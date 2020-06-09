Güçlü Bir Üst Vücuda Sahip Olmak İçin Barfiks Çek

Bu varyasyonlar, yükü farklı kaslara kaydırarak ya da kasların yük altında kaldığı toplam süreyi (bir kasın set sırasında çalıştığı süre) artırarak yoğunluğu yükseltir. Ayrıca halkalı barfiks ve muscle-up gibi daha gelişmiş hareketlere seni hazırlarlar.



Bu hareketleri antrenmanına eklemen için tek ihtiyacın olan alet bir barfiks çubuğu, tırmanma merdiveni ya da başının yukarısında yatay duran, sağlam bir çubuktur. Duruşunu bozmadan 3-5 barfiks çekebildiğin seviyeye ulaştıktan sonra varyasyonlardan birini (veya ikisini) dene. 3-5 set halinde olabildiğince çok tekrar yapmaya çalış ve hareket aralığını maksimuma çıkarmak için her harekete çubukta asılı durarak başla. İlerledikçe tekrar ve set sayısını artırabilirsin ama başta duruşunu kontrol etmeyi hiç bırakma.