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      Sporcunun Yemek Kitabı: Tatyana McFadden, Rus Usulü Dürümü Deniyor

      Şef Kia Damon'ın hızlı ve basit tarifi, St. Petersburg doğumlu ABD'li atletizm yıldızını eski günlere götürüyor.

      Sporcunun Yemek Kitabı, bir profesyonel şef ile profesyonel sporcunun mutfakta yemek yaptığı video serisidir.

      Tatyana McFadden, pistte ve pist dışında bir an olsun yavaşlamaz. Daha 15 yaşındayken paralimpik sporcuların yarışma hakkı için yasal mücadele verdi. Beş yıl arka arkaya maraton kazandı. Kazandığı Paralimpik altın madalyalarının haddi hesabı yok. Uzun sözün kısası, Tatyana'nın yemek yapmaya zamanı yok. Bu yüzden doğum yeri olan Rusya'nın lezzetlerini özlediğini şef Kia Damon'a söyleyince Kia ona hızlı, kolay ve yaban turpu içeren bir tarif üretmeye karar verdi. Kia, "Sporcunun Yemek Kitabı" serisinin bu bölümünde Tatyana'ya eski ülkesini hatırlatacak kadar Rus usulü ve Tatyana'nın hayat hikayesine zaman bırakacak kadar basit bir dürüm hazırladı. Dürüm hazırlanırken biz de Tatyana'nın dondurma çorbasını dinledik, onun kadar atletik kız kardeşiyle tanıştık ve gençlerin dünyayı nasıl değiştirebileceğini öğrendik. Yukarıda videoyu izle, aşağıda tarife göz at ve pişirmeye başla.

      Sporcunun Yemek Kitabı: Tatyana McFadden'in Rus Usulü Wrap Sosu

      Rus Usulü Dürüm - Dört Porsiyon İçin Malzemeler

      • 1 su bardağı sıvı amino asit
      • 1 adet 454 g'lık paket sert tofu, küp şeklinde kesilmiş
      • 2 beyaz tatlı patates, doğranmış
      • ½ su bardağı zeytinyağı
      • Koşer tuz
      • Yeni öğütülmüş karabiber
      • ¼ su bardağı tahin
      • 2 yemek kaşığı bal
      • 1½ çay kaşığı hazırlanmış yaban turpu
      • 1 çay kaşığı baharatlı hardal
      • ½ çay kaşığı sarımsak tozu
      • 1 yemek kaşığı limon rendesi
      • 2 çay kaşığı limon suyu
      • 3 yemek kaşığı bitkisel yağ
      • 4 glütensiz dürüm ekmeği
      • 2 su bardağı yapraklı yeşillik
      • 1 su bardağı ince doğranmış yeşil lahana
      • ½ su bardağı dilimlenmiş salatalık

      Mutfak Malzemeleri

      • Keskin bıçak
      • Kesme tahtası
      • Karıştırma kaseleri
      • Fırın tepsisi
      • Fırın kağıdı
      • Çırpma aleti
      • Tava

      Hazırlanışı

      Fırını 191 dereceye ısıt. Orta boy kasede sıvı amino asidi 1 su bardağı suyla karıştır. Tofuyu sıvı amino asit karışımında 20 dakika marine et.

      Bu sırada büyük bir kaseye tatlı patatesleri koy ve üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip karıştır. Patatesleri fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine koy ve 30 dakika fırında pişir.

      Küçük bir kasede tahin, bal, yaban turpu, baharatlı hardal, sarımsak tozu, limon rendesi, limon suyu ve 1 yemek kaşığı suyu iyice karışıp kremamsı bir kıvama gelinceye kadar çırp. Karışım, dökülebilecek kıvamda olmalıdır (gerekirse su ekle).

      Orta-yüksek ateşe koyduğun tavada bitkisel yağı kızdır ve ardından marine edilmiş tofuyu koyup pişir (her yüzü yaklaşık 5 dakika). Tofunun tüm tarafları kızarmaya ve karamelize olmaya başlamalıdır.

      Tatlı patatesler piştikten sonra dürüm ekmeğine yapraklı yeşillikleri, lahanayı, salatalığı, tofuyu, tatlı patatesleri ve tahinli yaban turplu sosu doldur. Dürüm ekmeğini burrito gibi dürüm şeklinde sarabilir ya da büyük bir taco gibi ikiye katlayabilirsin.

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