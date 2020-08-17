Hedeflerine Ulaşmak İçin Kendini Cesaretlendirme

Bu, uzmanların "dürtme" adını verdiği olguya verilebilecek örneklerden yalnızca biridir. Buna göre, iyi ya da kötü bir tercihte bulunman için sık sık farkına bile varmadan gizli fakat stratejik bir şekilde yönlendirilirsin. Ancak daha sağlıklı, daha proaktif kararlar vermek için bu olguyu kendi kendine de kullanabilirsin.



Finlandiya Helsinki Üniversitesi teorik felsefe öğretim görevlisi Samuli Reijula, "Kendini dürtmek, şaşırtıcı derecede küçük şeylerin davranışlarını ne kadar sık etkilediğinin farkına varıp kontrolü ele almak için kullanabileceğin bir yöntemdir." diyor. Bu konseptle ilgili olarak "Behavioural Public Policy" dergisinde yayınlanan yakın zamanlı bir çalışmanın yazarlarından biri olan Reijula'ya göre bu, katı bir öz kontrol veya kısıtlama anlamına gelmiyor. Ona göre yapman gereken şey, yapmak istediğin şeyleri kolaylaştırırken yapmak istemediğin şeyleri zorlaştırmaktan ibaret.



Reijula, "Baştan çıkarıcı şeylerden sadece irade gücüyle kaçınmaya çalışmak yorucu olabilir." diyor. Çatışan dürtülerin arasında kaldığımızda (canın istediği için şekerleme almak ile fazla şekerden kaçınmak için almamak gibi) her zaman kendimiz için en iyi kararı vermeyiz (ayrıca karar vermeye çalışırken iç enerjimizi çok fazla harcayabiliriz). Reijula, "Ancak gereksiz çatışmalardan kaçınıp kendini başarıya hazırlamak için düşünüp önceden plan yapma gücüne sahipsin." diyor.