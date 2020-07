Hedeflerine Günlük Ritüellerle Ulaş

"Bilinçli ritüeller"i kullanarak gününü bilinçli ve konsantre bir şekilde başlayıp bitir.

Her sabah ve her akşam neden aynı rutini tekrarladığını kendine hiç sordun mu? Her gün yatağın aynı tarafında uyuruz, aynı kahveyi içeriz, aynı öğünü yeriz ve aynı antrenmanı yaparız. Bu hareket kalıplarının alışkanlık olarak yerleşmiş olması, onları "kötü" yapmaz. Normal, sağlıklı rutinler olabilirler. Burada potansiyel sorun, belirli bir amaç doğrultusunda yapılmamalarıdır. Oysa böyle olmamaları gerekir.



En yüksek seviyede performans gösterenlerle diğerleri arasındaki farklardan biri, "bilinçli ritüeller" dediğimiz şeylerdir. Bunlar, kişisel hedefleri desteklemeleri için bilinçli ve özel olarak hazırlanmış rutinlerdir.



Sabahları ve akşamları yapmak için anlamlı ritüeller oluşturmanın, potansiyelini ortaya çıkarmada büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Bu ritüeller pozitif bir ivme oluşturur ve ayrıca nedenini (bilinçli bir pratiğe zaman ayırmanın derinlerdeki nedenleri) bildiğini ve bu yoldan sapmayacağını evrene ilan eder.