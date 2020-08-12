Hazırlayan: Nike Training
Spor salonlarında "Göğüs presinde ne kadar ağırlık kaldırabiliyorsun?" sorusunun sıkça sorulması tesadüf değil. Powerlifting'in "büyük üçlüsü" arasında olan halterle göğüs presi, üst vücut kuvvetini artırır. Ayrıca her bir tekrarda çalıştırdığı kas lifi sayısı sayesinde güç kazanmanı da sağlar. Bu harika hareketi denemeye veya mükemmelleştirmeye hazır mısın? Nike Master Trainer'ı Betina Gozo sana yardımcı olacak.
Çalıştıracağın Kaslar
Göğüs presi, sırtüstü yatarak ağırlıkla şınav çekmeye benzer. Göğsünü (pektoralis majör, pektoralis minör, serratus anterior ve subclavius kasları), omuzlarını, triseps kaslarını ve karın kaslarını aynı anda çalıştırır. Halter veya dambıl kaldırırken omurgan boyunca uzanan kaslar (erector spinae), latimus kasları ve rotator manşetleri hareketi destekler.
Neden Göğüs Presi Yapmalısın?
Ne Zaman Yapmalısın?
Göğüs presi güç ve kütleye odaklanan antrenmanlarda yapılmalıdır. Acele etme ve formuna odaklan. Gücünü veya kaslarını geliştirmek istiyorsan seni zorlayacak ama son 3-5 tekrarını tamamlayabileceğin bir ağırlık kullanarak 12-15 tekrarlı 3 set ile başla. Birkaç hafta sonra ağırlığı artır ve 10-12 tekrarlı 3 set yap. Ardından iki ila üç hafta sonra ağırlığı yeniden artır ve 6-10 tekrarlı 3 set yap. Gücünü artırmak istiyorsan her tekrarda seni çok zorlayacak bir ağırlıkla 1-3 tekrarlı 3-5 set yap.
Halterle Göğüs Presinin Yapılışı
Dikkat: Antrenman İçin Arkadaşından Yardım İste
Ağır halterle antrenman yapmaya başladığında halteri kaldıracak, doğru konuma getirecek ve presi yapmakta zorlandığında sana yardımcı olacak bir antrenman arkadaşı edin. Bu egzersizde, uzandığın ve hızlıca hareket edemeyeceğin için sakatlanma ihtimalin daha fazladır.
Hareketi Kolaylaştır
Boş halter kullanarak (ağırlık eklemeden) yükünü azalt. Tipik bir kadın halteri yaklaşık 16 kg, erkek halteri ise 20 kg olduğu için yine ağırlık kaldırmış olursun. Bunun yerine dambıl da kaldırabilirsin. Ancak dambıl kaldırırken vücudunun daha güçlü olan tarafı ağırlığı kaldırmanda ekstra destek sağlayamayacağı için ağır dambıl kaldırmak daha zor olabilir. Hareket kabiliyeti açısından zorlanıyorsan sırtüstü yatıp triseps kasların zemine değene kadar kollarını indirerek zeminde floor press de yapabilirsin.
Hareketi Zorlaştır
45 derece açıyla kaldırılmış bir bankta yapılan eğimli göğüs presini dene. Bu varyasyon omuzlarını daha çok zorlar.
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