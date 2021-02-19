Sporcunun Yemek Kitabı: Tatyana McFadden'in Rus Usulü Wrap Sosu

Tatyana McFadden, pistte ve pist dışında bir an olsun yavaşlamaz. Daha 15 yaşındayken paralimpik sporcuların yarışma hakkı için yasal mücadele verdi. Beş yıl arka arkaya maraton kazandı. Kazandığı Paralimpik altın madalyalarının haddi hesabı yok. Uzun sözün kısası, Tatyana'nın yemek yapmaya zamanı yok. Bu yüzden doğum yeri olan Rusya'nın lezzetlerini özlediğini şef Kia Damon'a söyleyince Kia ona hızlı, kolay ve yaban turpu içeren bir tarif üretmeye karar verdi. Kia, "Sporcunun Yemek Kitabı" serisinin bu bölümünde Tatyana'ya eski ülkesini hatırlatacak kadar Rus usulü ve Tatyana'nın hayat hikayesine zaman bırakacak kadar basit bir dürüm hazırladı. Dürüm hazırlanırken biz de Tatyana'nın dondurma çorbasını dinledik, onun kadar atletik kız kardeşiyle tanıştık ve gençlerin dünyayı nasıl değiştirebileceğini öğrendik. Yukarıda videoyu izle, aşağıda tarife göz at ve pişirmeye başla.