Beslenme Uzmanlarına Göre Stresi Azaltmak İçin Nasıl ve Nelerle Beslenebilirsin?

Beynin, bilişsel fonksiyonlarının (örneğin, öğretmeninin veya patronunun verdiği bir görevi hatırlayıp tamamlama kabiliyetin) ve duygularının merkezidir. Yiyecekler her ikisini de olumlu veya olumsuz etkiler. Britanya Kolumbiyası'nın Vancouver şehrinden sertifikalı beslenme danışmanı ve sertifikalı doğal beslenme şefi Katherine Haysbert, sindirim sistemine ulaşan gıdaların beynine mesaj göndererek zihinsel performansını ya artırmasını ya da ağırlaştırmasını söylediğini açıklıyor.

Haysbert'e göre yediğimiz her şey, vücudumuzun tanıdığı (ve kolayca sindirilip kullanılabilecek) ve tanımadığı (ve mide rahatsızlığına yol açabilecek) gıdalar olarak ikiye ayrılabilir. Pasta, beyaz ekmek, çikolatalı-yer fıstığı ezmeli "enerji barı" gibi çok işlenmiş yiyecekler, vücudunu dedektif gibi çalışmaya zorlar. Vücudun bu gıdaları nasıl çözüp kullanabileceğini anlamaya çalışır. Haysbert, bu işlemin genellikle inflamasyona neden olduğunu ve bunun da bütün vücuda yük bindirip sempatik sinir sistemini ("savaş ya da kaç" tepkisi) tetikleyerek kendini kötü hissetmene yol açabileceğini söylüyor.

Oregon'un Portland kentinden naturopatik doktor ve gastrointestinal fonksiyon bozukluğu uzmanı Carrie Decker, bu inflamasyonun bir de sindirim sistemin ile beynin arasındaki iletişimi etkileyeceğini ve ikisinin de verimli şekilde çalışmasını zorlaştıracağını söylüyor.

Decker'a göre bu tepkisel semptomlar kulağa geçiciymiş gibi gelse de, sürekli bu durumu tetikleyecek şekilde beslenirsen kronik stres ve inflamasyon sorunları yaşayabilirsin. Bu da depresif ruh haline, kaygı ve asabiyete ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir. Bunları yaşamak istemezsin, değil mi?