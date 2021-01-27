Göğüs presi güç ve kütleye odaklanan antrenmanlarda yapılmalıdır. Acele etme ve formuna odaklan. Gücünü veya kaslarını geliştirmek istiyorsan seni zorlayacak ama son 3-5 tekrarını tamamlayabileceğin bir ağırlık kullanarak 12-15 tekrarlı 3 set ile başla. Birkaç hafta sonra ağırlığı artır ve 10-12 tekrarlı 3 set yap. Ardından iki ila üç hafta sonra ağırlığı yeniden artır ve 6-10 tekrarlı 3 set yap. Gücünü artırmak istiyorsan her tekrarda seni çok zorlayacak bir ağırlıkla 1-3 tekrarlı 3-5 set yap.