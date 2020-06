Kusursuz İleri Doğru Lunge Duruşu: Adım Adım Talimatlar

Çalıştıracağın Kaslar

Tek bacağı kuvvetlendiren bu egzersiz kalça, kuadriseps, hamstring kaslarını ve baldırları çalıştırır. Hedefin her tekrarda bu kas liflerini daha çok çalıştırmaksa yavaş hareket et. Nabzını hızlandırmak istiyorsan duruşunu bozmadan (buna daha sonra değineceğiz) olabildiğince hızlı hareket et.