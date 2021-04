Nike ve WeForest: Birlikte Büyümek

Nike ve WeForest: Birlikte Büyüyoruz

Daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak üzere Nike'ın başlattığı Move to Zero misyonunun bir parçası olarak 1.000.000 ağaç dikmek için WeForest ile iş birliği yaptık.

Bu kilometre taşına ulaşmış olduğumuzu duyurmaktan gurur duyuyoruz. Şimdi ise Nike Run Club ile hep birlikte 1.000.000 km koşarak ulaştığımız 1.000.000 ağaç dikme hedefimizi kutlamak istiyoruz.

Move To Zero Topluluk Yarışmamıza katıl. 22 Nisan ve 6 Mayıs tarihleri arasında en az 1 kilometre koşan her Nike Üyesi için bir ağaç daha dikeceğiz.

Sen koşuyorsun, biz dikiyoruz.