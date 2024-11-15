Cosmic Unity: Tasarımın Arka Planı
Ağırlığının en az %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içeren bir basketbol ayakkabısının, Nike'ın atıksız gelecek vizyonunun en son adımı olmayı nasıl başardığını keşfet.
Tasarımın Arka Planı: Cosmic Unity
Önemli olan mükemmel olmak değil, kendini geliştirmektir. Basketbolda bir oyuncunun kendisini geliştirmek için yapacağı her şey, ne kadar küçük olursa olsun, fark yaratır. Cosmic Unity, atıksız bir gelecek vizyonu doğrultusunda attığımız en son adımdır. Bu ayakkabı, ağırlığının en az %25'i oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Bu miktar çokmuş gibi gelmeyebilir ama tasarımcılarımız, her yıl biraz daha iyiye giden sürdürülebilir tasarımlar oluşturmak için kararlılıkla çalışıyor. Dönüştürdüğümüz çöplerin bizi Nike'ın sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğu Move to Zero'ya nasıl bir adım daha yaklaştırdığını öğrenmek için hikayeyi oku.
Konumuz Çöp
Cosmic Unity'nin kökleri, 2008 yılında satışa sunulan Nike Zoom BB II Low "Trash Talk" modeline uzanıyor. Bu düşük profilli silüet, Nike'ın performanstan ödün vermeksizin geri dönüştürülmüş malzemelerle ayakkabı üretebileceğinin ilk işaretiydi. Cosmic Unity, bu fikri daha da ileriye taşıyor. Ekibimiz, tasarım sürecinin her aşamasında sürdürülebilirliği düşünerek bilinçli kararlar aldı. Tasarımcılar, taslaklarını kağıda çizmek yerine elektronik cihazları kullanmayı tercih etti. Üretim ekibi, fabrikadan istedikleri örneklerin sayısını azaltmayı kabul etti.
Atıkların İzini Sür
Cosmic Unity Ürün Serisi Müdürü Bennett Shaw, bir basketbol tutkunu ancak Nike'ın Move to Zero yolculuğunun uzmanı değil. Buna rağmen, ayakkabı geliştirilirken basketbol ile Nike'ın misyonu arasında paralellikler olduğunu görmeye başladı. Bunlardan biri de her yıl biraz daha iyi olabileceğin fikriydi. Bennett, bu yaklaşımı şu sözlerle açıklıyor: "Çalışmalarımızı sürdürdükçe daha iyi olmak istiyoruz. Geri dönüştürülmüş malzeme miktarını %5 artırmaya çalışıyoruz. Cosmic Unity'de ayakkabı ağırlığının %25'ine ulaştık." Tasarımcılar, %25 oranına ulaşmak için kısmen geri dönüştürülmüş bileşenler ve verimli şekilde üretilmiş yeni malzemelerden oluşan özel bir kombinasyon kullandı. Örneğin, Kraterli Köpük orta tabanı oluşturmak için yaklaşık %10 oranında Nike Grind kauçuk, yeni malzemelerle birleştirildi. Ayakkabıda ayrıca %99 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen katmanlı kordon sistemi, geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen taban astarı ve geri dönüştürülmüş poliüretan ve polyester karışımı kullanan birleşme yeri bulunuyor. Ayakkabının hızlı, zarif ve fütüristik görünmesini isteyen ekip, tasarımın görsel estetiği üzerinde de titizlikle durdu.
Kullanım Testleri
WNBA MVP A'ja Wilson, Cosmic Unity modelini sahada giyen ilk profesyonel basketbolculardan biri oldu. Ayakkabının tam boy Zoom Air Strobeli, kısmen geri dönüştürülmüş TPU'dan üretildi ve aklına gelebilecek her türlü harekete uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Zoom Air Strobel, A'ja gibi ayak hareketleriyle öne çıkan oyuncuların çok hoşuna gidecek bir bileşen olsa da, aslında bütün oyuncular için tasarlandı. A'ja şöyle diyor: "Hafifliği beni çok şaşırttı. Bu özelliğiyle tüm pozisyonlar için harika bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Cosmic Unity'nin adımlarıma ve hareketlerime uyum sağlayabildiğini fark ettim. Bu, çok önemli bir özellik. Giydiğin ayakkabı, yapısını kaybetmeden daha çevik ve hızlı olmanı sağlayacak seviyede ayağına uyum sağlamalıdır."