Nike ve WeForest: Birlikte Büyümek

Nike ve WeForest: Birlikte Büyüyoruz
Daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak üzere Nike'ın başlattığı Move to Zero misyonunun bir parçası olarak 1.000.000 ağaç dikmek için WeForest ile iş birliği yaptık.
Bu kilometre taşına ulaşmış olduğumuzu duyurmaktan gurur duyuyoruz. Şimdi ise Nike Run Club ile hep birlikte 1.000.000 km koşarak ulaştığımız 1.000.000 ağaç dikme hedefimizi kutlamak istiyoruz.
Move To Zero Topluluk Yarışmamıza katıl. 22 Nisan ve 6 Mayıs tarihleri arasında en az 1 kilometre koşan her Nike Üyesi için bir ağaç daha dikeceğiz.
Sen koşuyorsun, biz dikiyoruz.
Nike ve WeForest: Birlikte Büyüyoruz
En büyük sporcularımız gibi biz de hedefimize ulaşmakla yetinmiyoruz ve bunun, bizden sonraki nesillere güzel bir gelecek bırakmak adına attığımız ilk adım olduğunu biliyoruz.
Bu yüzden WeForest'ın sürdürülebilir bir çevresel değişim yaratma konusunda sunduğu yardımı ve uzmanlığıyla birlikte Move To Zero yolculuğumuzun bir sonraki kilometre taşına ulaşmak üzere daha fazla ağaç dikerek ve yetiştirerek Brezilya ve Etiyopya'daki yerel topluluklara destek olmaya kararlıyız.
Sporcularımızın önlerindeki zorlukları aşarken benimsediği yaklaşımı karbon ayak izimizi azaltmak için uygulayacağız.
Move To Zero yolculuğumuzda ağaç yetiştirmek küçük bir adım gibi görünebilir. Ancak şu ana kadar 1.000.000 ağaç diktik. Bu ağaçlar gelişip büyüdüğünde ömürleri boyunca 160.400 ton karbondioksiti telafi edebilecek.
WeForest'ın Brezilya ve Etiyopya'daki ormanlandırma çalışmalarını destekleyerek yerel toplulukların yeni ormancılık ve tarım tekniklerini öğrenmesine yardımcı oluyoruz. Böylece evleri olarak benimsedikleri topraklardan en yüksek verimi almalarına destek oluyoruz.
Brezilya'daki ormanda 30 yıl yaşayan tek bir ağaç, yılda ortalama 5,2 kilogram karbondioksiti telafi ediyor. Bu yüzden ağaç dikip orman oluşturarak aynı anda hem kendi emisyonumuzu hem de senin emisyonunu azaltmış oluyoruz.
Dünyayı Birleştiriyoruz
Brezilya'daki projemiz 375 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanda gerçekleşiyor. Bu çalışmayla gerçek alanının %10'una kadar küçülmüş bir ormanı geri getirmeye yardımcı oluyoruz.
Ayrıca Etiyopya'nın Desa'a ormanını ve yaşamları bu ormana bağlı olan yerel toplulukları büyütme, koruma ve destekleme misyonu konusunda WeForest'a yardımcı olmayı sürdürüyoruz.
Bir Milyon Sonuç
WeForest ve sürdürülebilirlik çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek veya Nike Run Club'ın Move To Zero Topluluk Yarışmasına katılmak için aşağıdaki bağlantılara tıkla.
Hep birlikte, herkes için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere üzerimize düşeni yapabiliriz.