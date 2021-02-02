Evde Antrenman Yapmak İçin Motive Olmanın Yolları

"Nedenini" bulduktan sonra onu destekleyecek bir program oluşturmalı ve bu programı izlemelisin. Ben bunu her hafta sonu, ertesi hafta için yaparım. Programımı hazırlarken büyük görevleri küçük görevlere bölerim ve kesin hedefler belirlerim. Sadece "bir saat antrenman yap" yazmam. Her egzersizi, seti, tekrarı ve dinlenme arasını yazarım. En küçük adımı bile kağıda döktüğüm zaman çok daha istekli oluyorum.



Hazırlayacağın program, elbette takım arkadaşlarınla birlikte oynamanın veya koçundan ders almanın yerine geçmeyecek. Ama onlardan aldığın desteği biraz da olsa kazanmak için yapabileceğin pek çok şey var.



Eşim Darius ile nişanlıyken ikimiz farklı eyaletlerdeki takımlara koçluk yapıyorduk. Ama görüntülü görüşme yapmaya hep zaman ayırıyorduk ve her gün mesajlaşıyorduk. Sana neden eşimden bahsediyorum? Çünkü şu anda basketbol ailenle iletişim halinde olman ve aranızdaki bağı aynı şekilde beslemen gerekiyor.

Antrenman planını bir takım arkadaşının da yapabilmesi için onunla paylaşmayı dene. Antrenmanının bazı kısımlarını Zoom'da birlikte yapabilirsiniz. Daha sonra, 1.600 metreyi kaç dakikada koştuğunu veya "beş atan kazanır" oynarken kaç şutu baskete dönüştürdüğünü onunla paylaş. Takımdaşlık duygusunu güçlendirmek için grup sohbetleri yapabilirsiniz, bir takım sloganı bulabilirsiniz ya da antrenman yaparken aynı müzikleri dinlemek için ortak bir çalma listesi hazırlayabilirsiniz.