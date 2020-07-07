Feit, çocuklara hitap eden birçok yiyeceğin yüksek miktarda rafine şeker ve tazeliği koruyan kimyasal maddeler içerdiğini söylüyor. Arada sırada bir paket cips veya bir kurabiye yemenin hiçbir zararı yoktur (bu, anne babalar için de geçerli). Ancak çocuklarına elinden geldiği kadar işlenmemiş, besleyici yiyecekler yedirmelisin. Bunu yapmanın bir yolu, yiyecekleri iyi ve kötü olarak etiketlemek yerine (bu, yiyecekler hakkında yanlış fikirler edinmelerine neden olabilir) favori yiyeceklerini kontrol edebileceğin malzemelerle hazırlamaktır. Feit şöyle diyor: "Bu, yiyeceklerin TV'de gördükleri paketlenmiş atıştırmalıklardan fazlası olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca mutfakta seninle birlikte iyi vakit geçirmelerini sağlar ve bu da onları yiyecek ile pozitif ilişki kurmaya teşvik eder."



Çocukların fiziksel gelişimini destekleyen sağlıklı karbonhidratlar açısından zengin olan bu ev yapımı atıştırmalıkları dene. Burada amaç, çocukları sevdikleri atıştırmalıklardan mahrum bırakmak değildir. Amacımız, evde gerçek malzemelerle eşit derecede lezzetli, iyi hissettiren atıştırmalıklar ve yemekler hazırlamanın mümkün olduğunu görmelerini sağlamaktır.