Çocuklarının Sağlıklı Beslenmesi İçin Ne Yapmalısın?
Rehberlik
Hazırlayan: Nike Training
Çocuklarının bayıldığı atıştırmalıkları besleyici seçeneklere dönüştür.
Çocuklarının sevdiği ambalajlı yiyecekleri evde hazırlayarak evde yapılan gerçek yiyeceklerin de güzel ve lezzetli olabileceğini keşfetmelerine yardımcı olabilirsin. Atıştırmalıkları daha sağlıklı hale getirmene ve klasik atıştırmalık seçeneklerine yeni bir soluk katmana yardımcı olacak dört tarif önerisi hazırladık.
Kahvaltıda ne yemen gerektiğini ve antrenmandan sonra hangi smoothie'yi hazırlayacağını iyi biliyorsundur. Ancak çocuklarını çok aktif oldukları günlerde nasıl besleyeceğin konusunda emin olmayabilirsin.
Aslında bu konuya çok kafa yorman gerekmiyor. Çocuklar genellikle sınırsız miktarda enerjiye sahiptir ve olağanüstü yüksek yoğunluklu aktiviteleri uzun süreler boyunca yapmazlar. O yüzden, Precision Nutrition Performans Beslenme Koordinatörü Adam Feit'e göre diyetleri büyümelerini ve genel gelişimlerini destekleyecek nitelikte olmalıdır. Yani ne kadar aktif olurlarsa olsunlar, diyetleri senin diyetin gibi yağsız proteinlere, minimum işlemden geçirilmiş karbonhidratlara, sağlıklı yağlara, sebzelere ve bol bol suya öncelik vermelidir.
Çocuklarının favori yiyeceklerini kontrol edebileceğin malzemelerle baştan yarat.
Feit, çocuklara hitap eden birçok yiyeceğin yüksek miktarda rafine şeker ve tazeliği koruyan kimyasal maddeler içerdiğini söylüyor. Arada sırada bir paket cips veya bir kurabiye yemenin hiçbir zararı yoktur (bu, anne babalar için de geçerli). Ancak çocuklarına elinden geldiği kadar işlenmemiş, besleyici yiyecekler yedirmelisin. Bunu yapmanın bir yolu, yiyecekleri iyi ve kötü olarak etiketlemek yerine (bu, yiyecekler hakkında yanlış fikirler edinmelerine neden olabilir) favori yiyeceklerini kontrol edebileceğin malzemelerle hazırlamaktır. Feit şöyle diyor: "Bu, yiyeceklerin TV'de gördükleri paketlenmiş atıştırmalıklardan fazlası olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca mutfakta seninle birlikte iyi vakit geçirmelerini sağlar ve bu da onları yiyecek ile pozitif ilişki kurmaya teşvik eder."
Çocukların fiziksel gelişimini destekleyen sağlıklı karbonhidratlar açısından zengin olan bu ev yapımı atıştırmalıkları dene. Burada amaç, çocukları sevdikleri atıştırmalıklardan mahrum bırakmak değildir. Amacımız, evde gerçek malzemelerle eşit derecede lezzetli, iyi hissettiren atıştırmalıklar ve yemekler hazırlamanın mümkün olduğunu görmelerini sağlamaktır.
Taze meyveli yulaf ezmesi
Aromalı hazır yulaf ezmeleri kolay ve lezzetli olabilir ancak hemen hepsi yüksek miktarda ekstra şeker içerir. Feit, onun yerine sade yulaf ezmesine taze orman meyveleri veya elma dilimleri ve bir tutam tarçın eklemeni öneriyor. Tarife protein ve aroma eklemek için fındık ezmesi ve yulaf sütü koyabilirsin. Çocuğun tarifi yavan buluyorsa biraz bal veya esmer şeker de koyabilirsin. Ancak Feit, ana şeker kaynağının meyve olması gerektiğini söylüyor.
Proteinli waffle veya krep
Feit, paket karışımlar yerine yulaf, peynir, yumurta ve tarçın karışımı kullandığın zaman çocuklarına karbonhidrattan ibaret olmayan bir kahvaltı yedirebileceğini söylüyor. Elbette, tarifi nasıl hazırladığını çocuklara anlatman gerekmiyor. Dilersen damla çikolata veya yaban mersini de ekleyebilirsin.
Karışık kuru yemiş
Granola barların malzeme ve şeker kaynağı listesi genellikle uzun olur. Bunları tercih etmek yerine, çocuklarının favori atıştırmalığına (örneğin kraker) karışık kuru yemiş ve kuru meyve (örneğin yaban mersini) ekleyebilirsin. Feit, tarifte ne kadar çok çeşit olursa çocukların o kadar memnun kalacağını söylüyor.
Meyveli "pizza"
Çocuklar, keyifli bir deneyimle yeni meyveleri denemeye daha istekli olur. Günlük meyve tüketimi için çok şekerli meyve suları yerine meyveli pizza hazırlamayı dene. Geniş bir tabanla başla (örneğin büyük bir dilim karpuz veya kavun) ve üzerine yaban mersini, dilim muz ve nar tanesi gibi meyveler ekle.
Çocuklarınla birlikte farklı yiyecekleri denerken onlara şunu sor: "Bunu yediğinde kendini iyi hissediyor musun?" Feit, çocukların yedikleri yiyeceklerin ne hissettirdiğini (örneğin midelerini ağrıttığını, doyduklarını veya yorulduklarını) iyi anladığını söylüyor. Onları yedikleri yiyeceklerden nasıl etkilendiklerini düşünmeye teşvik ettiğin zaman iyi hissetmelerini, iyi düşünmelerini ve iyi performans göstermelerini sağlayan yiyecekleri seçme ihtimalleri artar. Senin de iyi bir aşçı yamağın olur, yani herkes kazançlı çıkar.
Meyveli "pizza"
Çocuklar, keyifli bir deneyimle yeni meyveleri denemeye daha istekli olur. Günlük meyve tüketimi için çok şekerli meyve suları yerine meyveli pizza hazırlamayı dene. Geniş bir tabanla başla (örneğin büyük bir dilim karpuz veya kavun) ve üzerine yaban mersini, dilim muz ve nar tanesi gibi meyveler ekle.
Çocuklarınla birlikte farklı yiyecekleri denerken onlara şunu sor: "Bunu yediğinde kendini iyi hissediyor musun?" Feit, çocukların yedikleri yiyeceklerin ne hissettirdiğini (örneğin midelerini ağrıttığını, doyduklarını veya yorulduklarını) iyi anladığını söylüyor. Onları yedikleri yiyeceklerden nasıl etkilendiklerini düşünmeye teşvik ettiğin zaman iyi hissetmelerini, iyi düşünmelerini ve iyi performans göstermelerini sağlayan yiyecekleri seçme ihtimalleri artar. Senin de iyi bir aşçı yamağın olur, yani herkes kazançlı çıkar.