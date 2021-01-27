İnsan Üstü Kuvvet

Tüm ailenin yapabileceği, çok eğlenceli ve komik bir kuvvet temelli antrenmana hazırlan. Evdeki eşyaları kullanacağın bu antrenmanda, insan üstü kuvvetini sergilemeni sağlayacak eşyaları seçerken yaratıcılığını konuşturmaktan çekinme.



Kaslarını testten geçirmenin zamanı geldi. Birkaç sürpriz de içeren bu hızlı ve yoğun antrenmanla tüm aile gücünü sergileyecek. Süper kahramanlar sizinle rekabet edemeyecek.