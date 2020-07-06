Hemen Deneyebileceğin En İyi 5 Ev Antrenmanı

Evde ter atmaya mı ihtiyacın var? Sırtını, karın kaslarını, kollarını, kalça kaslarını ve bacaklarını çalıştıracak egzersizler bizde. Nike Master Trainer'larının hazırladığı ve severek yaptığı bu kaliteli ev antrenmanları, sadece vücudunun büyüklüğünde bir alan ve en fazla bir iki spor aleti gerektirmesine rağmen istediğin sonuçları fazlasıyla verecek.



Kuvvet kazandıran istasyon çalışmaları, kalori yaktıran yüksek yoğunluklu interval antrenmanları, enerji verici kas çalıştırıcılar ve rahatlatıcı akışların yer aldığı, her fitness düzeyine uygun ilerleme ve modifikasyon seçeneklerine sahip bu antrenmanlarda en büyük derdin, önce hangisini yapacağına karar vermek olacak...