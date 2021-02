Cosmic Unity: Tasarımın Arka Planı

Tasarımın Arka Planı: Cosmic Unity

Önemli olan mükemmel olmak değil, kendini geliştirmektir. Basketbolda bir oyuncunun kendisini geliştirmek için yapacağı her şey, ne kadar küçük olursa olsun, fark yaratır. Cosmic Unity, atıksız bir gelecek vizyonu doğrultusunda attığımız en son adımdır. Bu ayakkabı, ağırlığının en az %25'i oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Bu miktar çokmuş gibi gelmeyebilir ama tasarımcılarımız, her yıl biraz daha iyiye giden sürdürülebilir tasarımlar oluşturmak için kararlılıkla çalışıyor. Dönüştürdüğümüz çöplerin bizi Nike'ın sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğu Move to Zero'ya nasıl bir adım daha yaklaştırdığını öğrenmek için hikayeyi oku.