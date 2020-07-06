Spor Salonuna Gerek Yok: Hemen Deneyebileceğin En İyi 5 Ev Antrenmanı
Rehberlik
Evde ter atmaya mı ihtiyacın var? Sırtını, karın kaslarını, kollarını, kalça kaslarını ve bacaklarını çalıştıracak egzersizler bizde. Nike Master Trainer'larının hazırladığı ve severek yaptığı bu kaliteli ev antrenmanları, sadece vücudunun büyüklüğünde bir alan ve en fazla bir iki spor aleti gerektirmesine rağmen istediğin sonuçları fazlasıyla verecek.
Kuvvet kazandıran istasyon çalışmaları, kalori yaktıran yüksek yoğunluklu interval antrenmanları, enerji verici kas çalıştırıcılar ve rahatlatıcı akışların yer aldığı, her fitness düzeyine uygun ilerleme ve modifikasyon seçeneklerine sahip bu antrenmanlarda en büyük derdin, önce hangisini yapacağına karar vermek olacak...
01. Antrenman
Hızlı Karın Egzersizi
Crunch, twist ve plank gibi sevdiğin karın egzersizlerinden oluşan bu zorlayıcı 10 dakikalık antrenman, alt karın kaslarını, üst karın kaslarını ve oblik kaslarını çalıştıracak.
Süre: 10 Dakika
Seviye: Başlangıç
Ne İçin: Kuvvet
Spor Aleti: Mat/Yok
Format: Süreye Dayalı
Süre: 10 Dakika
Seviye: Başlangıç
Ne İçin: Kuvvet
Spor Aleti: Mat/Yok
Format: Süreye Dayalı
02. Antrenman
10 Dakikalık Yüksek Yoğunluklu İnterval Antrenmanı: Bacaklar ve Karın
Bu çok verimli, yüksek tempolu ve yüksek yoğunluklu antrenmanla alt vücudunu, karnını çalıştır ve kardiyo yap. Bu antrenmanı vaktin olmadığında ya da normal antrenmanının ardından biraz daha kalori yakmak için kullanabilirsin.
Süre: 10 Dakika
Seviye: Başlangıç
Ne İçin: Dayanıklılık
Spor Aleti: Yok
Format: Süreye Dayalı
Süre: 10 Dakika
Seviye: Başlangıç
Ne İçin: Dayanıklılık
Spor Aleti: Yok
Format: Süreye Dayalı
03. Antrenman
Temel Seviye Restoratif Yoga
Ağrıyan kaslarını veya zihnini dinlendirmek istediğinde bu restoratif yoga, tempoyu yavaşlatmak için idealdir. Gerginliği vücudundan atmak için nefesine odaklanmayı unutma.
Süre: 20 Dakika
Seviye: Başlangıç
Ne İçin: Hareket Kabiliyeti
Spor Aleti: Yok
Format: Süreye Dayalı
Süre: 20 Dakika
Seviye: Başlangıç
Ne İçin: Hareket Kabiliyeti
Spor Aleti: Yok
Format: Süreye Dayalı
04. Antrenman
Atlete Yakışan Kollar
Bu 20 dakikalık basit ve etkili üst vücut antrenmanıyla omuzlarını, pazılarını ve triseps kaslarını çalıştır. Bu antrenmanı tek başına yapabilir ya da tüm vücudunu çalıştırmak için bir karın veya kardiyo çalışmasıyla birleştirebilirsin.
05. Antrenman
Tepeden Tırnağa Çalışma
Tüm vücudunu çalıştıracak bir antrenman arıyorsan doğru yerdesin. Salonunda yapabileceğin bu 45 dakikalık yüksek yoğunluklu antrenman, vücudunu tepeden tırnağa çalıştıracak ve kalp atışlarını hızlandıracak. Üstelik egzersizlerin hepsi vücut ağırlığını kullandığı için spor aleti de gerekmiyor.
Süre: 45 Dakika
Seviye: Orta
Ne İçin: Dayanıklılık
Spor Aleti: Yok
Format: Süreye Dayalı
Süre: 45 Dakika
Seviye: Orta
Ne İçin: Dayanıklılık
Spor Aleti: Yok
Format: Süreye Dayalı