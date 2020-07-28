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İnsan Üstü Kuvvet

Hazırlayan: Nike Training

İçindeki süper kahramanı ortaya çıkar ve çocuklarının aslında ne kadar güçlü olduklarını görmelerine yardımcı ol.

Tüm ailenin yapabileceği, çok eğlenceli ve komik bir kuvvet temelli antrenmana hazırlan. Evdeki eşyaları kullanacağın bu antrenmanda, insan üstü kuvvetini sergilemeni sağlayacak eşyaları seçerken yaratıcılığını konuşturmaktan çekinme.

Kaslarını testten geçirmenin zamanı geldi. Birkaç sürpriz de içeren bu hızlı ve yoğun antrenmanla tüm aile gücünü sergileyecek. Süper kahramanlar sizinle rekabet edemeyecek.

Hareketlerine Güç Kat

Bu kuvvet temelli NTC antrenmanında yapacağınız ağırlık kaldırma çalışmaları, tüm aileye moral kaynağı olacak. Önce evde kaldırması güvenli olan ağır eşyalar bulun. Dolu su şişeleri, çamaşır torbaları, küçük kardeşler (hatta evcil hayvanlar) işe yarayacak seçeneklerdir. Hazır olduğunuzda antrenmanı tarif edilen şekilde başlatın.

Şınav ve squat bölümlerine sıra geldiğinde insan üstü kuvvetini sergilemesi için birini seçin. O kişi hareketi yapmaya devam ederken ailenin geri kalanı, belirlenen eşyalar arasından seçim yaparak antrenmana ağırlık ekler. Anne sırtında köpekle şınav çekebilecek mi? Ailenin en küçük üyesi squat yaparken çamaşırları kaldırabilecek mi? Ne kadar kuvvetli olduğunuzu göstermenizin zamanı geldi.

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Şınav ve squat bölümlerine sıra geldiğinde insan üstü kuvvetini sergilemesi için birini seçin. O kişi hareketi yapmaya devam ederken ailenin geri kalanı, belirlenen eşyalar arasından seçim yaparak antrenmana ağırlık ekler. Anne sırtında köpekle şınav çekebilecek mi? Ailenin en küçük üyesi squat yaparken çamaşırları kaldırabilecek mi? Ne kadar kuvvetli olduğunuzu göstermenizin zamanı geldi.

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