Evde Antrenman Yapmak İçin Motive Olmanın Yolları

Georgia'dan Joni Taylor, karantinada spor yapma isteğini kaybeden genç basketbolcunun rutinini canlandırıyor ve ona bir amaç kazandırıyor.
"Koçlardan Tavsiyeler", zihnini oyunda tutmanı sağlayan öneriler bölümü.
Soru:
Sevgili Koç,
Lise üçüncü sınıf öğrencisiyim. Birinci sınıftan beri basketbol takımımızda oyun kurucu pozisyonunda oynuyorum. Maçlarda, hazırlık maçlarında, hatta antrenmanlarda bile takım arkadaşlarından güç alan bir oyuncu olmuşumdur. Ama bu sene, birlikte çalışamadığımız için motivasyonum kayboldu. Eskiden ağabeyimle oynardım ama geçen sene üniversiteye gittiği için yalnız kaldım. Garaj girişinde yaptığım birkaç şut egzersizi dışında, aylardır elimi topa sürmedim. Koşmak ve ağırlık kaldırmak gibi tek başıma yapabileceğim çalışmaları bile yapmak istemiyorum. Canım çok sıkkın ve becerilerimi kaybedeceğimden endişelenmeye başladım. İsteğimi nasıl geri kazanabilirim?
— Etkileşimli Sporu Özleyen Biri
17 yaşında, basketbol oyuncusu
Cevap:
Öncelikle sana yalnız olmadığını söyleyeyim. Üniversite son sınıfta ben de motivasyonumu korumakta zorlanıyordum.
Çok sakatlık yaşamıştım. Her sabah 6'da kalkıp koşuya çıkmaktan bıkmıştım. Odağımı kaybetmiştim. WNBA yeni başladığı için profesyonel olmayı düşünmüyordum. Ama öte yandan takım kaptanıydım. Üniversite basketbolu kariyerimi doğru şekilde sonlandırmak, takım arkadaşlarıma örnek olmak ve başladığım işi bitirmek istiyordum.
Yani motivasyonunu korumakta zorlandığın için lütfen kendini kötü hissetme. Bu HER sporcunun başına gelir.
Ben bu sorunları yaşadığım zaman durup kendime şunu sordum: "Neden oynuyorum?" Küçükken eğlendiğim için oynuyordum. Ama üniversitede basketbol oynamak her zaman eğlenceli olmuyordu. O zaman neden devam ediyordum? Bunun üzerine çok düşündüm ve şunu fark ettim: Basketbol, ailemin emeklerini geri ödemenin bir yolu gibiydi. Potansiyelimi gören ve kendimi geliştirmeme yardım eden onlardı. Onlara minnettarlığımı göstermek istiyordum ve bunu da her gün çok çalışarak yaptım.
Bu benim "nedenim", yani amacım. "Nedenimi" bilmek, oyuncuyken karşılaştığım zorlukları aşmama yardımcı oldu ve bugün koç olarak karşılaştığım sorunları çözmeme de yardımcı oluyor.
Rekabetçi basketbolun çok çalışma gerektirdiğini ikimiz de biliyoruz. Bu yüzden "nedenin", takım arkadaşlarının veya koçlarının yanında olmadığı günlerde seni uyandırmalı ve topu eline almanı sağlamalı. Ayrıca "nedeninin" uzun vadede sana yardımcı olmasını istiyorsan "nedenin" seninle ve sporunla sınırlı olmamalı. Sadece şampiyon olmak için oynadığını varsayalım. Şampiyon olduktan sonra ne yapacaksın?
Oyuncularımdan bazıları bana, "Amcam için oynuyorum. Vefat etmeden önce, beni basketbolla tanıştırmıştı." veya "Üniversite okumamın tek yolu basketbol bursu olduğu için oynuyorum." gibi şeyler diyor. "Nedenin" seninle veya bir başkasıyla ilgili olabilir. Tamamen kişisel de olabilir.
"Nedenini" bulmak için günlük tutup düşüncelerini yazmayı dene. "Nedenini" keşfetmen birkaç gün sürebilir ama spora devam etmek istiyorsan bu yöntemi sadece salgın zamanında değil, diğer zamanlarda da uygulamanı öneririm. Çünkü her zaman sorunlarla karşılaşabilirsin.
"Nedeninin" uzun vadede sana yardımcı olmasını istiyorsan "nedenin" seninle ve sporunla sınırlı olmamalı.
"Nedenini" bulduktan sonra onu destekleyecek bir program oluşturmalı ve bu programı izlemelisin. Ben bunu her hafta sonu, ertesi hafta için yaparım. Programımı hazırlarken büyük görevleri küçük görevlere bölerim ve kesin hedefler belirlerim. Sadece "bir saat antrenman yap" yazmam. Her egzersizi, seti, tekrarı ve dinlenme arasını yazarım. En küçük adımı bile kağıda döktüğüm zaman çok daha istekli oluyorum.
Hazırlayacağın program, elbette takım arkadaşlarınla birlikte oynamanın veya koçundan ders almanın yerine geçmeyecek. Ama onlardan aldığın desteği biraz da olsa kazanmak için yapabileceğin pek çok şey var.
Eşim Darius ile nişanlıyken ikimiz farklı eyaletlerdeki takımlara koçluk yapıyorduk. Ama görüntülü görüşme yapmaya hep zaman ayırıyorduk ve her gün mesajlaşıyorduk. Sana neden eşimden bahsediyorum? Çünkü şu anda basketbol ailenle iletişim halinde olman ve aranızdaki bağı aynı şekilde beslemen gerekiyor.
Antrenman planını bir takım arkadaşının da yapabilmesi için onunla paylaşmayı dene. Antrenmanının bazı kısımlarını Zoom'da birlikte yapabilirsiniz. Daha sonra, 1.600 metreyi kaç dakikada koştuğunu veya "beş atan kazanır" oynarken kaç şutu baskete dönüştürdüğünü onunla paylaş. Takımdaşlık duygusunu güçlendirmek için grup sohbetleri yapabilirsiniz, bir takım sloganı bulabilirsiniz ya da antrenman yaparken aynı müzikleri dinlemek için ortak bir çalma listesi hazırlayabilirsiniz.
Şu anda basketbol ailenle iletişim halinde olman ve aranızdaki bağı beslemen gerekiyor…
Sana vereceğim son tavsiye garip gelebilir ama basketbol dışındaki hayatından keyif alman, basketbola devam etmene yardımcı olabilir. Biraz dinlen, ailenle zaman geçir, kitap oku veya yeni bir hobiye başla. Alışık olduğumuzdan çok farklı günler yaşıyoruz. Ama bir sporcu olarak böyle durumların üstesinden nasıl geleceğini biliyorsun. Asıl hedefin her zaman sorunları güçlenerek aşmak olmalı. Bunu şimdi yaparsan basketbolla ilişkini yeniden tanımlayabilir ve bunun faydasını ömür boyu görebilirsin.
Koç Taylor
Joni Taylor, Georgia Üniversitesi baş kadın basketbol koçudur. 2016 yılında Spalding Maggie Dixon NCAA Division I Yılın Çaylak Koçu ödülünü kazandı. Bugüne kadar LSU, Alabama, Louisiana Tech ve Troy Üniversitelerinde koçluk yaptı. Alabama Üniversitesi'ndeki başarılı oyunculuk kariyerinde 716 sayı, 555 ribaunt ve 103 blokla okulun kariyer liderleri sıralamasında dördüncü sıraya oturup Tide'ı iki NCAA turnuvası ve iki WNIT'ye taşıdı. Taylor, topluluğu için yaptığı hizmetlere karşılık sayısız ödül kazandı.
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