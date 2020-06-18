Split Squat Nasıl Doğru Şekilde Yapılır Ve Niçin Rutinin Bir Parçası Olmalıdır?

Hazırlayan: Nike Training
Hazırlayan: Nike Training
Kalça ve kuadriseps kaslarına kuvvet ve dayanıklılık kazandırmak için bu basit egzersizi kullan.
Split squat, kalça ve kuadriseps kaslarına kuvvet ve dayanıklılık kazandırırken karın ve oblik kaslarını da çalıştırır. Nike Master Trainer'ı Betina Gozo, sana split squat hareketinin doğru yapılışını gösterecek ve bu hareketi neden bir sonraki bacak gününe eklemen gerektiğini açıklayacak.
Görünüşü lunge, adı squat gibi olsa da split squat kendine has bir harekettir ve kendine has faydalara sahiptir. Lunge'ın aksine split squat statiktir (tekrarlarda adım atmak veya yürümek yerine savunma duruşunda başlayıp bitirirsin) ve işin çoğunu öndeki bacak yapar. Bunu ayaklarını ayırdığın, vücut ağırlığıyla yapılan squat gibi düşünebilirsin. Nike Master Trainer'ı Betina Gozo, hareket hakkında bilmen gerekenleri anlatıyor.
Çalıştıracağın Kaslar
Split squat ana olarak kalça ve kuadriseps kaslarını çalıştırır ama bunu sadece bir alt vücut egzersizi gibi düşünme. Savunma duruşu, dik ve dengeli durabilmek için karın ve oblik kaslarını da çalıştırır.
Kalça ve kuadriseps kaslarına kuvvet ve dayanıklılık kazandırmak için bu basit egzersizi kullan.
Split squat, kalça ve kuadriseps kaslarına kuvvet ve dayanıklılık kazandırırken karın ve oblik kaslarını da çalıştırır. Nike Master Trainer'ı Betina Gozo, sana split squat hareketinin doğru yapılışını gösterecek ve bu hareketi neden bir sonraki bacak gününe eklemen gerektiğini açıklayacak.
Görünüşü lunge, adı squat gibi olsa da split squat kendine has bir harekettir ve kendine has faydalara sahiptir. Lunge'ın aksine split squat statiktir (tekrarlarda adım atmak veya yürümek yerine savunma duruşunda başlayıp bitirirsin) ve işin çoğunu öndeki bacak yapar. Bunu ayaklarını ayırdığın, vücut ağırlığıyla yapılan squat gibi düşünebilirsin. Nike Master Trainer'ı Betina Gozo, hareket hakkında bilmen gerekenleri anlatıyor.
Çalıştıracağın Kaslar
Split squat ana olarak kalça ve kuadriseps kaslarını çalıştırır ama bunu sadece bir alt vücut egzersizi gibi düşünme. Savunma duruşu, dik ve dengeli durabilmek için karın ve oblik kaslarını da çalıştırır.
Neden Split Squat Yapmalısın?
Ne Zaman Yapmalısın?
Split squat hareketini bir sonraki bacak günü çalışmana ya da tam vücut kuvvet antrenmanına ekleyebilirsin. Her bacak için 10-12 tekrarlı 3 set ile başla ve her tekrarı yavaşça, duruşunu bozmadan yap. Hızlı hazırlık ipucu: Bacaklarının arasındaki boşluğu doğru ayarlamak için yerde olduğun aşamadan başlayabilirsin (2. adım).
Split Squat Nasıl Yapılır?
Neden Split Squat Yapmalısın?
Ne Zaman Yapmalısın?
Split squat hareketini bir sonraki bacak günü çalışmana ya da tam vücut kuvvet antrenmanına ekleyebilirsin. Her bacak için 10-12 tekrarlı 3 set ile başla ve her tekrarı yavaşça, duruşunu bozmadan yap. Hızlı hazırlık ipucu: Bacaklarının arasındaki boşluğu doğru ayarlamak için yerde olduğun aşamadan başlayabilirsin (2. adım).
Split Squat Nasıl Yapılır?
Hareketi Kolaylaştır
Tekrar veya set sayısını azalt ya da yarı seviyeye kadar inerek hareket aralığını daralt.
Hareketi Zorlaştır
Göğüs hizanda bir dambıl veya kettlebell tut ya da kollarını iki yana uzatıp bir elinde dambıl, bir elinde kettlebell tut. Alternatif olarak sırtına halter koyabilir ya da arkadaki ayağının üst kısmını sağlam bir bank ya da sandalyeye koyarak hareketin daha gelişmiş versiyonu olan Bulgarian split squat hareketini yapabilirsin.
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Hareketi Kolaylaştır
Tekrar veya set sayısını azalt ya da yarı seviyeye kadar inerek hareket aralığını daralt.
Hareketi Zorlaştır
Göğüs hizanda bir dambıl veya kettlebell tut ya da kollarını iki yana uzatıp bir elinde dambıl, bir elinde kettlebell tut. Alternatif olarak sırtına halter koyabilir ya da arkadaki ayağının üst kısmını sağlam bir bank ya da sandalyeye koyarak hareketin daha gelişmiş versiyonu olan Bulgarian split squat hareketini yapabilirsin.
Bizimle Antrenman Yap
Nike Training Club Uygulaması ile en iyi antrenman kaynağına sahip ol. Uzmanların tasarladığı antrenmanlardan beslenme, zihniyet, güç toplama ve uyku hakkındaki bütünsel ipuçlarına kadar maksimum performans göstermek için ihtiyacın olan her şey NTC'de.