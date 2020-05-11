Hedeflerine Günlük Ritüellerle Ulaş

Bu günlük ritüelleri oluşturmak için önce sabahları ve akşamları 10'ar dakika ayır. Bu sürede yaptıkların basit olmalı, keyif vermeli ve en önemlisi de nedenini desteklemeye yardımcı olmalıdır. Belki de oturmuş sabah ve akşam rutinlerin vardır ve yalnızca hedeflerine daha uygun olmaları için bunları biraz değiştirmen ya da eklemeler yapman gerekiyordur.



Örneğin, nedenlerin genel sağlık ve daha yüksek performanssa her sabah su içebilir, birkaç dakika meditasyon yapabilir, sonra da koşu ayakkabılarını giyebilir veya mini derslerimizle biraz yoga yapabilirsin. Akşamları ise rahatlamak için sevdiğin müzikleri dinleyebilir, silindir köpük kullanabilir, gün içinde nelerin doğru gittiğini düşünebilir ve ertesi günün planını hazırlayabilirsin. Bunun gibi küçük hareketler başta önemliymiş gibi görünmeyebilir ama zaman içinde birikip yaptığın her şeyi olumlu anlamda şekillendirecektir.



Bu alışkanlıklara sıfırdan başlıyor olman ya da mevcut rutinini iyileştiriyor olman fark etmez. Her iki durumda da ritüellerinin hedeflerini destekleyip desteklemediğini düşün ve kendine şu soruları sor: Rutinim sabahımın iyi geçmesine yardımcı oluyor mu? Akşam, hedefim doğrultusunda ilerlememi sağlayacak bir şekilde dinleniyor muyum?