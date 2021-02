Evde Antrenman Yapmak İçin Motive Olmanın Yolları

Cevap:

Öncelikle sana yalnız olmadığını söyleyeyim. Üniversite son sınıfta ben de motivasyonumu korumakta zorlanıyordum.



Çok sakatlık yaşamıştım. Her sabah 6'da kalkıp koşuya çıkmaktan bıkmıştım. Odağımı kaybetmiştim. WNBA yeni başladığı için profesyonel olmayı düşünmüyordum. Ama öte yandan takım kaptanıydım. Üniversite basketbolu kariyerimi doğru şekilde sonlandırmak, takım arkadaşlarıma örnek olmak ve başladığım işi bitirmek istiyordum.



Yani motivasyonunu korumakta zorlandığın için lütfen kendini kötü hissetme. Bu HER sporcunun başına gelir.



Ben bu sorunları yaşadığım zaman durup kendime şunu sordum: "Neden oynuyorum?" Küçükken eğlendiğim için oynuyordum. Ama üniversitede basketbol oynamak her zaman eğlenceli olmuyordu. O zaman neden devam ediyordum? Bunun üzerine çok düşündüm ve şunu fark ettim: Basketbol, ailemin emeklerini geri ödemenin bir yolu gibiydi. Potansiyelimi gören ve kendimi geliştirmeme yardım eden onlardı. Onlara minnettarlığımı göstermek istiyordum ve bunu da her gün çok çalışarak yaptım.



Bu benim "nedenim", yani amacım. "Nedenimi" bilmek, oyuncuyken karşılaştığım zorlukları aşmama yardımcı oldu ve bugün koç olarak karşılaştığım sorunları çözmeme de yardımcı oluyor.



Rekabetçi basketbolun çok çalışma gerektirdiğini ikimiz de biliyoruz. Bu yüzden "nedenin", takım arkadaşlarının veya koçlarının yanında olmadığı günlerde seni uyandırmalı ve topu eline almanı sağlamalı. Ayrıca "nedeninin" uzun vadede sana yardımcı olmasını istiyorsan "nedenin" seninle ve sporunla sınırlı olmamalı. Sadece şampiyon olmak için oynadığını varsayalım. Şampiyon olduktan sonra ne yapacaksın?