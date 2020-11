Vücut Ağırlığı Egzersizleri Tek Başına Yeterli mi?

68 kilo olan birinin 10 tekrarlı üç set squat zıplayışı (hem kuvvet kazandıran hem de kalori yaktıran bir vücut ağırlığı egzersizi) yaptığını düşün. 68 kiloyu havaya kaldırdığını düşünüyor olabilirsin; ancak aslında 2041 kilo kaldırmıştır.



Oregon Üniversitesi Exercise and Environmental Physiology Lab eş direktörü ve insan fizyolojisi profesörü Dr. Christopher Minson, "Zıplarken ve yere inerken kaslara uygulanan kuvvetler olağanüstü yüksektir." diyor ve o yüzden, yalnızca hızlı vücut ağırlığı egzersizleri yaparak bile spor salonuna döndüğünde kaslarının daha ağır ağırlıkları kaldırmaya uyum sağlamasına yardımcı olacağını ekliyor.



Önemli faydalara sahip vücut ağırlığı hareketleri pliometriden (yüksek tempolu zıplama egzersizleri) ibaret değildir. American College of Sports Medicine'da yayınlanan bir makale, sadece vücut ağırlığını kullanan yüksek yoğunluklu antrenmanların vücuttaki yağ oranını azaltacağını, VO2 maks. (bir aerobik fitness ölçüsü) değerini iyileştireceğini ve kaslara en az geleneksel ağırlık antrenmanları kadar dayanıklılık kazandıracağını buldu. "Journal of Strength and Conditioning Research" adlı dergide yayınlanan bir çalışma, üst vücut kuvvetini ve kas yoğunluğunu artırmak açısından şınav çekmenin en az bench-press kadar etkili olabileceğini gösterdi. Polonyalı araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada ise 10 hafta boyunca yalnızca vücut ağırlığı antrenmanı yapan kadınların kas kuvveti ve dayanıklılığın yanı sıra esnekliğinde de iyileşme görüldü (çalışmanın yazarı, sonuçların erkekler için de benzer olacağını söylüyor).



Minson, tüm bunlara ek olarak, herhangi bir spor aleti olmadığı zaman çoğu kişinin duruşunu daha kolay ayarlayabildiğini, bunun da her tekrardan daha çok verim almana yardımcı olabileceğini söylüyor. Ayrıca ağırlık kaldırmadığın için hareket aralığın ve iç algın (uzuvlarının nerede olduğunu bilme yetisi) artar ve bu sayede çok düşünmeden hızla hareket edebilirsin. Bu da spor salonunda, sahada, hatta merdiven inerken yaptığın hareketler için faydalıdır.



Basitçe söylemek gerekirse, ortalama bir yetişkinin kemiklerinin kütlesi, ekstra ağırlığa gerek olmadan kaslarını zorlayabilecek seviyededir. Minson, "Kaslara sürekli olarak yükleme yapmaya devam etmek için vücut ağırlığı egzersizlerinin yoğunluğunu artırma imkanı da vardır." diyor. Aslında, ağırlık olsun olmasın, daha kuvvetli ve fit olmanın sırrı budur. Daha fazla bilgi almak için okumaya devam et.