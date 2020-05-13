Kendinle Konuşma Şeklini Değiştir

Daha Dayanıklı Olmak İçin Kendinle Konuş
Rehberlik ve Beslenme
Hazırlayan: Nike Training
Kendinin en iyi dostu olmak için ne yapmalısın?
Merak etme, yalnız değilsin: Herkes kendisiyle konuşur ve bu konuşmalar öz imgemizi oluşturur. Pennsylvania Üniversitesi profesörü ve "Grit: The Power and Passion of Perseverance" kitabının yazarı Angela Duckworth'e göre iç sesini mükemmelleştirmen büyük önem taşıyor, çünkü "kendinle konuşmanın doğru şekilde yapılması özgüven kazandırırken yanlış şekilde yapılması özgüveni yıkabilir." Kendinle konuşma şeklini değiştirerek daha dayanıklı olmak ve her zorlukla daha iyi başa çıkmak için neler yapabileceğini burada derledik.
"Hem yüksek performans hem düşük performans gösteren kişiler kendileriyle konuşur. Aralarındaki fark, kendilerine ne söyledikleridir."
Angela Duckworth
Duckworth şöyle diyor: "Kötü performans gösterdiğin bir maçtan sonra kendine sadece negatif şeyler söylersen utanç duyarsın, kendini kıyasıya eleştirirsin ve olumsuz düşüncelerle dolarsın." Aynı durum bir antrenmanı yapmadığında veya yediğin bir şeyden pişmanlık duyduğunda da geçerlidir. Kendine kötü olduğunu, asla başarılı olamayacağını söylersen motivasyonun kırılır. Kendin hakkında kötü şeyler söylemek, kendini bir deneme daha yapmayı istemeyecek kadar kötü hissetmene neden olur ve seni hedeflerinden daha da uzaklaştırır.
Duckworth, yaptığı araştırmada iki parçalı bir stratejiyle kendine pozitif şeyler söylemenin kişiyi motive edeceğini gördü. Stratejinin ilk parçası, bilinçli bir şekilde kendini olduğun gibi kabul etmeyi içeriyor: Kendini yargılamadan veya suçlamadan, yaptığın hatayı (örneğin, uyuyakaldığın için geçen günün antrenmanını kaçırdığını) kabul etmelisin. Stratejinin ikinci parçasında kendine anlayış göstermen gerekiyor. Duckworth bu adım için şu tavsiyede bulunuyor: "Attığın yanlış adım için annenin, en iyi arkadaşının ya da seni seven birinin ne diyeceğini düşün." Hatanı yok saymadan "şefkatli, sevecen, pozitif ve anlayışlı" olurlar. Bu aşamada ayrıca "olaydan hangi dersleri çıkaracağını ve bir dahaki sefere aynı hatayı tekrarlamamak için ne yapacağını" düşünmelisin. Sonra bunları kendine söylemeyi dene. Örneğin, kendine şunları diyebilirsin: Dünkü antrenmanı kaçırdığım için hayal kırıklığına uğradım ama bu sadece bir kez oldu ve hedeflerime doğru başarıyla ilerliyorum. Yarın alarmı 10 dakika erkene kuracağım. Böylece alarmı bir kez ertelesem bile antrenmanı yapacak zamanım olacak. Böyle bir konuşmanın ardından kendini hızla toparlayabilir ve yola koyulabilirsin.
2017 New York Maratonunda birinci olan ve 2008 Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanan uzun mesafe koşucusu Shalane Flanagan gibi profesyonel sporcular bile kimi zaman kendisine negatif şeyler söyleyebiliyor. Flanagan, yorulduğu ve vücudunun ağrıdığı zorlu antrenman koşuları sırasında bazen kendisine negatif şeyler söylemeye meylettiğini itiraf ediyor. Ama kendisine söylediklerinin farkında olduğu için uyarı zilleri çalmaya başlıyor ve kendisiyle konuşurken kullandığı dili bilinçli bir şekilde değiştiriyor.
"Zihnimi de çalıştırdığım bir kas olarak görüyorum."
Shalane Flanagan
Shalane, şöyle diyor: "O noktada kolay olmasa da iyimser olmayı seçiyorum. Kendime o andan itibaren daha sıkı çalışacağımı ve antrenmanın neden olduğu ağrıları kabulleneceğimi söylüyorum. Elit sporcular arasında bile zirvede olanları diğerlerinden ayıran şey, bakış açıları ve güçlüklerle hangi psikolojiyle başa çıktıklarıdır. Ben, zihnimi de çalıştırdığım bir kas olarak görüyorum."
Kendinle konuşma şeklini değiştirmek, bir gecede hallolacak bir şey değil. Her denemede biraz daha hızlı ve doğal hale gelen, sürekli çaba gerektiren bir süreç. Çok geçmeden kendine verdiğin desteğin faydasını görecek ve her türlü zorluğu aşmana yardımcı olduğunu fark edeceksin.
Seni, ilerlemene yardımcı olması için kendinle pozitif konuşmaya davet ediyoruz. Bu küçük değişikliği, bir sonraki antrenmanına ekleyeceğin pozitif bir mantra olarak gör.
Alışkanlık Haline Getir: Genellikle bir antrenmanın en zor kısmı antrenmana başlamaktır. O yüzden NTC antrenmanına başlamadan hemen önce kendine, "İşin en zor kısmını hallettim bile." gibi pozitif bir şey söylemeyi dene. Sonra motive olduğun ve kendine inandığın için kendini kutla. Antrenman sırasında zorlandığın zaman aklına yeniden o cümleyi getir: "İşin en zor kısmını hallettim bile." Bu yaklaşım kendine güvenmene, o anda gücünü toplamana ve güçlü bir bitiriş yapmana yardımcı olabilir.