalıyız.
Ardından bu kişilere "Senin ne yapabileceğin değil, bizim ne yapabileceğimiz önemli." diyorum. Bu sorumluluğu tek başına üstlenmek yerine iklim hareketinde sana destek olacak bir ekip bulmalısın. Bir gruba katılabilir, bir kuruluşa gönüllü destek verebilirsin. Yanında birileri olsun.
Nasıl destek olabileceklerini düşünen öğrencilerle yaptığım birçok konuşmadan sonra, şimdi onlara bunu bir Venn şeması gibi düşünmelerini ve şu sorular arasındaki ortak noktayı bulmalarını söylüyorum:
- Hangi konuda iyisin?
- Hangi konuda yardıma ihtiyaç var?
- Neleri yapmaktan zevk alıyorsun?
Venn şemandaki kesişim noktasını bul ve bu konuya odaklan. Bu yaşamımız boyu vereceğimiz bir mücadele olduğu için bizi mutsuz etmemesi gerekiyor. Yaptığımız işten zevk almamız lazım.
Talking Trash: İklim Değişikliği Konulu Bir Sohbet
Şarkıcı ve şarkı yazarı Billie Eilish ile deniz biyoloğu ve iklim uzmanı Dr. Ayana Elizabeth Johnson, LA ve Brooklyn'den aramıza katılarak hangi konuları önemsemeleri gerektiğine ve enerjilerini nasıl yönlendireceklerine karar vererek globalde düşünüp yerelde harekete geçme konularını tartışıyor.
"Gerçekler hakkında konuşmak için aktivist olmaya gerek yok."
Billie Eilish
Billie, iklim değişikliği sebebiyle duyduğu endişe ve bunun müziğini, ortaklıklarını ve stadyum turlarını nasıl etkilediği üzerine sık sık konuşuyor. Konser alanlarında plastik pipet kullanımına izin vermeyen ve dinleyicilerinden kendi su şişelerini getirmelerini isteyen Billie, öğrenme heyecanını hiç kaybetmiyor. Bilim ve politika konularında uzman olan Ayana ise kıyı şehirlerinin geleceği üzerine çözümler sunan Urban Ocean Lab ve iklim mücadelesine öncülük eden kadınları destekleyen All We Can Save Project'in eş kurucusu. Aynı zamanda iklim değişikliğine çözüm getirme konulu bir podcast olan How to Save a Planet'i hazırlayan isimlerden biri.
"İklim adaleti, herkesin sağlıklı ve güvenli bir yaşam için eşit fırsata sahip olduğundan emin olmaktır."
Dr. Ayana Elizabeth Johnson
Seslerini duyurmak ve iyimserliklerini korumak üzerine sohbet eden ikili, her eylemin bir fark yarattığı ve en önemlisinin denemeye devam etmek olduğu konusunda hemfikir.
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