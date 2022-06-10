2025 Sürdürülebilirlik Hedefleri

2025 ve Ötesi
Move to Zero
İklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla tüm sporcular* ve gezegenimiz için daha iyi çözümler üretiyoruz. Bilime dayalı, büyük hedefler belirledik.
NIKE, Fikirleriyle Dünyaya Yön Veriyor
İklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla tüm sporcular* ve gezegenimiz için daha iyi çözümler üretiyoruz. NIKE'ın çevreye etkisini azaltmak için şirketimiz kapsamında sürdürülebilir yeniliklerden faydalanıyoruz. Bilime dayalı, büyük hedefler belirledik. Son 30 yıldaki başarılarımız ve başarısızlıklarımız, gelecekte hepimizin daha iyi bir dünyada yaşaması için ürettiğimiz çözümlere ilham veriyor. İnancımız tam.
Süreç de Başarının Bir Parçasıdır
NIKE, iklim üzerinde dünya şehirleriyle aynı etkiye sahip. Bu, şirketimizin büyük bir sorumluluğu olduğu anlamına geliyor ve her eylemimizi dikkatle incelememiz için bize motivasyon veriyor. Çünkü küçük adımlar, büyük değişikliklere yön verir. Birçok insan, NIKE'ın büyük bir şirket olduğunun farkında. Ancak bunu daha kapsamlı bir şekilde anlatmanın faydalı olacağını düşündük. NIKE; şirket içinde yaklaşık 75.400 çalışana, sahip olduğumuz ve tedarikçi tesislerimizde 1 milyondan daha fazla çalışana ve, 1.500'ün üzerinde fiziksel alana sahiptir. 2020 mali yılındaki karbondioksit emisyonu 11.706.664 metrik tondu. Bir şehir olsaydık neredeyse Hollanda'nın başkenti Amsterdam kadar büyük bir nüfusa ve karbon ayak izine sahip olurduk.
Malzemeler ve Tasarım
Tüm NIKE, Jordan ve Converse ürünlerinin %78'i şu anda bir miktar geri dönüştürülmüş malzemeyle üretiliyor. Bu yüzdeyi artırmaya çalışıyoruz. Toplam karbon ayak izimizin yaklaşık %70'ini kullandığımız malzemeler oluşturduğu için, çevreye etkimizi azaltmamızı sağlayacak en büyük etmenlerden biri de bu.
Geri dönüştürülmüş polyesteri ele alalım. Şu anda büyük önem taşıyan bu kumaş, geri dönüştürülmüş plastik şişelerden elde ediliyor. Bu plastik şişeler temizleniyor, parçalanıyor, peletlere dönüştürülüyor ve ardından yüksek kaliteli yeni iplikler olarak hayat buluyor. Bu iplikler üstün performans sunmakla kalmayıp normal polyestere kıyasla karbon emisyonunu %30'a kadar azaltıyor. En popüler ürün serilerimizden biri olan Tempo Şort, en az %75 oranında geri dönüştürülmüş polyesterden üretiliyor. Tasarım seçeneklerinin çoğu ise %100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiş oluyor. Yalnızca bu ürün, bugüne kadar 112 milyon plastik şişenin çöplerden ve kanallardan toplanmasını sağladı.
Tedarik Zinciri
Üretim sorumlu bir şekilde gerçekleştirildiğinde sürdürülebilir malzemeler de bir o kadar önemli oluyor. Uçtan uca yaklaşımımız, tüm ürün yaşam döngüsündeki karbon, enerji, atık, kimya ve suya odaklanarak dünya genelinde ekipler ve konumlar için daha iyi koşullar oluşturan tercihlere yöneliyor.
Ürünleri ortaya çıkarmak için enerji gerekir. Günümüzde bu süreçte de atık oluşuyor. Ancak atıklar hakkında gitgide belirginleşen bir gerçek var: Çöpleri hazineye dönüştürebiliriz. Nike Air, en büyük ve sürdürülebilirlik yolculuğumuza en çok katkıda bulunan yeniliklerimizden biri. Air üretim sürecindeki atıkların %90'ını tekrar kullanabiliyor ve bunları genellikle yeni Air bölmelerine dönüştürüyoruz. Bu sayede, tüm Nike Air tabanlar en az %50 oranında geri dönüştürülmüş malzemeyle üretiliyor.
Küçük değişiklikler, büyük hedeflere yön verir. Son Etki Raporumuzdan bu yana ürünlerimizin üretim sürecinde tek basamaklı santimetre ayarlamaları yaparak 3,5 milyon kilogramın üzerinde atığın önüne geçtik. Büyük çerçeveden bakıldığında bu ayarlamalar ve yenilikler, geniş tedarik zincirimizde atıkların %100 oranında çöplerden toplanması ve bunların en az %80'inin geri dönüştürülerek NIKE ürünlerinde ve diğer ürünlerde yeniden kullanılması hedefimize katkıda bulunuyor. Henüz bu hedefimize ulaşabilmiş değiliz, ancak sürekli daha iyi olmaya çabalayan sporcularımız gibi biz de günden güne ilerleme katetmeye çalışıyoruz.
Döngünün Son Aşaması
Bir ürünün yaşam döngüsündeki son aşama, ürünün sporculara* ulaşarak ardından tekrar üretim sürecine kazandırılmasıdır. Bu, sürdürülebilirliğin en zorlu sürecidir. Kişiselleştirilmiş ürünler ve ertesi gün teslimat bu yüzden çok önemli. Eskimiş veya defolu bir ürünü nasıl geri kazanırız? Kimsenin hoşuna gitmeyen, kötü ambalajların nasıl önüne geçeriz? Tüm bunları bilime dayalı, yenilikçi ve kararlı hedeflerle yeniden planlıyoruz.
Bugün yaptığımızdan 10 kat daha fazla kullanılmış veya defolu ürünü bağışlamak, yeniden kullanmak veya geri dönüştürmek için bir 2025 hedefi belirledik. Bunu başarmak adına, insanların kullanılmış ürünlerini daha kolay bir şekilde bize geri getirmesini sağlıyoruz. ABD ve Avrupa'daki mağazalarda uyguladığımız Reuse-A-Shoe programını Büyük Çin'deki mağazalara ölçeklendirerek operasyonlarımıza yeniden enerji kazandırıyoruz. İleri dönüşüm üzerine atölyeler düzenliyor ve tüketicilere Nike Döngüsel Tasarım Rehberi gibi ilgili içerikler sunuyoruz. Yakın zamanda, Kuzey Amerika'daki mağazalarımızda Nike Refurbished programını uygulamaya başladık. Ürünlerin kullanım ömrünü uzatmak için ayrıca ileri dönüşüm atölyeleri düzenliyor; giysilerin onarım ve bakımı üzerine videolar (bu yaz yayınlanacak) gibi ilgili içerikler üretiyoruz. Bu hizmetlerden bazılarını daha yeni başlatıyoruz fakat hedefimizden şaşmayacağız ve gezegenimizdeki tüm sporculara ilham verip yenilik sunmaya devam edeceğiz.
Takım Çalışması
Gezegenimizin geleceğini şekillendirirken hedefimiz, ürün ve süreçlerimizin yanı sıra sektör standartlarını da değiştirmek. Çünkü gezegenimiz için birlikte çalışmaya ne kadar hızlı başlarsak gelecek nesillere o kadar yardım etmiş olacağız. Ayrıca sporcuların* da bu sürece dahil olması için çeşitli yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Takım çalışmasında yer almak için NIKE ürünlerinde sunburst logosu olup olmadığına bakabilirsin. Talking Trash serisini dinleyerek NIKE topluluğu içerisindeki tartışma ve fikirlerden haberdar olabilirsin. Markaların G7 Fashion Pact, Transform to Net Zero ve UNFCCC Fashion Industry Charter for Climate Action gibi daha büyük sürdürülebilirlik anlaşmalarını imzalayıp imzalamadığını araştırabilirsin. Ayrıca giysi onarımı ve bakımı üzerine bu yaz yayınlanacak videolar ve yerel mağazandaki programlar gibi Üyelere özel kaynakları takip edebilirsin.