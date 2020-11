Şekerin Vücut Üzerindeki Etkileri

İşte nedeni: New York'taki Nutrition Energy'nin sahibi olan sertifikalı spor diyetisyeni ve kayıtlı diyetisyen Lauren Antonucci'ye göre kimyasal bileşimlerinin doğası nedeniyle tüm karbonhidratlar (evet, sebzeler bile) şeker içerir. Karbonhidrat yediğinde veya içtiğinde sindirim sistemin büyük şeker moleküllerini küçük moleküllere ayırır. Böylece şeker molekülleri kan dolaşımına karışabilir. Daha sonra pankreasın insülin salgılar, bu insülin şekerin hücrelerine, kaslarına ve karaciğerine girmesini sağlar ve şeker buralarda enerji için kullanılır ya da ileride kullanılmak üzere depolanır.



Çok şeker tükettiğinde (üzülme, hepimizin başına geliyor) kan şekerin çok hızlı yükselir ve seviyeleri dengelemesi için vücudunu hızla insülin üretmeye iter. Daha sonra şeker seviyelerin hızla azalabilir ve bu, enerji seviyeni aşağıya çeker. Antonucci, enerji düşüşüne karşı daha fazla şeker tükettiğin zaman döngünün en baştan başladığını söylüyor.



Düzenli olarak çok şeker tüketiyorsan "gelecekte kullanılacak" olan şekerler yağ hücrelerinde depolanabilir ve bu durum, vücudunun ihtiyacı olandan fazla gıda alıyorsan kilo almana neden olabilir. Tüm bu bilgiler, neden çalışmalarda ekstra şekeri (buna birazdan değineceğiz) kesmenin kalp sağlığını, hastalık riskini, kilo kontrolünü, hatta cildini ve uykunu iyileştirebileceğinin görüldüğünü açıklamaya yardımcı olabilir.



Ancak kendi şekerini doğal olarak içeren işlenmemiş gıdalar (mango gibi), aynı zamanda lif, vitamin, mineral ve antioksidan gibi besin maddeleri de içerir ve bu yüzden suçları daha hafiftir. "The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety" kitabının yazarı kayıtlı diyetisyen Jessica Cording, "Lif sindirim sürecini yavaşlatır. Yani kan şekerinde çıkışlar ve inişler çok keskin olmaz." diyor. Yiyeceğini yerfıstığı ezmesi veya peynir gibi protein ve yağ kaynaklarıyla birlikte yersen bu değişimi daha da yumuşatır ve enerjini daha uzun süre korursun.