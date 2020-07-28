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Her Koşucunun İhtiyacı Olan Antrenman İpucu

Koşularında bu küçük değişikliği yaparsan daha çok eğlenecek, daha çok çaba harcayacak ve daha sağlıklı olacaksın.

Her Koşucunun İhtiyacı Olan Antrenman İpucu

Sevdiğin bir şarkıdan nefret etmenin en hızlı yolu nedir? Tabii ki onu tekrar tekrar çalmak.

Nike Running global baş koşu koçu Chris Bennett, aynısının koşu için de geçerliği olduğunu söylüyor: "Her gün aynı 5K'yı koşuyorsan bunun neresi eğlenceli? Kazandığın tek başarı, 'Bir koşuyu daha bitirdim.' diyebilmek. Koşularını mümkün olan her şekilde çeşitlendirmek, spor yapma isteğini koruman açısından çok önemlidir." Nike Performance Council üyesi ve lisanslı fizyoterapist Derek Samuel ise daha iyi koşmak istiyorsan bunu yapmak zorunda olduğunu düşünüyor.

Samuel şöyle diyor: "Kendine yeni bir uyarıcı arıyorsan küçük adımlar atmayı dene ve kendini daha iyi hissedip hissetmediğine bak. Yerden havalanırken fazla sıçramamayı da deneyebilirsin. Başın yukarı aşağı en fazla 4-6 santimetre hareket etsin." Bu değişikliklerin kendini daha iyi hissetmeni sağlayacağını ve bu sayede daha sık koşmak isteyeceğini söylüyor.

Nike Spor Araştırma Laboratuvarı insan performansı bilimcisi Dr. Brett Kirby ise rutinini çeşitlendirmenin kaslarını ve zihnini beslemeye yardımcı olacağını söylüyor. Kirby şöyle diyor: "Her gün sadece sosisli sandviç yeseydik vücudumuz diğer besin maddelerinden mahrum kalırdı. Daha sağlıklı bir koşucu olmak istiyorsan vücudunu birbirinden farklı şeylerle beslemelisin."

Basit Değişiklik

Bir sonraki koşunda yeni bir şeyler dene.

İşin heyecan verici kısmı: Bu yenilik herhangi bir şey olabilir. Bennett, "Tercihlerin daha hızlı olmak ile daha uzun süre koşmaktan ibaret değil. Aksi yönde koşabilirsin. Arazide koşabilirsin. Müziğini değiştirebilirsin." diyor.

Bennett, en küçük değişikliklerin bile etkili olmasını sağlayan faktörün, koşuyu farklı bir şekilde deneyimlemene yardımcı olmaları olduğunu, bu sayede de tekrar tekrar koşmak isteyeceğini söylüyor.

"Aksi yönde koşabilirsin. Arazide koşabilirsin. Müziğini değiştirebilirsin."

Chris Bennett, Nike Running global baş koşu koçu

Seni ileriye taşıyacak diğer ipuçları

  1. Yaptığın şeyleri takip et.
    "Gene mi bu koşu?" deme noktasına gelmeden antrenmanını çeşitlendirmek mi istiyorsun? Bennett, bunu yapmak için yeni bir şey denediğinde (daha hızlı gitmek, yeni bir rotada koşmak, yeni bir mesafe koşmak) koşunu ve kendini nasıl hissettiğini yazmanı tavsiye ediyor. Denediğin yeni şey kolaylaştığında veya rutin haline geldiğindeyse başka bir şey dene.
  2. Koştuğun yeri değiştir.
    Arazide, kumda, çimende veya kayalık yerlerde koş. Samuel, şöyle diyor: "Çeşitlilik sadece daha fazla eğlence demek değildir. Farklı zeminlerde koşmak, aynı zamanda farklı kasları farklı şekillerde kuvvetlendirir ve bu da vücuduna kapasitesini artırıp kuvvetlenmek için başka bir yol sunar."
  3. Metriklerden fazlasına odaklan.
    Saatini bırakmak zorunda değilsin ama saplantı haline de getirme. Genellikle müzikle koşuyorsan bir değişiklik yapıp şarkılarını karıştır, yeni bir çalma listesi dene, bir albümü baştan sona dinle ya da hiç müzik dinleme. Bennett, şöyle diyor: "Bu gibi küçük değişiklikler, koşu deneyiminde büyük değişiklikler yapar. Bu da koşu deneyiminin monotonlaşmamasını sağlar."

Nike Run Club uygulamasını kullanarak koşularını takip edebilir, hedefler belirleyebilir, ilerleme durumunu ölçebilir ve başarını topluluğunla kutlayabilirsin.

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