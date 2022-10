Hamilelik Sırasında Vücudundaki 4 Sürpriz Değişiklik

Egzersiz fizyoloğu ve East Carolina Üniversitesi'nde Hamilelik ve Bebeklik Dönemi Ortak Araştırması'nın eş direktörü olan Dr. Linda E. May, "Bebeğinle birlikte yeterli miktarda besin ve oksijen alabilmen için hamilelik sırasında vücudunda dolaşan kan miktarı artar." diyor. Kaliforniya'nın Oakland kentinde sertifikalı kadın hastalıkları uzmanı olan Dr. Amanda Williams'a göre kan miktarındaki bu artışın bir diğer sebebi, vücudunun doğum sırasında kaybedeceği kan miktarına kendini hazırlamasıdır (Evet, vücudun fazla kan miktarıyla seni doğuma hazırlayacak kadar akıllı). Mayo Clinic uzmanları, vücudundaki kan hacminin yüzde 30 ila 50 arası artabileceğini söylüyor. Kehler, ikizler veya üçüzlere hamile olan kadınlarda bu miktarın artabileceğini de ekliyor.



Bu fazla kanı pompalaması için kalbinin daha fazla çalışması gerekir. Kehler, kalbin her sistolde pompaladığı kan miktarı olan atım hacminin her trimesterde arttığını, nabzının da kademeli olarak dakikada 10 ila 15 atım yükseldiğini söylüyor. "Bunun sonucunda vücudun kan ve oksijen akışı o kadar artar ki bazı insanların yanakları kızarır. Aslında 'hamilelik ışıltısı' denilen şey de budur."