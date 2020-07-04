Split Squat Nasıl Doğru Şekilde Yapılır Ve Niçin Rutinin Bir Parçası Olmalıdır?

Split squat, kalça ve kuadriseps kaslarına kuvvet ve dayanıklılık kazandırırken karın ve oblik kaslarını da çalıştırır. Nike Master Trainer'ı Betina Gozo, sana split squat hareketinin doğru yapılışını gösterecek ve bu hareketi neden bir sonraki bacak gününe eklemen gerektiğini açıklayacak.



Görünüşü lunge, adı squat gibi olsa da split squat kendine has bir harekettir ve kendine has faydalara sahiptir. Lunge'ın aksine split squat statiktir (tekrarlarda adım atmak veya yürümek yerine savunma duruşunda başlayıp bitirirsin) ve işin çoğunu öndeki bacak yapar. Bunu ayaklarını ayırdığın, vücut ağırlığıyla yapılan squat gibi düşünebilirsin. Nike Master Trainer'ı Betina Gozo, hareket hakkında bilmen gerekenleri anlatıyor.