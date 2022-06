Billie, iklim değişikliği sebebiyle duyduğu endişe ve bunun müziğini, ortaklıklarını ve stadyum turlarını nasıl etkilediği üzerine sık sık konuşuyor. Konser alanlarında plastik pipet kullanımına izin vermeyen ve dinleyicilerinden kendi su şişelerini getirmelerini isteyen Billie, öğrenme heyecanını hiç kaybetmiyor. Bilim ve politika konularında uzman olan Ayana ise kıyı şehirlerinin geleceği üzerine çözümler sunan Urban Ocean Lab ve iklim mücadelesine öncülük eden kadınları destekleyen All We Can Save Project'in eş kurucusu. Aynı zamanda iklim değişikliğine çözüm getirme konulu bir podcast olan How to Save a Planet'i hazırlayan isimlerden biri.