Hedeflerine Günlük Ritüellerle Ulaş
Rehberlik ve Beslenme
Hazırlayan: Nike Training
"Bilinçli ritüeller"i kullanarak gününü bilinçli ve konsantre bir şekilde başlayıp bitir.
Her sabah ve her akşam neden aynı rutini tekrarladığını kendine hiç sordun mu? Her gün yatağın aynı tarafında uyuruz, aynı kahveyi içeriz, aynı öğünü yeriz ve aynı antrenmanı yaparız. Bu hareket kalıplarının alışkanlık olarak yerleşmiş olması, onları "kötü" yapmaz. Normal, sağlıklı rutinler olabilirler. Burada potansiyel sorun, belirli bir amaç doğrultusunda yapılmamalarıdır. Oysa böyle olmamaları gerekir.
En yüksek seviyede performans gösterenlerle diğerleri arasındaki farklardan biri, "bilinçli ritüeller" dediğimiz şeylerdir. Bunlar, kişisel hedefleri desteklemeleri için bilinçli ve özel olarak hazırlanmış rutinlerdir.
Sabahları ve akşamları yapmak için anlamlı ritüeller oluşturmanın, potansiyelini ortaya çıkarmada büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Bu ritüeller pozitif bir ivme oluşturur ve ayrıca nedenini (bilinçli bir pratiğe zaman ayırmanın derinlerdeki nedenleri) bildiğini ve bu yoldan sapmayacağını evrene ilan eder.
"'Bilinçli ritüeller', kişisel hedefleri desteklemeleri için bilinçli ve özel olarak hazırlanmış rutinlerdir."
Bu günlük ritüelleri oluşturmak için önce sabahları ve akşamları 10'ar dakika ayır. Bu sürede yaptıkların basit olmalı, keyif vermeli ve en önemlisi de nedenini desteklemeye yardımcı olmalıdır. Belki de oturmuş sabah ve akşam rutinlerin vardır ve yalnızca hedeflerine daha uygun olmaları için bunları biraz değiştirmen ya da eklemeler yapman gerekiyordur.
Örneğin, nedenlerin genel sağlık ve daha yüksek performanssa her sabah su içebilir, birkaç dakika meditasyon yapabilir, sonra da koşu ayakkabılarını giyebilir veya mini derslerimizle biraz yoga yapabilirsin. Akşamları ise rahatlamak için sevdiğin müzikleri dinleyebilir, silindir köpük kullanabilir, gün içinde nelerin doğru gittiğini düşünebilir ve ertesi günün planını hazırlayabilirsin. Bunun gibi küçük hareketler başta önemliymiş gibi görünmeyebilir ama zaman içinde birikip yaptığın her şeyi olumlu anlamda şekillendirecektir.
Bu alışkanlıklara sıfırdan başlıyor olman ya da mevcut rutinini iyileştiriyor olman fark etmez. Her iki durumda da ritüellerinin hedeflerini destekleyip desteklemediğini düşün ve kendine şu soruları sor: Rutinim sabahımın iyi geçmesine yardımcı oluyor mu? Akşam, hedefim doğrultusunda ilerlememi sağlayacak bir şekilde dinleniyor muyum?
"Küçük değişiklikler başta önemliymiş gibi görünmeyebilir ama zaman içinde birikip yaptığın her şeyi olumlu anlamda şekillendirecektir."
Bu sorulara vereceğin yanıtlar önemlidir. Çünkü güne nasıl başladığın ve günü nasıl bitirdiğin, birbirlerini etkileyecek ve yaşamının genel çerçevesini çizecektir. Güçlü bir sabah ritüeline bağlı kalmak, sana gün içinde enerji ve kararlılık kazandıracaktır. Titizlikle hazırlanmış bir akşam ritüeli ise seni ertesi gün bir hedefe sahip olarak uyanmaya ve yaptıklarını yeniden yapmaya hazırlayacaktır.
Kimliğimizi tekrar tekrar yaptığımız hareketler belirler ve enerjimizin aktığı yer, hayatımızın da kaçınılmaz olarak gideceği yerdir. Kontrolü eline almak, gerçekten yapmak istediğin şeyi yapmak ve istediğin hayatı yaşamak için ritüellerini kullan.