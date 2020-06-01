Fayda Elde Etmek İçin Ön Kol Plank Duruşunu Geliştir

Herhangi bir rutinden önce ön kol plank'ı yapmak, karnını çalıştırır ve vücudunu daha güvenli ve daha verimli bir antrenmana hazırlar. Bu hareketi birkaç set halinde ve her sette biraz daha uzun durmaya çalışarak antrenmanın sonunda da yapabilirsin. Ön kol plank'ı, yüksek yoğunluklu interval antrenmanlarında aktif dinlenme olarak kullanılabilir ya da bir kuvvet çalışmasının karın kasları bölümünü oluşturabilir. Başta süre yerine duruşuna odaklan; düzgün duruşu korumayı başaramadığında hareketi yapmayı bırak. Bu, 20 saniye veya 60 saniye olabilir. Ne olursa olsun 3 set yap ve setlerin arasında sırt üstü uzanarak dinlen ya da kalça kaslarını kullanarak köprü duruşu gibi alternatif bir egzersiz yap.