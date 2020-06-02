Adım Adım Ölü Böcek Hareketi Yapma Kılavuzu

Ölü böcek hareketi, zihnin ve vücudunun birlikte çalışmasını sağlar. Hareketin basitliği seni aldatmasın. Bu yavaş egzersiz düşük etki düzeyine sahip olsa da doğru yapıldığı zaman iyi sonuçlar verir.



Ölü böcek hareketi en aldatıcı vücut ağırlığı egzersizlerinden biridir: Zor bir hareket değilmiş gibi görünür ama doğru yapıldığı zaman (yani yavaş ve kontrollü bir şekilde) karnını çalıştırır ve o bölgedeki kasları hızla yorar. Trainer'lar ve fizyoterapistlerin favorisi olan bu düşük etki düzeyine sahip egzersiz, belini zorlamadan karın kaslarını kuvvetlendirir ve destek, koordinasyon ve konsantrasyon kazandırır. Nike Master Trainer'ı Kirsty Godso, ölü böcek hareketini neden ve nasıl yapman gerektiğini anlatıyor.