Koç Patrick Sang'a Göre Performans Kaygısının Üstesinden Gelme Yolları

Koşmaya engelli koşularla başladım. Engelli koşuda bariyerlerin ve su birikintilerin üzerinden atlarsın. Önündeki engeli aşmak istiyorsan zihnin ve vücudunun birlikte çalışması gerekir. Koşu koçluğuna yaklaşımımı da bu inanç şekillendiriyor. Koşucularımdan kollarının nasıl sallandığının, bacaklarının nasıl hareket ettiğinin, gözlerinin nereye odaklandığının farkında olmalarını istiyorum. Duyularının farkında olmanın kolay olmadığı uzun mesafe yarışlarında bile koşucunun zihni ve vücudu her zaman senkronize olmalıdır. Öyle olduğunda koşucu kendini zorlamadan daha akıllıca koşabilir.



Kaygını, tetikte olman ve dikkat etmen gerektiğinin işareti olarak gör. Kaygı duyduğunda vücudunun nasıl hareket ettiğine odaklanmayı öğrenebilirsen baskı altında performans sergilemene yardımcı olacak güçlü bir araç kazanmış olursun. Şu anda kaygın sana paniklemeni söyleyen bir sesmiş gibi geldiğinden bu çok da mümkün görünmeyebilir. Ama konuştuğumuz diğer teknikleri kullanırsan (stres veren konuşmalardan uzak durursan, zihnini müzik veya kitapla sakinleştirirsen, takımında liderlik rolüne soyunursan) seni kaygılandıran o ses gittikçe azalıp sadece bir fısıltıdan ibaret kalabilir.



Bu fısıltıyı da sana, "Şimdi odaklanma zamanı. Şimdi nefes alma zamanı. Şimdi tüm dikkatini ana verme zamanı." diyen bir mesaj gibi görebilirsin. Kaygın tamamen yok olmasa da değişebilir ve aslında kaygının bu farklı çeşidine ihtiyacın olduğunu görebilirsin.



Koç Sang