2025 Sürdürülebilirlik Hedefleri

Gezegenimizin geleceğini şekillendirirken hedefimiz, ürün ve süreçlerimizin yanı sıra sektör standartlarını da değiştirmek. Çünkü gezegenimiz için birlikte çalışmaya ne kadar hızlı başlarsak gelecek nesillere o kadar yardım etmiş olacağız. Ayrıca sporcuların* da bu sürece dahil olması için çeşitli yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Takım çalışmasında yer almak için NIKE ürünlerinde sunburst logosu olup olmadığına bakabilirsin. Talking Trash serisini dinleyerek NIKE topluluğu içerisindeki tartışma ve fikirlerden haberdar olabilirsin. Markaların G7 Fashion Pact, Transform to Net Zero ve UNFCCC Fashion Industry Charter for Climate Action gibi daha büyük sürdürülebilirlik anlaşmalarını imzalayıp imzalamadığını araştırabilirsin. Ayrıca giysi onarımı ve bakımı üzerine bu yaz yayınlanacak videolar ve yerel mağazandaki programlar gibi Üyelere özel kaynakları takip edebilirsin.