Ben neler yapabilirim sorusuyla sıklıkla karşılaşıyorum. Birçok insanın bunu merak etmesi beni mutlu ediyor.



Yıllar boyunca buna "Bilmem, hangi konuda iyisin?" cevabını verdim. Çünkü iklim hareketi deyince aklımıza genellikle herkesin yürüyüşe katılması, oy vermesi, bağış yapması ve mesajımızı duyurması gibi aynı şeyler geliyor. Tabii ki bunları da yapmamız gerekiyor ancak göz ardı edilen, bize has güçlerimizi de kullanmalıyız.



Ardından bu kişilere "Senin ne yapabileceğin değil, bizim ne yapabileceğimiz önemli." diyorum. Bu sorumluluğu tek başına üstlenmek yerine iklim hareketinde sana destek olacak bir ekip bulmalısın. Bir gruba katılabilir, bir kuruluşa gönüllü destek verebilirsin. Yanında birileri olsun.



Nasıl destek olabileceklerini düşünen öğrencilerle yaptığım birçok konuşmadan sonra, şimdi onlara bunu bir Venn şeması gibi düşünmelerini ve şu sorular arasındaki ortak noktayı bulmalarını söylüyorum:

Hangi konuda iyisin? Hangi konuda yardıma ihtiyaç var? Neleri yapmaktan zevk alıyorsun?