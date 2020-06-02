Kusursuz İleri Doğru Lunge Duruşu: Adım Adım Talimatlar

Başlangıç seviyesindeysen önce duruşuna odaklan (buna daha sonra değineceğiz). Bacak başına 8 ila 10 tekrarlı 2 veya 3 setle başla. Tekrarları düzgün şekilde (yani yavaş ve kontrollü bir şekilde) ve sadece vücut ağırlığını kullanarak yapmaya çalış. Seviyen daha ileriyse duruşuna dikkat etmeyi elden bırakmadan harekete ağırlık ekleyerek, tekrar ve set sayısını artırarak ve varyasyonlar ekleyerek yoğunluğu artırabilirsin.



Yaptığın antrenman ne olursa olsun, bu hareketten önce birkaç dakika hareket kabiliyeti antrenmanı yaparak kalçanı esnetmeli ve aktivasyon egzersizleriyle kalça kaslarını çalıştırmalısın. Böylece kasların harekete hazır olur ve hareket aralığın artar.