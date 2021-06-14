Neden İlkel Hareket Antrenmanını Rutinine Eklemelisin?

Arka ayakları üzerinde yürüyen bir köpek komiktir (ve sosyal medyada fenomen olmaya adaydır). Dört ayak üzerinde yürüyen yetişkin bir insan o kadar komik olmayabilir ama aslında bu, şaşırtıcı derecede faydalıdır. Karar vermeden önce bizi dinle.

Dört ayaklı dostlarımız ve bebekler gibi hareket etmeye "dört ayak üzerinde hareket antrenmanı" (QMT) veya "ilkel hareket" denir. İnsanlık kadar eski olan bu hareket çeşidi, sadece dört ayak üzerinde yürümekten ibaret olmayıp ayı plank egzersizi, yengeç yürüyüşü, tırtıl hareketi ve saldıran akrep hareketi gibi egzersizleri içerir (YouTube'da hepsine bakabilirsin). Aşağı bakan köpek duruşunu ve kurbağa zıplayışını biliyor musun? Bunlar da QMT olarak kabul edilir (dikkat edersen hepsinin adında bir hayvan var; bu bir rastlantı değil).

Bu egzersizlerin hepsi, alışık olmadığımız biçimde dört ayak üzerinde hareket etmemizi gerektirir. Yaparken komik gözükebileceğimiz bu antrenmanlar, aslında önemli avantajlar sunabilir. Örneğin: