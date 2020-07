Her Koşucunun İhtiyacı Olan Antrenman İpucu

Sevdiğin bir şarkıdan nefret etmenin en hızlı yolu nedir? Tabii ki onu tekrar tekrar çalmak.



Nike Running global baş koşu koçu Chris Bennett, aynısının koşu için de geçerliği olduğunu söylüyor: "Her gün aynı 5K'yı koşuyorsan bunun neresi eğlenceli? Kazandığın tek başarı, 'Bir koşuyu daha bitirdim.' diyebilmek. Koşularını mümkün olan her şekilde çeşitlendirmek, spor yapma isteğini koruman açısından çok önemlidir." Nike Performance Council üyesi ve lisanslı fizyoterapist Derek Samuel ise daha iyi koşmak istiyorsan bunu yapmak zorunda olduğunu düşünüyor.



Samuel şöyle diyor: "Kendine yeni bir uyarıcı arıyorsan küçük adımlar atmayı dene ve kendini daha iyi hissedip hissetmediğine bak. Yerden havalanırken fazla sıçramamayı da deneyebilirsin. Başın yukarı aşağı en fazla 4-6 santimetre hareket etsin." Bu değişikliklerin kendini daha iyi hissetmeni sağlayacağını ve bu sayede daha sık koşmak isteyeceğini söylüyor.



Nike Spor Araştırma Laboratuvarı insan performansı bilimcisi Dr. Brett Kirby ise rutinini çeşitlendirmenin kaslarını ve zihnini beslemeye yardımcı olacağını söylüyor. Kirby şöyle diyor: "Her gün sadece sosisli sandviç yeseydik vücudumuz diğer besin maddelerinden mahrum kalırdı. Daha sağlıklı bir koşucu olmak istiyorsan vücudunu birbirinden farklı şeylerle beslemelisin."