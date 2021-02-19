Sporcunun Yemek Kitabı: Henry Slade'in Carbonara Soslu Makarnası

İngiliz ragbi yıldızının hayatta gözünü korkutan tek bir şey var: Kız arkadaşı için makarna yapmak. Bakalım şef Kia Damon, Henry'nin mutfak becerilerini geliştirebilecek mi?
Sporcunun Yemek Kitabı, bir profesyonel şef ile profesyonel sporcunun mutfakta yemek yaptığı video serisidir.
Henry Slade, ragbi sahasında yüreklere korku salsa da evde ondan tatlısı yok. Kanıt mı istiyorsun? Kız arkadaşı Megan'ın şefi olmak istiyor. Megan makarnaya bayılıyor. Ancak Henry'nin makarnasını sevdiği söylenemez. Neyse ki ona yardımcı olacak bir şef var: "Sporcunun Yemek Kitabı" serisinin sunucusu Kia Damon. Brooklyn'li şef, işe temellerden başlıyor ve Henry'e klasik karbonaranın nasıl yapılacağını öğretiyor. Karşılığında istediği tek şey ise Henry'nin yeni doğan kızını görmek ve at kuyruklu köpeği Frank ile tanışmak. Bu sırada çiftlik hayatından bahsediyorlar, ruh sağlığı hakkındaki gerçekleri dile getiriyorlar ve çiğ makarna yemeyi deniyorlar (bunu evde deneme). Yukarıda videoyu izle, aşağıda tarife göz at ve pişirmeye başla.
Lezzetli Karbonara - Dört Porsiyon İçin Malzemeler
Aletler
Hazırlanışı
Tencereyi suyla doldur, 1 yemek kaşığı tuz ekle ve suyu kaynat.
Bu esnada orta-yüksek ateşe koyduğun tavada pançetayı kızarana ve yağları eriyene kadar sotele. Ardından kenara al.
Su kaynayınca makarnayı koy ve ambalajındaki talimatları izleyerek al dente pişir. Çeyrek su bardağı makarna suyunu sakla ve makarnayı süz.
Makarna suyunu, pecorino'nun dörtte üçünü ve yumurta sarılarını kaseye dök ve iyice karışıp kremamsı bir kıvam kazanana kadar çırp. Pançetayı ekle. Makarna sosla tamamen kaplanana kadar makarnayı kaşıkla karıştır.
Tuz ve karabiber ekle. Üzerine zeytinyağını ve kalan pecorino'yu dök.
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