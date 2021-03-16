Hainan'daki Dalga Yaratan Kadın Sörfçüler

Birbirinize nasıl bu kadar yakın oldunuz?



Darci: Herkesin benzer bir bakış açısı var. Hepimiz deniz kenarında yetiştiğimiz için kız kardeş gibiyiz. Hepimiz aynı annedeniz!



Xiaomi: Kesinlikle! Burada yaşamayı seçenlerin istediği yaşam stili hep aynı. Hepimiz şehrin stresinden kaçtık.



Jingya: Buraya ilk geldiğimde, grubun parçası olmak için sörf yapmayı öğrenmem gerektiğini düşünmüştüm.



Darci: Sen çok düşünüyorsun. Sörf yapamasaydın bile grubun parçası olurdun!



Wan: Köyümüz küçük olduğu için diğer kadınlarla tanışmam çok sürmedi. Sörf yapmıyorsak gündüzleri birlikte güneşlenip müzik dinliyoruz, akşamlarıysa birlikte barbekü yapıp içiyoruz. Tatillerde memleketimize gitmiyorsak kutlama için toplanıyoruz. Böylece kimse ailesiyle olmadığı için kendisini yalnız hissetmiyor.



Darci: Evet, biz bir aileyiz. Çin Yeni Yılı'nda herkes evinden bir kap yemek getirir ve birlikte ziyafet çekeriz.



You: Hepimiz sörf yapmayı sevdiğimiz için konuşacak konu bulmakta sıkıntı çekmiyoruz. Ayrıca denizde bitirdiğimiz günlerin akşamında bir araya gelip bir şeyler içiyoruz.



Liu: İçkiyi kaçıran olursa da eve dönmesine yardımcı oluyoruz!