Kol Kaslarını Kullanarak Alçalıp Yükselme Nasıl Yapılır ve Bu Hareketi Neden Yapmalısın?

Triceps dip, adından da anlaşılacağı gibi üst kolunun arka kısmında uzanan üç başlı triceps kasını çalıştırır. Adı kulağa tek kas çalıştıran izole bir egzersiz gibi gelse de, triceps dip aslında bir bileşik itme egzersizidir çünkü her tekrar omuzlarını, göğsünü ve sırtını da çalıştırır. Öne eğilirken pektoral kaslarını daha çok çalıştırıp triceps kasların ve omuzların üzerindeki yükün birazını alırsın. Egzersizi paralel çubuklarda yaparsan tüm vücudunu yukarı aşağı hareket ettirmen için karın kasların devreye girer.