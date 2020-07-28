Güçlü Bir Üst Vücuda Sahip Olmak İçin Barfiks Çek

Hazırlayan: Nike Training
İyi sonuçlar almak için OG barfiks hareketinin bu iki varyasyonunu dene.
Mükemmel barfiks çekmeye başladığında zorluk seviyesini artır. Üst vücudu çalıştıran bu klasik antrenmana yeni bir zorluk katmak için Nike Master Trainer'ları Flor Beckmann ve Brian Nunez'in paylaştığı iki varyasyonu dene.
Vücut ağırlığını kaldırıp yer çekimine meydan okumanı sağlayarak sırtını ve kollarını hiçbir hareketin yapamadığı kadar kuvvetlendiren barfiks, insana mütevazı olması gerektiğini hatırlatan bir egzersizdir. Temel barfiks hareketini başarıyla yapıyorsan yoğunluğu artırarak zihnini ve vücudunu zorlamaya devam edebilirsin. Nike Master Trainer'ları Flor Beckmann ve Brian Nunez, bu gösterişli hareketi daha da çarpıcı ve etkili hale getiren iki favori varyasyonlarını paylaşıyor.
Başlamadan Önce
Deneyebileceğin İki Barfiks Varyasyonu
Bu varyasyonlar, yükü farklı kaslara kaydırarak ya da kasların yük altında kaldığı toplam süreyi (bir kasın set sırasında çalıştığı süre) artırarak yoğunluğu yükseltir. Ayrıca halkalı barfiks ve muscle-up gibi daha gelişmiş hareketlere seni hazırlarlar.
Bu hareketleri antrenmanına eklemen için tek ihtiyacın olan alet bir barfiks çubuğu, tırmanma merdiveni ya da başının yukarısında yatay duran, sağlam bir çubuktur. Duruşunu bozmadan 3-5 barfiks çekebildiğin seviyeye ulaştıktan sonra varyasyonlardan birini (veya ikisini) dene. 3-5 set halinde olabildiğince çok tekrar yapmaya çalış ve hareket aralığını maksimuma çıkarmak için her harekete çubukta asılı durarak başla. İlerledikçe tekrar ve set sayısını artırabilirsin ama başta duruşunu kontrol etmeyi hiç bırakma.
1. Dağcı Barfiksi
Çalıştırdığı kaslar: Trapezius kasları, latismus kasları, pazılar, triseps kasları, ön kollar, karın kasları
Hareketi Kolaylaştır
Dağcı barfiksi çok zor geliyorsa (ellerini omuz genişliğinde açtığın) yakın kavrayışlı standart barfiks çekip mümkünse 10-30 saniye durmayı dene. Bu hareket de pazılarını daha çok çalıştırdığı için dağcı barfiksi için gereken kuvveti ve kas dayanıklılığını kazanmana yardımcı olabilir.
Hareketi Zorlaştır
Yükü artır: Ağırlıklı yelek giy, ağırlıklı kemer tak ya da bacaklarını birleştirip dizlerinin arasında dambıl tut.
2. Dizleri Kaldırarak Barfiks Çekme
Çalıştırdığı kaslar: Latismus kasları, pazılar, triseps kasları, ön kollar, karın kasları
Hareketi Kolaylaştır
Asılı dururken dizlerini kaldır. Bacaklarını uzatıp asılı durarak (barfiks hareketinin alt seviyesinde) başla. Latismus ve karın kaslarını sık, ardından iki dizini göğsüne doğru çek. Bu, bir tekrardır. Hareketi tekrarla.
Hareketi Zorlaştır
Yük altında kalınan süreyi artırarak kuvvet ve kas dayanıklılığı kazanmak için her tekrarı daha yavaş yap. Alternatif olarak, bacaklarını yere paralel oluncaya kadar düz biçimde kaldır (buna L şeklinde kaldırma denir). Bunu yaptığında karın kasların daha çok çalışır.
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