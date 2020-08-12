Süper Sağlıklı Besin: Tatlı Patates Salatası

Hazırlayan: Nike Training
Vitamin, mineral ve iyi karbonhidrat dolu tatlı patates, zorlu bir antrenmandan önce veya sonra yemek için idealdir. Besleyiciliği yüksek kök sebzeden hazırlanan bu lezzetli salatayı yapmak çok kolaydır; yani antrenmana veya güç toplamaya daha fazla zaman ayırabileceksin.
Öne Çıkan Malzemeler (ve Onlara Neden Bayılacaksın?)
Yemeği Kolayca Hazırlamaya Yardımcı Olacak İpuçları
Tarifi Kişiselleştirmek mi İstiyorsun? İşte Birkaç Fikir:
Tatlı Patates Salatasının Hazırlanışı
Porsiyon: 1
Hazırlama Süresi: 10 dakika
Pişirme Süresi: 40 dakika
Toplam Süre: 50 dakika
Malzemeler
75 g karışık körpe yeşillik
150 g ince doğranmış kırmızı lahana
30 mL doğranmış taze kişniş
30 mL doğranmış maydanoz
5 mL elma sirkesi
1 limonun suyu
1 büyük tatlı patates
3 yumurta
40 g doğranmış yerfıstığı
Deniz tuzu ve karabiber
Hazırlanışı
Tatlı patates için:
Rafadan yumurtalar için:
Yumurta sarısının katı olmasını tercih ediyorsan:
Salata için: