Diyetisyen Gibi Gıda Etiketi Okumanın Yolları

01. Ambalajın ön kısmına bak.

Ambalajın ön kısmını reklam gibi düşünebilirsin: Şirket o alanı sana bilgi vermek için değil, ürün satmak için kullanır. Ambalajda kullanılan "organik" veya "iyi kaynaklı" gibi pek çok ifade yakından denetlenir ve katı tanımlara bağlıdır. Ancak "doğal" ve "gerçek X veya Y ile üretildi" gibi ifadeler yanıltıcı olabilir.



Bu gibi iddialar tabii ki ürünün ne kadar sağlıklı olduğu hakkındaki düşünceni etkileyebilir. Ancak "Journal of Public Policy & Marketing" dergisinde yayınlanan bir çalışma, bu iddiaların doğruluğu ile besin kalitesi arasında her zaman korelasyon olmadığını ortaya koydu. Örneğin, bir yiyecek az yağlı ya da glutensiz olabilir. Ancak az yağlı veya glutensiz yiyecekler yemenin senin için iyi olup olmadığı, doktoruna veya diyetisyenine danışarak tespit etmen gereken bir husustur. Ayrıca aşağıda okuyacağın gibi bu yiyeceklerin sağlıksız başka özellikleri olabilir.



Araştırmacılar, bir sağlık iddiasından yola çıkarak ürünün sana yararlı olduğunu varsaydığın bu fenomene "sağlık halesi" adını veriyor. Oysa işin aslı çok farklı. Maciel şöyle diyor: "Bir yiyeceğin üzerinde ne kadar çok iddia görürsen o kadar dikkatli olmalısın. Ispanağı ele alalım. Ispanak satmak için pazarlama numaraları yapıldığını görmezsin. Ispanak kendi kendisini satar."



02. İddiaları kontrol et.

Örneğin, ambalajda ürünün lif içerdiği yazıyorsa gramajını görmek için besin değerleri tablosuna bak. Maciel, "iyi kaynaklı" bir ürünün önerilen günlük değerin en az yüzde 10'unu içereceğini (yani lif için bu oran 2,5-3 gramdır) "yüksek" miktarlı veya "mükemmel kaynaklı" bir ürün için ise bu oranın yüzde 20'ye kadar çıkacağını (yani en az 5 gram) söylüyor.



Daha sonra lifin doğal bir kaynaktan mı (tam tahıl, baklagiller, meyve, sebze gibi) yoksa lif içeriğini şişirmek için eklenmiş belirsiz bir kaynaktan mı (pisilyum, selüloz gibi) geldiğini görmek için malzeme listesini kontrol et. Aynısını protein içeriği için de yap ve üründe işlenmemiş, gerçek gıdalar kullanılmış olmasına dikkat et (bezelye protein izolatı yerine bezelye gibi). Maciel, "Gıdalar doğal durumlarında daha yararlıdır çünkü genellikle daha besleyici ve daha az kalorili olurlar." diyor.



Bu uygulamayı gördüğün her gıda iddiası için yap. Ambalajın geri kalanı ön kısımda yazanları destekliyorsa araştırmaya devam et. Desteklemiyorsa ürünü rafa geri koy. Şirket seni bir amaç için yanlış yönlendiriyor olabilir.