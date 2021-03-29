Gıdayla İlişkini İyileştirmek İçin Kendinle Konuş

Kendinle Konuşarak Sağlıklı Beslenme Alışkanlıkları Edin
Rehberlik
Yemekle daha sağlıklı bir ilişki kurmak için kendinle konuşma biçimini değiştir. Yeni senaryon seni bekliyor.
Kendinle konuşmak, başarılı sporcular ve girişimcilerin en zorlu anlarda şüphelerini yok etmek ve büyük hedeflerinden enerji almak için kullandığı bir yöntemdir. Birçok kişi günlük işlerinde veya antrenmanlarında performansını bu yöntemle artırır. Ama çok az kişi yiyeceklerle (ve dolayısıyla kendileriyle) sağlıklı bir ilişki kurmak için bu yönteme başvurur.
Hayatının diğer alanlarında kendine pozitif şeyler söyleme yöntemini kullanıyor olsan bile, yiyecekleri muhtemelen "iyi" ve "kötü" şeklinde gruplandırıyorsundur ve "kötü" yiyecekleri yediğin zaman kendini suçluyorsundur. Sağlık markası Ritual Care'in kurucusu olan kişisel bakım koçu Kelly Newsome Georges, "Çoğumuz çocuklukta yiyeceklere dar, yargılayıcı bir mercekten bakmaya koşullanırız." diyor.
Sana brokoli yediğinde büyüyüp güçleneceğin söylendiyse sebzelerin iyiler listesinde olması çok normaldir. Ama ailen "abur cubur" yemene izin vermediyse ve hatta daha da kötüsü bu yiyecekleri kilo almayla ilişkilendirdiyse kötüler listenin oldukça uzun olduğunu varsayabiliriz. Newsome Georges, "Ne yiyorsan osun" sözünün de yangına körükle gittiğini çünkü iyi yiyecekler yiyorsan iyi, kötü yiyecekler yiyorsan kötü biri olduğun fikrini içselleştirmene yol açabileceğini söylüyor.
"Çoğumuz çocuklukta yiyeceklere dar, yargılayıcı bir mercekten bakmaya koşullanırız."
Kelly Newsome Georges
Kişisel Bakım Koçu
Bu resimdeki sorunlardan biri, ne yiyip ne yemeyeceğine saplantılı ve/veya kısıtlayıcı bir şekilde yaklaşma ihtimalidir (ancak bu, başka bir yazının konusu). Philadelphia'lı lisanslı evlilik ve aile terapisti Alanna Gardner, bizim inceleyeceğimiz sorunu yiyecekler hakkında kullandığın dilin öz saygın üzerinde kalıcı etkiler bırakabilecek olması şeklinde özetliyor. Newsome Georges ise doğum günü pastasından ikinci bir dilim yediğin için kendini zayıf görüyorsan veya öğlen yediğin dürümü "yakmak" için spor salonuna gitmen gerektiğini düşünüyorsan beslenme tercihlerine değer atadığını ve "kötü" tercihler yaptığın için kendini cezalandırdığını ekliyor.
Bu bakış açısı kendinden utanmana ve kendini güçsüz hissetmene yol açacaktır. Bu da beslenme veya başka konularla ilgili sağlık hedeflerine bağlı kalmanı zorlaştırabilir (Ayrıca "önce ye, sonra egzersiz yap" şehir efsanesi sanıldığı gibi değildir). Güven kaybı yaşayıp başarısız olduğunu düşünebilirsin ve bunun da hayatının tüm alanlarına olumsuz etkisi olabilir.
Böyle olmasını istemezsin, değil mi? Biz de öyle düşünmüştük. Aşağıdaki ipuçları, kendine doğru şeyler söylemene yardımcı olarak iyi beslenmeni ve kendine iyi davranmanı sağlayabilir.
01. "İyi" ve "kötü" kavramlarını yeniden düşün.
İşlenmemiş, besleyici yiyecekleri iyi, tatlı veya tuzlu atıştırmalıklarıysa kötü olarak görmek yerine her bir yiyeceğin faydalarını düşün. Örneğin, brownie çok lezzetlidir; yaban mersiniyse hem lezzetlidir hem de vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Gardner, bu pozitif yaklaşımın (istersen "iyi" ve "daha iyi" kategorilerini kullanabilirsin) arada sırada yaptığın kaçamaklardan kendini suçlamadan keyif almanı sağlayacağını söylüyor. Bu yaklaşım aynı zamanda sağlıklı yiyeceklerin tüm avantajlarını hatırlatacağı için seni doğal bir şekilde onlara yönlendirecektir.
02. Kıyaslama yapma.
Partnerin daha fazla sebze yemeye başladığında yediğin sebze miktarından şüphe ettiğini ya da arkadaşın sosyal medyada lezzetli bir yiyeceğin fotoğrafını paylaşınca "Neden ben de onun gibi ne istiyorsam onu yiyemiyorum?" dediğini düşünelim. Gardner, bu gibi durumlarda sana has bir sağlık yolculuğunda olduğunu hatırlamanı söylüyor. Bunu yapmazsan beslenme alışkanlıklarında ilerleme katediyor olsan bile kendini suçladığın bir döngüye girebilirsin. Bu da istediğin yiyecekleri yerken (ister protein shake, ister dondurma olsun) aldığın keyfi azaltabilir.
03. İşe iyi tarafından bak.
Newsome Georges, yemeğine baktığın zaman kendine "Bu çok kalorili." veya "Bunu yememeliyim." demek yerine işe iyi tarafından bakmanı söylüyor. Acelen olduğunu ve kahvaltıda çelik kesim yulaf yerine mısır gevreği yediğini düşünelim. Kendine "Hazır mısır gevreği yemek ne kadar da tembelce." demek yerine mısır gevreğinin üzerine koyduğun orman meyvelerine ve muz dilimlerine odaklanıp "Beslenme tercihlerimde denge gözetiyorum." de. Newsome Georges, meyve eklemiyorsan yiyecek bir şeyin olduğu için minnet duymanı veya yiyeceğin, onu sana ulaştıran kişilerle aranda bağ kurduğuna odaklanmanı tavsiye ediyor ve bu yaklaşımın hem kendinle her zaman olumlu konuşmana yardımcı olacağını hem de seni daha çok sağlıklı karar almaya teşvik edeceğini ekliyor.
04. Kendine alan aç.
"Clinical Psychological Science" dergisinde yayınlanan bir çalışma, kendisiyle üçüncü şahıs kullanarak konuşanların (uzmanlar buna "kendinle mesafeli konuşma" diyor) daha sağlıklı beslenme kararları aldığını buldu. Bunu açıklayan teori şu: Kendinle arana koyduğun psikolojik mesafe, bir yiyeceğin büyük hedeflerine ne kadar uygun olduğuna (veya olmadığına) odaklanmana yardımcı olarak beslenme planında olmayan bir keki yemekten vazgeçmeni kolaylaştırabilir. Kendinle yiyecekler hakkında konuşmakta zorlandığın zaman önce adını (sessizce), sonra da amacını söylemeyi dene. Örneğin: "___, ona enerji veren besleyici yiyecekler yer."
Gardner, kendinle konuşurken kendine şefkatli bir ilgi göstererek daha da fazla alan açabileceğini söylüyor. "Bugün kötü beslendim." diye düşündüğün zaman bunu sorgula. Neler yediğini düşün. Muhtemelen akşam yemeğinde bütün sebzeleri bitirdiğini veya ekmeği fazla kaçırmadığını fark edeceksin. Gardner, gerçekten de istediğinden daha kötü beslendiysen bu bilgiyi ertesi gün daha iyi beslenmeye motive olmak için kullanmanı söylüyor.
Kendinle konuşmanın en güzel tarafı, kontrolün tamamen sende olmasıdır. Kendine söylediklerini adım adım iyileştirirsen çocukluğundan kalma olumsuz yaklaşımı bir kenara atabilir ve belki de senden sonraki nesiller için de değiştirebilirsin.
Yazan: Brooke Slade
Çizen: Jon Krause
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