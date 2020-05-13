Kendinle Konuşma Şeklini Değiştir

Duckworth şöyle diyor: "Kötü performans gösterdiğin bir maçtan sonra kendine sadece negatif şeyler söylersen utanç duyarsın, kendini kıyasıya eleştirirsin ve olumsuz düşüncelerle dolarsın." Aynı durum bir antrenmanı yapmadığında veya yediğin bir şeyden pişmanlık duyduğunda da geçerlidir. Kendine kötü olduğunu, asla başarılı olamayacağını söylersen motivasyonun kırılır. Kendin hakkında kötü şeyler söylemek, kendini bir deneme daha yapmayı istemeyecek kadar kötü hissetmene neden olur ve seni hedeflerinden daha da uzaklaştırır.



Duckworth, yaptığı araştırmada iki parçalı bir stratejiyle kendine pozitif şeyler söylemenin kişiyi motive edeceğini gördü. Stratejinin ilk parçası, bilinçli bir şekilde kendini olduğun gibi kabul etmeyi içeriyor: Kendini yargılamadan veya suçlamadan, yaptığın hatayı (örneğin, uyuyakaldığın için geçen günün antrenmanını kaçırdığını) kabul etmelisin. Stratejinin ikinci parçasında kendine anlayış göstermen gerekiyor. Duckworth bu adım için şu tavsiyede bulunuyor: "Attığın yanlış adım için annenin, en iyi arkadaşının ya da seni seven birinin ne diyeceğini düşün." Hatanı yok saymadan "şefkatli, sevecen, pozitif ve anlayışlı" olurlar. Bu aşamada ayrıca "olaydan hangi dersleri çıkaracağını ve bir dahaki sefere aynı hatayı tekrarlamamak için ne yapacağını" düşünmelisin. Sonra bunları kendine söylemeyi dene. Örneğin, kendine şunları diyebilirsin: Dünkü antrenmanı kaçırdığım için hayal kırıklığına uğradım ama bu sadece bir kez oldu ve hedeflerime doğru başarıyla ilerliyorum. Yarın alarmı 10 dakika erkene kuracağım. Böylece alarmı bir kez ertelesem bile antrenmanı yapacak zamanım olacak. Böyle bir konuşmanın ardından kendini hızla toparlayabilir ve yola koyulabilirsin.