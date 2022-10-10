Hamilelik Sırasında Vücudundaki 4 Sürpriz Değişiklik

Gerçekleri konuşalım. Karnımızda bir insan büyüyor. Ama bu gerçekle barışık olmak her zaman mümkün olmayabilir. Hamileyken endişe, yorgunluk, mide bulantısı, ağrı veya bunların tümünü hissediyorsan dünyaya bebek getirme sürecine olumlu bakmakta zorlanabilirsin. Ama kesin olan bir şey var: Vücudun olağanüstü bir değişim, dayanıklılık ve kendini koruma kabiliyeti kazanıyor.



Duke Üniversitesi tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırma, kadınların hamilelik sırasında kullandığı enerji miktarının, dinlenmeye harcadıkları enerjiden 2,2 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Dünyanın en dayanıklı sporcuları, maraton gibi daha kısa etkinliklerde daha fazla enerji harcayabilir ama dokuz ay süren bir dayanıklılık "etkinliğinde" hiç kimse hamile kadınlardan daha fazla enerji kullanmamıştır. Bir başka deyişle hamilelik, fizyolojik talepleriyle vücudu bir ultra maratona hazırlar. Fakat bu bir-iki gün koşup bıraktığın değil, dokuz ay boyunca her gün koştuğun bir "yarıştır".



Britanya Kolumbiyası'nın Vancouver şehrinde egzersiz ve üreme sağlığı uzmanı olarak çalışan Dr. Ainslie Kehler, "Hamile bir kadının vücudu dinlenme sırasında o kadar çok enerji sarf eder ki bu vücudun bir yandan çalışması, egzersiz yapması ve belki bir yandan da çocuklarıyla ilgilenmesi gerçekten olağanüstüdür." diyor.



Dokuz ay kadar süren bu dönemde yaşanan fizyolojik değişikliklerin birçoğu, dışarıdan fark edilmez. Kendini iyi hissetmediğin günlerde bile vücudunun ne kadar harika bir iş çıkardığını görmen için seni bu inanılması güç olayları okumaya davet ediyoruz.