Hainan'daki Dalga Yaratan Kadın Sörfçüler

Bu kadınlardan biri olan 34 yaşındaki Xiaomi Huang, hayata bakışını değiştiren Hainan tatilinden sonra adada bir sörf barı açtı. 25 yaşındaki Jingya Li, sörf eğitmeni olmak için başarılı kozmetik işini rafa kaldırdı. 26 yaşındaki Wan Bao, sosyal medyada sörf yapanları gördükten sonra bu sporu yapmaya karar verdi. 27 yaşındaki You You, üniversitenin ardından farklı işlerde çalıştıktan sonra sörf koçluğunda karar kıldı. 28 yaşındaki Liu Huan ise sevgilisinden ayrıldıktan sonra kendisini Hainan'da buldu. Bu sörfçü kadınlar kulübünün eğlenmeyi seven ve birbirini destekleyen üyeleri, son derece sade olan bu yaşam stilini geçmişe tercih etme gücünü birbirlerinde buluyor.



Grup fırtınalı günde sörf yapmayı bitirdikten sonra, hep birlikte Houhai Koyu'nda bulunan Xiaomi'nin sörf barına oturup toplum baskısından, hayatı kendi kurallarına göre yaşamaktan ve denizden konuştuk.