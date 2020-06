Kendinle Konuşma Şeklini Değiştir

Kendinin en iyi dostu olmak için ne yapmalısın?

Merak etme, yalnız değilsin: Herkes kendisiyle konuşur ve bu konuşmalar öz imgemizi oluşturur. Pennsylvania Üniversitesi profesörü ve "Grit: The Power and Passion of Perseverance" kitabının yazarı Angela Duckworth'e göre iç sesini mükemmelleştirmen büyük önem taşıyor, çünkü "kendinle konuşmanın doğru şekilde yapılması özgüven kazandırırken yanlış şekilde yapılması özgüveni yıkabilir." Kendinle konuşma şeklini değiştirerek daha dayanıklı olmak ve her zorlukla daha iyi başa çıkmak için neler yapabileceğini burada derledik.