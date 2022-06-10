2025 Sürdürülebilirlik Hedefleri

Üretim sorumlu bir şekilde gerçekleştirildiğinde sürdürülebilir malzemeler de bir o kadar önemli oluyor. Uçtan uca yaklaşımımız, tüm ürün yaşam döngüsündeki karbon, enerji, atık, kimya ve suya odaklanarak dünya genelinde ekipler ve konumlar için daha iyi koşullar oluşturan tercihlere yöneliyor.



Ürünleri ortaya çıkarmak için enerji gerekir. Günümüzde bu süreçte de atık oluşuyor. Ancak atıklar hakkında gitgide belirginleşen bir gerçek var: Çöpleri hazineye dönüştürebiliriz. Nike Air, en büyük ve sürdürülebilirlik yolculuğumuza en çok katkıda bulunan yeniliklerimizden biri. Air üretim sürecindeki atıkların %90'ını tekrar kullanabiliyor ve bunları genellikle yeni Air bölmelerine dönüştürüyoruz. Bu sayede, tüm Nike Air tabanlar en az %50 oranında geri dönüştürülmüş malzemeyle üretiliyor.



Küçük değişiklikler, büyük hedeflere yön verir. Son Etki Raporumuzdan bu yana ürünlerimizin üretim sürecinde tek basamaklı santimetre ayarlamaları yaparak 3,5 milyon kilogramın üzerinde atığın önüne geçtik. Büyük çerçeveden bakıldığında bu ayarlamalar ve yenilikler, geniş tedarik zincirimizde atıkların %100 oranında çöplerden toplanması ve bunların en az %80'inin geri dönüştürülerek NIKE ürünlerinde ve diğer ürünlerde yeniden kullanılması hedefimize katkıda bulunuyor. Henüz bu hedefimize ulaşabilmiş değiliz, ancak sürekli daha iyi olmaya çabalayan sporcularımız gibi biz de günden güne ilerleme katetmeye çalışıyoruz.